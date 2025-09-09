Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Δέσμευση €125 εκατ. για αγνώστου κόστους έργο» αναφέρεται σε "τραγελαφικούς χειρισμούς" από την Κυβέρνηση για την ηλεκτρική διασύνδεση. Αλλού γράφει ότι άδοξα μεν αλλά και με απεργία έληξε η συνάντηση για την ΑΤΑ στο Υπουργείο Εργασίας. Σε άλλο θέμα γράφει ότι εργοτάξια και χωρίς κλιματιστικά είναι πολλά σχολεία και φέτος στην Κύπρο, όπως καταγγέλλουν οι καθηγητές.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Απόδοση ΑΤΑ σε όλους αλλά…κλιμακωτά», γράφει ότι η Κυβέρνηση πήρε τις αποφάσεις της για την ΑΤΑ και προειδοποιεί τους εταίρους ότι θα τις επιβάλει νομοθετικά. Αλλού γράφει ότι "συνεχίζονται τα μισόλογα" για την ηλεκτρική διασύνδεση. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ψάχνουν λύσεις για τα ηλεκτρικά σκούτερ στην Επιτροπή Μεταφορών.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Διά νόμου ΑΤΑ για όλους» γράφει ότι η θέση της Κυβέρνησης ανατρέπει τα δεδομένα, αλλά οι συντεχνίες επιμένουν για την απεργία. Αλλού αναφέρεται στην πρώτη μέρα λειτουργίας των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων, με 64.000 μαθητές. Σε άλλο θέμα γράφει ότι γιάφκα με όπλα και ναρκωτικά στην Κοκκινοτριμιθιά ξεσκεπάζει δίκτυο Σύρων.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Στο ‘κουτουρού’ ρίχνουν εκατομμύρια για το GSI στη θάλασσα!» γράφει ότι ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, αναφέρεται σε θολό οικονομικό κόστος και αβέβαιο χρονοδιάγραμμα για το έργο GSI. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα αναφέρεται στη νέα σχολική χρονιά επισημαίνοντας πως υπάρχουν προβλήματα και ότι παραμένουν μετέωροι χιλιάδες εκπαιδευτικοί. Αλλού γράφει ότι νέο κύμα ηλεκτρονικών εκποιήσεων σαρώνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η αγγλόγλωσση “Cyprus Mail” στο κύριο της θέμα με τίτλο «Ο Πρόεδρος υποστηρίζει τον GSI για 'πολλοστή φορά'» γράφει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι μίλησε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για πιθανή συνεργασία για το ενεργειακό έργο GSI. Αλλού γράφει ότι η υπόθεση με τα πλαστά έγγραφα που αφορά τον πρώην Επίτροπο Εθελοντισμού πλησιάζει στο τέλος της. Σε άλλο θέμα γράφει ότι το δεύτερο "διάταγμα κράτησης" εναντίον των πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα κρίθηκε παράνομο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ