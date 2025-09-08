Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου - Μετέτρεψαν λυόμενο σε «φτιαγμένο» οπλοστάσιο - Από αεροβόλο μέχρι... κοκαΐνη

Κατόπιν έρευνας στην βάση δικαστικού εντάλματος έρευνας, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν από λυόμενο υποστατικό το οποίο συνδέεται με τους υπόπτους ου τελούν υπό κράτηση μεγάλη ποσότητα ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α, αριθμός πυροβόλων όπλων (πιστολιών) το είδος και η κατασκευή των οποίων ελέγχεται, ένα αεροβόλο με σκοπευτικό και άλλα τεκμήρια τα οποία αξιολογούνται.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, εντοπίστηκαν αναλυτικά τα εξής τεκμήρια:

- Ελεγχόμενο φάρμακο τάξεως Α, (δηλ. 2.170 γρ. μεικτού βάρους μεθαμφεταμίνη και 34 γρ. μεικτού βάρους κοκαΐνη),

- Τέσσερα πιστόλια τα οποία εκ πρώτης όψεως φαίνεται να είναι πραγματικά,

- Αριθμός φυσιγγίων διαμετρήματος 9 μμ.,

- Αριθμός εμφόρτων φυσιγγιοθηκών

- Ένα αεροβόλο τυφέκιο με σκόπευτρο