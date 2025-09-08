Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΥΠΟΙΚ: «Διασαφηνίσεις από Κομισιόν για επενδύσεις ατόμων με διπλή υπηκοότητα»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ: «Διασαφηνίσεις από Κομισιόν για επενδύσεις ατόμων με διπλή υπηκοότητα»

 08.09.2025 - 17:05
ΥΠΟΙΚ: «Διασαφηνίσεις από Κομισιόν για επενδύσεις ατόμων με διπλή υπηκοότητα»

Στην ανάγκη να διασαφηνιστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσον φυσικά πρόσωπα με διπλή υπηκοότητα (κράτους μέλος της ΕΕ και τρίτης χώρας) δύνανται να κάνουν αίτηση για να προβούν σε επενδύσεις σε κράτος μέλος της ΕΕ, κατέληξε τη Δευτέρα η κατ’ άρθρον συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών εναρμονιστικού νομοσχεδίου για τη δημιουργία Εθνικού Πλαισίου Ελέγχου Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.

Το νομοσχέδιο εναρμονίζει την Κύπρο με τις ευρωπαϊκές πρακτικές, προβλέποντας αυστηρότερους ελέγχους σε επενδύσεις στρατηγικής σημασίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η χώρα παραμένει ανταγωνιστικός προορισμός για αξιόπιστες επενδύσεις.

Συγκεκριμένα, συζήτηση, ιδιαίτερα, έγινε μεταξύ άλλων για τη δυνατότητα ατόμων (φυσικών προσώπων) που έχουν διπλή υπηκοότητα (κράτος μέλος της ΕΕ και τρίτης χώρας) να προβαίνουν σε επενδύσεις εντός της ΕΕ με τον εκπρόσωπο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Cyprus International Businesses Association (CIBA) να εισηγείται όπως το θέμα αποσαφηνιστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην υπάρξουν ζητήματα παράβασης του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς αυτό δεν ξεκαθαρίζεται στην ευρωπαϊκή οδηγία.

Απαντώντας κατά πόσον θεωρούνται ξένοι επενδυτές αυτοί που έχουν ευρωπαϊκή υπηκοότητα και υπηκοότητα τρίτης χώρας, η εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ είπε, σε σχέση με νομικό πρόσωπο, ότι το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να έχει συσταθεί σε ευρωπαϊκό κράτος μέλος της ΕΕ για να δύναται να κάνει αίτηση για να προβαίνει σε επενδύσεις σε κράτος μέλος της ΕΕ.

Αναφορικά με φυσικά πρόσωπά από τρίτη χώρα με διπλή υπηκοότητα (κράτους μέλους της ΕΕ και τρίτης χώρας), η εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ είπε ότι το θέμα θα εξεταστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί κατά πόσον με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο ένας υπήκοος τρίτης χώρας με ευρωπαϊκή υπηκοότητα δύναται να κάνει αίτηση για να προβεί σε επενδύσεις.

Το θέμα θα επανέλθει στην Επιτροπή για συνέχιση της κατ΄ άρθρο συζήτησης.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Παράταξης Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι το νομοσχέδιο έχει σκοπό την θέσπιση πλαισίου και διαδικασίας ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντικαθιστά και βελτιώνει κάποιες πρόνοιες προηγούμενου νομοσχεδίου το οποίο είχαμε εξετάσει, υιοθετώντας κάποιες από τις εισηγήσεις των ενδιαφερομένων ομάδων.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι προβλέπονται ασφαλιστικές δικλείδες με αυστηρά κριτήρια, για να μπορεί να παρεμβαίνει το κράτος σε εξαγορές μεγάλων εταιρειών, οργανισμών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και κυρίως συστημικών που ενδεχομένως να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Από την κατ’ άρθρο συζήτηση, έχει διαφανεί ότι το νέο νομοσχέδιο είναι όντως βελτιωμένο και είναι γεγονός ότι οι ανησυχίες οι οποίες είχαν εκφραστεί από πολλούς, για ενδεχόμενη απώλεια ξένων επενδύσεων που έχουν ήδη γίνει στη Κύπρο, καθώς και η άποψη ότι η ψήφιση της νομοθεσίας ενδεχομένως να δυσκολέψει την προσέλκυση νέων επενδύσεων, έχουν μετριαστεί χωρίς όμως να είμαστε εντελώς βέβαιοι», πρόσθεσε.

Αναφορικά με επίμαχα σημεία, ο κ. Τρυφωνίδης είπε ότι μεταξύ άλλων είναι η αναδρομική ισχύς της νομοθεσίας η οποία προνοεί ότι ο έλεγχος των άμεσων ξένων επενδύσεων θα μπορεί να πηγαίνει πίσω 15 μήνες και θα μπορεί να ακυρώνεται μια συναλλαγή αν διαπιστωθούν κάποιες σκιές, υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω εξαιρέσεων από το πεδίο εφαρμογής του νόμου και διερωτήθηκε το όριο των 2 εκ. ευρώ είναι λογικό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ από καυγά μεταξύ μαθητριών – Κάτω των 14 ετών οι εμπλεκόμενοι - Τραβούσαν μαλλιά και έδιναν χαστούκια – Τι διερευνά η Αστυνομία
«Ο Γάρος της ημέρας»: Χτύπησε αυτοκίνητο σε πάρκινγκ και εξαφανίστηκε – Αναζητούνται μάρτυρες
Παραλίγο τραγωδία: Κλαδί καταπλάκωσε όχημα σε παρκινγκ στο κέντρο της Λεμεσού - Δείτε φωτογραφίες
Θεολόγος ζητά σταυρό για μια θέση στη Βουλή – Σε ποια επαρχία και με ποιο κόμμα θα κατέβει
«Μπάχαλο» με την πληρωμή των αδειών κυκλοφορίας: Του έβαλαν να πληρώσει επιβάρυνση για δικό τους λάθος - Τι καταγγέλλει πολίτης
Εντοπίστηκαν επικίνδυνα οχήματα και ελαστικά – Τί να κάνετε αν τα έχετε στην κατοχή σας – Δείτε λίστα
Eurovision 2026: «Κλειδώνει» για την εκπροσώπηση της Κύπρου - Ποια τραγουδίστρια κερδίζει τη «μάχη»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανίκανα πρόσωπα: Σοβαρές καταγγελίες για καταχρήσεις από συγγενείς για να αποκτήσουν έλεγχο σε περιουσίες

 08.09.2025 - 16:53
Επόμενο άρθρο

Παραλίγο τραγωδία: Κλαδί καταπλάκωσε όχημα σε παρκινγκ στο κέντρο της Λεμεσού - Δείτε φωτογραφίες

 08.09.2025 - 17:16
Καλωσόρισε τον ΓΓ του ΣτΕ ο ΠτΔ - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει τεράστια σημασία στο Συμβούλιο της Ευρώπης»

Καλωσόρισε τον ΓΓ του ΣτΕ ο ΠτΔ - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει τεράστια σημασία στο Συμβούλιο της Ευρώπης»

Στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στο Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) αναφέρθηκε σήμερα ο ΓΓ του ΣτΕ κ. Αλέν Μπερσέτ, ο οποίος είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του στην Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Καλωσόρισε τον ΓΓ του ΣτΕ ο ΠτΔ - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει τεράστια σημασία στο Συμβούλιο της Ευρώπης»

Καλωσόρισε τον ΓΓ του ΣτΕ ο ΠτΔ - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδει τεράστια σημασία στο Συμβούλιο της Ευρώπης»

  •  08.09.2025 - 12:04
Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου - Μετέτρεψαν λυόμενο σε «φτιαγμένο» οπλοστάσιο - Από αεροβόλο μέχρι... κοκαΐνη

Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου - Μετέτρεψαν λυόμενο σε «φτιαγμένο» οπλοστάσιο - Από αεροβόλο μέχρι... κοκαΐνη

  •  08.09.2025 - 16:02
Κενάν Αγιάζ: Επέστρεψε στην Κύπρο μετά από δύο χρόνια κράτησης σε γερμανικές φυλακές - «Μια μέρα δικαίωσης και συνέχισης του αγώνα»

Κενάν Αγιάζ: Επέστρεψε στην Κύπρο μετά από δύο χρόνια κράτησης σε γερμανικές φυλακές - «Μια μέρα δικαίωσης και συνέχισης του αγώνα»

  •  08.09.2025 - 16:31
Ανίκανα πρόσωπα: Σοβαρές καταγγελίες για καταχρήσεις από συγγενείς για να αποκτήσουν έλεγχο σε περιουσίες

Ανίκανα πρόσωπα: Σοβαρές καταγγελίες για καταχρήσεις από συγγενείς για να αποκτήσουν έλεγχο σε περιουσίες

  •  08.09.2025 - 16:53
Άρνηση καταβολής ΕΕΕ για έξι παιδιά με αναπηρία – Το πόρισμα της Επιτρόπου Προστασίας Παιδιού και η απάντηση του υφυπουργείου Πρόνοιας

Άρνηση καταβολής ΕΕΕ για έξι παιδιά με αναπηρία – Το πόρισμα της Επιτρόπου Προστασίας Παιδιού και η απάντηση του υφυπουργείου Πρόνοιας

  •  08.09.2025 - 16:28
ΒΙΝΤΕΟ: «Εγώ κάνω κουμάντο» - Οδηγός ταξί αρνήθηκε να μεταφέρει Κύπρια τυφλή παραολυμπιονίκη με τον σκύλο συνοδό της

ΒΙΝΤΕΟ: «Εγώ κάνω κουμάντο» - Οδηγός ταξί αρνήθηκε να μεταφέρει Κύπρια τυφλή παραολυμπιονίκη με τον σκύλο συνοδό της

  •  08.09.2025 - 15:58
Νέα «ευκαιρία» από την Τράπεζα Κύπρου: Πλειστηριασμός με δεκάδες αντικείμενα και αυτοκίνητα στη Μοσφιλωτή

Νέα «ευκαιρία» από την Τράπεζα Κύπρου: Πλειστηριασμός με δεκάδες αντικείμενα και αυτοκίνητα στη Μοσφιλωτή

  •  08.09.2025 - 14:48
Θεολόγος ζητά σταυρό για μια θέση στη Βουλή – Σε ποια επαρχία και με ποιο κόμμα θα κατέβει

Θεολόγος ζητά σταυρό για μια θέση στη Βουλή – Σε ποια επαρχία και με ποιο κόμμα θα κατέβει

  •  08.09.2025 - 12:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα