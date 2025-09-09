Άγρια δολοφονία 41χρονου πρωταθλητή bodybuilder στη Βραζιλία - Τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου η σύντροφός του - Δείτε φωτογράφιες

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο 41χρονος δέχθηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο λαιμό, το πρόσωπο, την κοιλιά και την πλάτη κατά τη διάρκεια του μοιραίου καβγά που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής.

Σε εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα έχουν καταγραφεί ίχνη αίματος σε όλους τους διαδρόμους και τις σκάλες, καθώς ο Αΐτα προσπάθησε να διαφύγει πριν καταρρεύσει νεκρός στις σκάλες του κτηρίου σε περιοχή της νότιας Βραζιλίας.

Ο Αΐτα ήταν πρώην υποψήφιος για το πρωτάθλημα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικής Κατάστασης και πέντε φορές πρωταθλητής bodybuilding της πολιτείας της Βραζιλίας όπου ζούσε, ενώ εργαζόταν και ως προσωπικός γυμναστής δημοσιεύοντας υλικό από τις προπονήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr