Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

 09.09.2025 - 08:20
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Η πρόταση της Κυβέρνησης για την ΑΤΑ προς τους κοινωνικούς εταίρους, η οποία ωστόσο δεν απέτρεψε την παναπεργία, και οι εξελίξεις γύρω από το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSΙ) είναι τα θέματα που προβάλλονται στις εφημερίδες την Τρίτη. Προβάλλονται, επίσης πρωτοσέλιδα, η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία και τα προβλήματα σε αυτά όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό, αλλά και συνεχιζόμενη παράνομη κράτηση των 5 Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα.

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Δέσμευση €125 εκατ. για αγνώστου κόστους έργο» αναφέρεται σε "τραγελαφικούς χειρισμούς" από την Κυβέρνηση για την ηλεκτρική διασύνδεση. Αλλού γράφει ότι άδοξα μεν αλλά και με απεργία έληξε η συνάντηση για την ΑΤΑ στο Υπουργείο Εργασίας. Σε άλλο θέμα γράφει ότι εργοτάξια και χωρίς κλιματιστικά είναι πολλά σχολεία και φέτος στην Κύπρο, όπως καταγγέλλουν οι καθηγητές.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Απόδοση ΑΤΑ σε όλους αλλά…κλιμακωτά», γράφει ότι η Κυβέρνηση πήρε τις αποφάσεις της για την ΑΤΑ και προειδοποιεί τους εταίρους ότι θα τις επιβάλει νομοθετικά. Αλλού γράφει ότι "συνεχίζονται τα μισόλογα" για την ηλεκτρική διασύνδεση. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ψάχνουν λύσεις για τα ηλεκτρικά σκούτερ στην Επιτροπή Μεταφορών.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Διά νόμου ΑΤΑ για όλους» γράφει ότι η θέση της Κυβέρνησης ανατρέπει τα δεδομένα, αλλά οι συντεχνίες επιμένουν για την απεργία. Αλλού αναφέρεται στην πρώτη μέρα λειτουργίας των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων, με 64.000 μαθητές. Σε άλλο θέμα γράφει ότι γιάφκα με όπλα και ναρκωτικά στην Κοκκινοτριμιθιά ξεσκεπάζει δίκτυο Σύρων.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Στο ‘κουτουρού’ ρίχνουν εκατομμύρια για το GSI στη θάλασσα!» γράφει ότι ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, αναφέρεται σε θολό οικονομικό κόστος και αβέβαιο χρονοδιάγραμμα για το έργο GSI. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα αναφέρεται στη νέα σχολική χρονιά επισημαίνοντας πως υπάρχουν προβλήματα και ότι παραμένουν μετέωροι χιλιάδες εκπαιδευτικοί. Αλλού γράφει ότι νέο κύμα ηλεκτρονικών εκποιήσεων σαρώνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η αγγλόγλωσση “Cyprus Mail” στο κύριο της θέμα με τίτλο «Ο Πρόεδρος υποστηρίζει τον GSI για 'πολλοστή φορά'» γράφει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι μίλησε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για πιθανή συνεργασία για το ενεργειακό έργο GSI. Αλλού γράφει ότι η υπόθεση με τα πλαστά έγγραφα που αφορά τον πρώην Επίτροπο Εθελοντισμού πλησιάζει στο τέλος της. Σε άλλο θέμα γράφει ότι το δεύτερο "διάταγμα κράτησης" εναντίον των πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα κρίθηκε παράνομο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απόπειρα φόνου: «Λημέρι εγκληματία» η οικία 22χρονου - Έμπλεξε με τα όσα εντόπισαν
Νύχτα εμπρησμών: Στιγμές τρόμου για 57χρονη και 37χρονο - Στις φλόγες δύο οχήματα σε Λεμεσό και Λευκωσία
Αντιδρούν οι εστιάτορες: «Πολύ κακό» το νομοσχέδιο για τα ωράρια - «Θα αφήσει πολλά νέα παιδιά χωρίς δουλειά» - Προειδοποιούν με μέτρα
Έρχεται το εμβόλιο για τον RSV – Πότε θα ξεκινήσει να χορηγείται στα παιδιά;
Τροχαίο στη Λευκωσία: Συγκρούστηκαν δύο οχήματα με το «καλημέρα» - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Η στιγμή του σεισμού στην... πρώτη δήλωση του Γιοβάνοβιτς - Δείτε την αντίδρασή του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρχιαστυφύλακας Αντώνη Γερμανού - «Υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον»

 09.09.2025 - 08:17
Επόμενο άρθρο

Άγρια δολοφονία 41χρονου πρωταθλητή bodybuilder στη Βραζιλία - Τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου η σύντροφός του - Δείτε φωτογράφιες

 09.09.2025 - 08:23
Ο ΔΗΣΥ σε προεκλογική εγρήγορση - Το παρασκήνιο της εσωκομματικής διαδικασίας για τους υποψήφιους του κόμματος

Ο ΔΗΣΥ σε προεκλογική εγρήγορση - Το παρασκήνιο της εσωκομματικής διαδικασίας για τους υποψήφιους του κόμματος

Σε κλίμα αυξημένης κινητικότητας αλλά και εσωκομματικού προβληματισμού, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, εισέρχεται σε φάση τελικών αποφάσεων για τα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο ΔΗΣΥ σε προεκλογική εγρήγορση - Το παρασκήνιο της εσωκομματικής διαδικασίας για τους υποψήφιους του κόμματος

Ο ΔΗΣΥ σε προεκλογική εγρήγορση - Το παρασκήνιο της εσωκομματικής διαδικασίας για τους υποψήφιους του κόμματος

  •  09.09.2025 - 06:30
VIDEO: Σοκαριστικό περιστατικό στη Λεμεσό - Έριξαν αναμμένο γκαζάκι σε φύλακα δημοτικού

VIDEO: Σοκαριστικό περιστατικό στη Λεμεσό - Έριξαν αναμμένο γκαζάκι σε φύλακα δημοτικού

  •  09.09.2025 - 08:39
Στις φλόγες δύο οικίες στη Λάρνακα - Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές

Στις φλόγες δύο οικίες στη Λάρνακα - Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές

  •  09.09.2025 - 08:26
Νύχτα εμπρησμών: Στιγμές τρόμου για 57χρονη και 37χρονο - Στις φλόγες δύο οχήματα σε Λεμεσό και Λευκωσία

Νύχτα εμπρησμών: Στιγμές τρόμου για 57χρονη και 37χρονο - Στις φλόγες δύο οχήματα σε Λεμεσό και Λευκωσία

  •  09.09.2025 - 06:42
Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρχιαστυφύλακας Αντώνη Γερμανού - «Υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον»

Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρχιαστυφύλακας Αντώνη Γερμανού - «Υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον»

  •  09.09.2025 - 08:17
Αντιδρούν οι εστιάτορες: «Πολύ κακό» το νομοσχέδιο για τα ωράρια - «Θα αφήσει πολλά νέα παιδιά χωρίς δουλειά» - Προειδοποιούν με μέτρα

Αντιδρούν οι εστιάτορες: «Πολύ κακό» το νομοσχέδιο για τα ωράρια - «Θα αφήσει πολλά νέα παιδιά χωρίς δουλειά» - Προειδοποιούν με μέτρα

  •  09.09.2025 - 06:33
Έρχεται το εμβόλιο για τον RSV – Πότε θα ξεκινήσει να χορηγείται στα παιδιά;

Έρχεται το εμβόλιο για τον RSV – Πότε θα ξεκινήσει να χορηγείται στα παιδιά;

  •  09.09.2025 - 06:32
Apple: Πόσο θα κοστίζει το νέο iPhone 17 - Τι αλλάζει - Σήμερα η παρουσίαση

Apple: Πόσο θα κοστίζει το νέο iPhone 17 - Τι αλλάζει - Σήμερα η παρουσίαση

  •  09.09.2025 - 07:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα