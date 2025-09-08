Κενάν Αγιάζ: Επέστρεψε στην Κύπρο μετά από δύο χρόνια κράτησης σε γερμανικές φυλακές - «Μια μέρα δικαίωσης και συνέχισης του αγώνα»

Η δίωξή του στη Γερμανία υπήρξε πλήγμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατέδειξε την πολιτική στόχευση πίσω από την ποινικοποίηση του κουρδικού κινήματος στην Ευρώπη. Από την αρχή, το ζήτημα δεν ήταν ποτέ προσωπικό· αφορούσε τον κοινό αγώνα ενάντια στις γενοκτονικές πολιτικές της Τουρκίας και στη σιωπηρή ανοχή ευρωπαϊκών κρατών.

Η επιστροφή του στην Κύπρο σηματοδοτεί τη συνέχιση του κοινού αγώνα για ελευθερία, αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη. Ο Κενάν δεν διαχώρισε ποτέ την ελευθερία του Κουρδιστάν από τον αγώνα του κυπριακού λαού ενάντια στην τουρκική κατοχή. Ευελπιστούμε ότι το Κράτος Δικαίου στην Κύπρο θα υπερισχύσει της πολιτικής υποκρισίας.

Ο Κενάν Αγιάζ επέστρεψε σήμερα για να συνεχίσει τον αγώνα του μαζί με όλους και όλες μας, για έναν κόσμο χωρίς καταπίεση, κατοχή και γενοκτονίες.

Σε αυτό το πνεύμα, καλούμε κάθε δημοκρατικό πολίτη, κάθε συλλογικότητα και κάθε άνθρωπο που αντιστέκεται στην αδικία να σταθεί στο πλευρό του Κενάν Αγιάζ και του κουρδικού λαού, συμμετέχοντας στη συγκέντρωση συμπαράστασης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, στις 18:00, έξω από τις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας».