Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑνίκανα πρόσωπα: Σοβαρές καταγγελίες για καταχρήσεις από συγγενείς για να αποκτήσουν έλεγχο σε περιουσίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανίκανα πρόσωπα: Σοβαρές καταγγελίες για καταχρήσεις από συγγενείς για να αποκτήσουν έλεγχο σε περιουσίες

 08.09.2025 - 16:53
Ανίκανα πρόσωπα: Σοβαρές καταγγελίες για καταχρήσεις από συγγενείς για να αποκτήσουν έλεγχο σε περιουσίες

Σοβαρά προβλήματα στο θεσμικό πλαίσιο, που διέπει τη διαχείριση ανίκανων προσώπων και τις διαδικασίες υποχρεωτικής ψυχιατρικής νοσηλείας, καταγγέλθηκαν την Πέμπτη στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής.

Βουλευτές και ειδικοί έκαναν λόγο για «παρωχημένο σύστημα», παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταχρήσεις από συγγενείς που εκμεταλλεύονται τα νομικά κενά, για να αποκτήσουν έλεγχο σε περιουσίες ευάλωτων προσώπων.

Όπως τονίστηκε πρέπει να γίνουν άμεσα θεσμικές αλλαγές με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, για τα οποία υποβάλλεται αίτηση στο Δικαστήριο για υποχρεωτική ψυχιατρική νοσηλεία, αλλά και των προσώπων των οποίων τη διαχείριση της περιουσίας τους και τη διεύθυνση των υποθέσεών τους αναλαμβάνει, κατόπιν δικαστικής απόφασης, διαχειριστής.

Καταγγελίες για καταχρήσεις και παραβιάσεις δικαιωμάτων

Ο νομικός και Καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, ανέφερε ότι σε πληθώρα περιπτώσεων, συγγενείς προχωρούν σε αιτήσεις υποχρεωτικής νοσηλείας για άτομα με σκοπό την απόκτηση πλεονεκτήματος σε περιουσιακές διαφορές.

Όπως υποστήριξε, υπάρχουν αποφάσεις του Ανωτάτου που αποδεικνύουν ότι το σύστημα είναι ευάλωτο σε κατάχρηση, με ανεπαρκή εξέταση από ψυχιάτρους και απουσία ουσιαστικής ακρόασης των ενδιαφερόμενων προσώπων.

«Το θεσμικό μας σύστημα πάσχει», τόνισε, ζητώντας την υιοθέτηση ευρωπαϊκών πρακτικών που βασίζονται στην αρχή της αυτονομίας του προσώπου.

Ανέφερε ως παράδειγμα τα «leading wheels», που ισχύουν σε ΗΠΑ και Γερμανία, μέσω των οποίων ένα άτομο μπορεί προκαταβολικά να ορίσει ποιος θα λαμβάνει αποφάσεις για λογαριασμό του εάν καταστεί ανίκανο.

«Το θεσμικό πλαίσιο χρήζει σημαντικών αναθεωρήσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ανοίξατε αυτό το ζήτημα, διότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια χωρίς κανένα να το αγγίζει και είναι από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα νομίζω στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», είπε απευθυνόμενος στα μέλη της Επιτροπής ο κ. Αιμιλιανίδης.

Δέκα χρόνια χωρίς πρόοδο

Ο ίδιος παρέθεσε την απόφαση της Στέλλας Χριστοδουλίδου Μέσσιου, νυν Εφέτιδας, η οποία από το 2014 διαπιστώνει ότι η Κύπρος υπολείπεται των ευρωπαϊκών προτύπων, με αόριστες διαδικασίες, ελλείψεις σε κριτήρια και ανεπαρκή δικαστικό έλεγχο.

«Παρά την απόφαση αυτή, δέκα χρόνια μετά, δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση. Βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο», είπε.

«Αυτά δεν θεωρώ ότι πρέπει να τα δούμε στο μεμονωμένο επίπεδο του δικαστή, του ψυχίατρου, διότι ξεκινούν από το σύστημα. Είναι το θεσμικό σύστημα -όπως σωστά είχε παρατηρήσει το Δικαστήριο- που πάσχει και είναι αυτό το θεσμικό σύστημα, το οποίο χρήζει διόρθωσης, για να εναρμονιστεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα», σημείωσε.

Φόρτωμα ευθυνών στην Αστυνομία, λέει η Χαραλαμπίδου

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, δήλωσε ότι η Κύπρος δέχεται συστάσεις από διεθνείς οργανισμούς από το 2017, αλλά δεν τις υλοποιεί.

Εξέφρασε έντονη απογοήτευση για την απουσία συντονισμού μεταξύ κυβερνητικών τμημάτων, καταγγέλλοντας ότι υπάρχουν παράλληλες νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες χωρίς επικοινωνία.

Εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη γραφειοκρατική καθυστέρηση, την ασυνεννοησία μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών και το φόρτωμα ευθυνών στην Αστυνομία.

«Σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, δεν μπορεί η Αστυνομία να αναλαμβάνει καθήκοντα νοσηλευτών και ψυχιάτρων», ανέφερε, ενώ κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα να καταθέσουν γραπτές εξηγήσεις για το ποιος έχει την ευθύνη προώθησης των μεταρρυθμίσεων.

Σοβαρές οι ελλείψεις στο σύστημα ψυχικής υγείας, λέει η Σούπερμαν

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ρίτα Σούπερμαν, αναφέρθηκε σε σοβαρές ελλείψεις, όπως η μη ύπαρξη ενιαίου πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, η υποστελέχωση σε ψυχιάτρους και κοινωνικούς λειτουργούς, η έλλειψη ψυχιατρικής υποστήριξης κατά την αστυνομική μεταφορά προσώπων και ο αποκλεισμός του Νοσοκομείου Αθαλάσσας από το ΓεΣΥ, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να μην έχουν πρόσβαση στα φάρμακά τους.

Τόνισε την ανάγκη για αυστηρό έλεγχο, σεβασμό της αναλογικότητας και της τεκμηριωμένης παρέμβασης.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία, «μόνο από 1/1/2021 έως 30/8/2022 καταγράφηκαν 1.914 περιστατικά υποχρεωτικής νοσηλείας, εκ των οποίων 130 αφορούσαν ανήλικους».

Ατταλίδου: «Το κράτος δεν προστατεύει τους ευάλωτους – τους αφήνει στα χέρια κακόβουλων»

Η ανεξάρτητη Βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου αναφέρθηκε σε προτάσεις νόμου που είχαν στόχο να δώσουν στα ίδια τα άτομα το δικαίωμα επιλογής διαχειριστή και που καταψηφίστηκαν ενώ είχαν ευρεία αποδοχή.

Εξέφρασε απογοήτευση για την παράλληλη και ασυντόνιστη επεξεργασία νομοσχεδίων από διαφορετικά τμήματα του κράτους, ενώ κατέδειξε τον κίνδυνο κακόβουλης εκμετάλλευσης των διαδικασιών και την έλλειψη ουσιαστικής προστασίας των ευάλωτων.

Κατήγγειλε, επίσης, ότι άτομα κηρύσσονται ανίκανα χωρίς πλήρη ιατρικό ή ψυχολογικό έλεγχο, και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παραλείπεται ακόμα και η αιματολογική εξέταση για να διαπιστωθεί αν ένα πρόσωπο δεν λαμβάνει τη φαρμακευτική του αγωγή ή αν κάνει χρήση άλλων ουσιών.

Συνδρομή με σχέδιο τροποποιήσεων

Ο κ. Αιμιλιανίδης εξέφρασε την ετοιμότητα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών να συνδράμουν με σχέδιο τροποποιήσεων.

Από την πλευρά της η κ. Χαραλαμπίδου δεσμεύτηκε ότι η Επιτροπή θα κινήσει νομοθετικές διαδικασίες άμεσα, χωρίς να περιμένει το Υπουργείο, σημειώνοντας ότι εφόσον κατατεθούν προτάσεις, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα τις προωθήσει άμεσα για ψήφιση, ακόμη κι αν χρειαστεί να μεταφερθούν και σε άλλες Επιτροπές της Βουλής.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ από καυγά μεταξύ μαθητριών – Κάτω των 14 ετών οι εμπλεκόμενοι - Τραβούσαν μαλλιά και έδιναν χαστούκια – Τι διερευνά η Αστυνομία
«Ο Γάρος της ημέρας»: Χτύπησε αυτοκίνητο σε πάρκινγκ και εξαφανίστηκε – Αναζητούνται μάρτυρες
Παραλίγο τραγωδία: Κλαδί καταπλάκωσε όχημα σε παρκινγκ στο κέντρο της Λεμεσού - Δείτε φωτογραφίες
Θεολόγος ζητά σταυρό για μια θέση στη Βουλή – Σε ποια επαρχία και με ποιο κόμμα θα κατέβει
«Μπάχαλο» με την πληρωμή των αδειών κυκλοφορίας: Του έβαλαν να πληρώσει επιβάρυνση για δικό τους λάθος - Τι καταγγέλλει πολίτης
Εντοπίστηκαν επικίνδυνα οχήματα και ελαστικά – Τί να κάνετε αν τα έχετε στην κατοχή σας – Δείτε λίστα
Eurovision 2026: «Κλειδώνει» για την εκπροσώπηση της Κύπρου - Ποια τραγουδίστρια κερδίζει τη «μάχη»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κενάν Αγιάζ: Επέστρεψε στην Κύπρο μετά από δύο χρόνια κράτησης σε γερμανικές φυλακές - «Μια μέρα δικαίωσης και συνέχισης του αγώνα»

 08.09.2025 - 16:31
Επόμενο άρθρο

ΥΠΟΙΚ: «Διασαφηνίσεις από Κομισιόν για επενδύσεις ατόμων με διπλή υπηκοότητα»

 08.09.2025 - 17:05
Καλωσόρισε τον ΓΓ του ΣτΕ ο ΠτΔ - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει τεράστια σημασία στο Συμβούλιο της Ευρώπης»

Καλωσόρισε τον ΓΓ του ΣτΕ ο ΠτΔ - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει τεράστια σημασία στο Συμβούλιο της Ευρώπης»

Στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στο Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) αναφέρθηκε σήμερα ο ΓΓ του ΣτΕ κ. Αλέν Μπερσέτ, ο οποίος είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του στην Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Καλωσόρισε τον ΓΓ του ΣτΕ ο ΠτΔ - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει τεράστια σημασία στο Συμβούλιο της Ευρώπης»

Καλωσόρισε τον ΓΓ του ΣτΕ ο ΠτΔ - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει τεράστια σημασία στο Συμβούλιο της Ευρώπης»

  •  08.09.2025 - 12:04
Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου - Μετέτρεψαν λυόμενο σε «φτιαγμένο» οπλοστάσιο - Από αεροβόλο μέχρι... κοκαΐνη

Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου - Μετέτρεψαν λυόμενο σε «φτιαγμένο» οπλοστάσιο - Από αεροβόλο μέχρι... κοκαΐνη

  •  08.09.2025 - 16:02
Κενάν Αγιάζ: Επέστρεψε στην Κύπρο μετά από δύο χρόνια κράτησης σε γερμανικές φυλακές - «Μια μέρα δικαίωσης και συνέχισης του αγώνα»

Κενάν Αγιάζ: Επέστρεψε στην Κύπρο μετά από δύο χρόνια κράτησης σε γερμανικές φυλακές - «Μια μέρα δικαίωσης και συνέχισης του αγώνα»

  •  08.09.2025 - 16:31
Ανίκανα πρόσωπα: Σοβαρές καταγγελίες για καταχρήσεις από συγγενείς για να αποκτήσουν έλεγχο σε περιουσίες

Ανίκανα πρόσωπα: Σοβαρές καταγγελίες για καταχρήσεις από συγγενείς για να αποκτήσουν έλεγχο σε περιουσίες

  •  08.09.2025 - 16:53
Άρνηση καταβολής ΕΕΕ για έξι παιδιά με αναπηρία – Το πόρισμα της Επιτρόπου Προστασίας Παιδιού και η απάντηση του υφυπουργείου Πρόνοιας

Άρνηση καταβολής ΕΕΕ για έξι παιδιά με αναπηρία – Το πόρισμα της Επιτρόπου Προστασίας Παιδιού και η απάντηση του υφυπουργείου Πρόνοιας

  •  08.09.2025 - 16:28
ΒΙΝΤΕΟ: «Εγώ κάνω κουμάντο» - Οδηγός ταξί αρνήθηκε να μεταφέρει Κύπρια τυφλή παραολυμπιονίκη με τον σκύλο συνοδό της

ΒΙΝΤΕΟ: «Εγώ κάνω κουμάντο» - Οδηγός ταξί αρνήθηκε να μεταφέρει Κύπρια τυφλή παραολυμπιονίκη με τον σκύλο συνοδό της

  •  08.09.2025 - 15:58
Νέα «ευκαιρία» από την Τράπεζα Κύπρου: Πλειστηριασμός με δεκάδες αντικείμενα και αυτοκίνητα στη Μοσφιλωτή

Νέα «ευκαιρία» από την Τράπεζα Κύπρου: Πλειστηριασμός με δεκάδες αντικείμενα και αυτοκίνητα στη Μοσφιλωτή

  •  08.09.2025 - 14:48
Θεολόγος ζητά σταυρό για μια θέση στη Βουλή – Σε ποια επαρχία και με ποιο κόμμα θα κατέβει

Θεολόγος ζητά σταυρό για μια θέση στη Βουλή – Σε ποια επαρχία και με ποιο κόμμα θα κατέβει

  •  08.09.2025 - 12:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα