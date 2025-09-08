Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου - Μετέτρεψαν λυόμενο σε «φτιαγμένο» οπλοστάσιο - Από αεροβόλο μέχρι... κοκαΐνη

Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 08.09.2025 - 16:02
Ραγδαίες οι εξελίξεις σε σχέση με την υπόθεση συνομωσίας για φόνο απόπειρας φόνου εμπρησμού παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, κλεπταποδοχής και άλλων αδικημάτων, που διαπράχθηκαν την 14/8/2025 σε μάντρα αυτοκινήτων στον δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Απόπειρα φόνου: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας – Εντοπίστηκε όχημα σε ανοιχτό χώρο - Ναρκωτικά και όπλα σε λυόμενο

Κατόπιν έρευνας στην βάση δικαστικού εντάλματος έρευνας, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν από λυόμενο υποστατικό το οποίο συνδέεται με τους υπόπτους ου τελούν υπό κράτηση μεγάλη ποσότητα ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α, αριθμός πυροβόλων όπλων (πιστολιών) το είδος και η κατασκευή των οποίων ελέγχεται, ένα αεροβόλο με σκοπευτικό και άλλα τεκμήρια τα οποία αξιολογούνται.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, εντοπίστηκαν αναλυτικά τα εξής τεκμήρια:

- Ελεγχόμενο φάρμακο τάξεως Α, (δηλ. 2.170 γρ. μεικτού βάρους μεθαμφεταμίνη και 34 γρ. μεικτού βάρους κοκαΐνη),
- Τέσσερα πιστόλια τα οποία εκ πρώτης όψεως φαίνεται να είναι πραγματικά,
- Αριθμός φυσιγγίων διαμετρήματος 9 μμ.,
- Αριθμός εμφόρτων φυσιγγιοθηκών
- Ένα αεροβόλο τυφέκιο με σκόπευτρο

Στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στο Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) αναφέρθηκε σήμερα ο ΓΓ του ΣτΕ κ. Αλέν Μπερσέτ, ο οποίος είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του στην Κύπρο.

