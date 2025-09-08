ΥΠΟΙΚ: «Διασαφηνίσεις από Κομισιόν για επενδύσεις ατόμων με διπλή υπηκοότητα»

Το νομοσχέδιο εναρμονίζει την Κύπρο με τις ευρωπαϊκές πρακτικές, προβλέποντας αυστηρότερους ελέγχους σε επενδύσεις στρατηγικής σημασίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η χώρα παραμένει ανταγωνιστικός προορισμός για αξιόπιστες επενδύσεις.

Συγκεκριμένα, συζήτηση, ιδιαίτερα, έγινε μεταξύ άλλων για τη δυνατότητα ατόμων (φυσικών προσώπων) που έχουν διπλή υπηκοότητα (κράτος μέλος της ΕΕ και τρίτης χώρας) να προβαίνουν σε επενδύσεις εντός της ΕΕ με τον εκπρόσωπο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Cyprus International Businesses Association (CIBA) να εισηγείται όπως το θέμα αποσαφηνιστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην υπάρξουν ζητήματα παράβασης του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς αυτό δεν ξεκαθαρίζεται στην ευρωπαϊκή οδηγία.

Απαντώντας κατά πόσον θεωρούνται ξένοι επενδυτές αυτοί που έχουν ευρωπαϊκή υπηκοότητα και υπηκοότητα τρίτης χώρας, η εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ είπε, σε σχέση με νομικό πρόσωπο, ότι το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να έχει συσταθεί σε ευρωπαϊκό κράτος μέλος της ΕΕ για να δύναται να κάνει αίτηση για να προβαίνει σε επενδύσεις σε κράτος μέλος της ΕΕ.

Αναφορικά με φυσικά πρόσωπά από τρίτη χώρα με διπλή υπηκοότητα (κράτους μέλους της ΕΕ και τρίτης χώρας), η εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ είπε ότι το θέμα θα εξεταστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί κατά πόσον με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο ένας υπήκοος τρίτης χώρας με ευρωπαϊκή υπηκοότητα δύναται να κάνει αίτηση για να προβεί σε επενδύσεις.

Το θέμα θα επανέλθει στην Επιτροπή για συνέχιση της κατ΄ άρθρο συζήτησης.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Παράταξης Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι το νομοσχέδιο έχει σκοπό την θέσπιση πλαισίου και διαδικασίας ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντικαθιστά και βελτιώνει κάποιες πρόνοιες προηγούμενου νομοσχεδίου το οποίο είχαμε εξετάσει, υιοθετώντας κάποιες από τις εισηγήσεις των ενδιαφερομένων ομάδων.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι προβλέπονται ασφαλιστικές δικλείδες με αυστηρά κριτήρια, για να μπορεί να παρεμβαίνει το κράτος σε εξαγορές μεγάλων εταιρειών, οργανισμών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και κυρίως συστημικών που ενδεχομένως να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Από την κατ’ άρθρο συζήτηση, έχει διαφανεί ότι το νέο νομοσχέδιο είναι όντως βελτιωμένο και είναι γεγονός ότι οι ανησυχίες οι οποίες είχαν εκφραστεί από πολλούς, για ενδεχόμενη απώλεια ξένων επενδύσεων που έχουν ήδη γίνει στη Κύπρο, καθώς και η άποψη ότι η ψήφιση της νομοθεσίας ενδεχομένως να δυσκολέψει την προσέλκυση νέων επενδύσεων, έχουν μετριαστεί χωρίς όμως να είμαστε εντελώς βέβαιοι», πρόσθεσε.

Αναφορικά με επίμαχα σημεία, ο κ. Τρυφωνίδης είπε ότι μεταξύ άλλων είναι η αναδρομική ισχύς της νομοθεσίας η οποία προνοεί ότι ο έλεγχος των άμεσων ξένων επενδύσεων θα μπορεί να πηγαίνει πίσω 15 μήνες και θα μπορεί να ακυρώνεται μια συναλλαγή αν διαπιστωθούν κάποιες σκιές, υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω εξαιρέσεων από το πεδίο εφαρμογής του νόμου και διερωτήθηκε το όριο των 2 εκ. ευρώ είναι λογικό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ