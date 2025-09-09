Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρχιαστυφύλακας Αντώνη Γερμανού - «Υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον»

 09.09.2025 - 08:17
Σε βαρύ πένθος, βυθίστηκε η οικογένεια της Αστυνομίας Κύπρου, μετά τον χαμό του Αρχιαστυφύλακα 4704 Αντώνη Γερμανού, ο οποίος απεβίωσε στις 07/09/2025.

Ο Αντώνης Γερμανός, εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας τον Δεκέμβριο του 1990 και υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον, με υπηρεσία στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, στην Τροχαία Αρχηγείου, την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και τον Οργανισμό FRONTEX.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 09/09/2025 και ώρα 14:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.

Η Ηγεσία και τα μέλη της Αστυνομίας, εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του. Η στήριξη προς αυτούς, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι δεδομένη.

Σε κλίμα αυξημένης κινητικότητας αλλά και εσωκομματικού προβληματισμού, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, εισέρχεται σε φάση τελικών αποφάσεων για τα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών.

