Άρνηση καταβολής ΕΕΕ για έξι παιδιά με αναπηρία – Το πόρισμα της Επιτρόπου Προστασίας Παιδιού και η απάντηση του υφυπουργείου Πρόνοιας

Η υπόθεση πραγματεύεται την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξέταση της αίτησης για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.) σε παιδιά με αναπηρία, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας. Στις έξι περιπτώσεις παιδιών, στη βάση των οποίων συντάχθηκε το εν λόγω Πόρισμα, διαφαίνεται ότι η αρμόδια Αρχή, μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος, ζητά από τις οικογένειες των παιδιών την υποβολή ουσιωδών ή επιπρόσθετων εγγράφων για τον έλεγχο των προϋποθέσεων της νομοθεσίας.

Στη συνέχεια, αρνείται την καταβολή αναδρομικών στα παιδιά αυτά, δεδομένου ότι η αίτηση θεωρείται ελλιπής έως ότου οι οικογένειες υποβάλουν τα επιπλέον έγγραφα.

Δείτε το πόρισμα εδώ.

Η ανακοίνωση του υφυπουργείου Πρόνοιας

Σε σχέση με το πόρισμα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με την καταβολή αναδρομικών σε έξι περιπτώσεις παιδιών με αναπηρία στο πλαίσιο του ΕΕΕ, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας επισημαίνει ότι δόθηκαν οδηγίες προς την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας όπως επανεξεταστούν άμεσα οι περιπτώσεις αυτές.

Οι οδηγίες σε σχέση με παιδιά με αναπηρίες, όπως και άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως άτομα με σοβαρές παθήσεις, ή που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες συνθήκες, παιδιά υπό τη νομική φροντίδα του κράτους και άλλες ομάδες, είναι όπως εξετάζονται κατά προτεραιότητα.

Σε σχέση με τις διαδικασίες αναφορικά με τον χρόνο ολοκλήρωσης αιτήσεων παιδιών με αναπηρία, αυτές έχουν αναθεωρηθεί και αναδιαμορφωθεί από τις αρχές του 2025 και πλέον είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις συστάσεις του πορίσματος της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο βελτίωσης των διαδικασιών στην ΥΔΕΠ, επιτεύχθηκε η μείωση του μέσου χρόνου ολοκλήρωσης της εξέτασης αιτήσεων του ΕΕΕ, αρχικά σε 90 ημέρες και ακολούθως σε 60 ημέρες από τον Ιανουάριο του 2025.