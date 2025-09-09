Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική«Μαζί και σε αυτή την μάχη» – Εκ νέου υποψήφιος στη Λευκωσία ο Δημήτρης Δημητρίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μαζί και σε αυτή την μάχη» – Εκ νέου υποψήφιος στη Λευκωσία ο Δημήτρης Δημητρίου

 09.09.2025 - 10:28
«Μαζί και σε αυτή την μάχη» – Εκ νέου υποψήφιος στη Λευκωσία ο Δημήτρης Δημητρίου

Την υποψηφιότητά του για τις Βουλευτικές εκλογές του Μαΐου στην Επαρχία Λευκωσίας κατέθεσε σήμερα ο Δημήτρης Δημητρίου με τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Δημητρίου χαρακτήρισε τις επερχόμενες εκλογές ως «ίσως τις πιο κρίσιμες των τελευταίων 45 χρόνων», τονίζοντας ότι διακυβεύονται πολλά για το μέλλον της χώρας.

«Προσωπικά υπόσχομαι πως θα δώσω και αυτή τη μάχη με την ειλικρίνεια και την αυθεντικότητα που με διακρίνει, με τη σοβαρότητα και τον ορθολογισμό που έμαθα να πολιτεύομαι από μικρός», ανέφερε, προσθέτοντας πως στόχος του είναι να επικρατήσουν οι «σοβαρές και υπεύθυνες πολιτικές που η παράταξη πρεσβεύει».

Καταλήγοντας, ο υποψήφιος Βουλευτής κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στη «γιορτή της Δημοκρατίας», όπως χαρακτήρισε τις εκλογές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σοκαριστικό περιστατικό στη Λεμεσό - Έριξαν αναμμένο γκαζάκι σε φύλακα δημοτικού
Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρχιαστυφύλακας Αντώνη Γερμανού - «Υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον»
Apple: Πόσο θα κοστίζει το νέο iPhone 17 - Τι αλλάζει - Σήμερα η παρουσίαση
Μάρκος Σεφερλής: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 57α γενέθλιά του και η εξομολόγηση
Αντιδρούν οι εστιάτορες: «Πολύ κακό» το νομοσχέδιο για τα ωράρια - «Θα αφήσει πολλά νέα παιδιά χωρίς δουλειά» - Προειδοποιούν με μέτρα
Έρχεται το εμβόλιο για τον RSV – Πότε θα ξεκινήσει να χορηγείται στα παιδιά;
VIDEO: Η στιγμή του σεισμού στην... πρώτη δήλωση του Γιοβάνοβιτς - Δείτε την αντίδρασή του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που απείλησε με καραμπίνα ανήλικους στη Θεσσαλονίκη

 09.09.2025 - 10:25
Επόμενο άρθρο

Θλίψη στον ΔΗΣΥ: «Έφυγε» ο Ανδρέας Παπαπολυβίου

 09.09.2025 - 10:40
Ο ΔΗΣΥ σε προεκλογική εγρήγορση - Το παρασκήνιο της εσωκομματικής διαδικασίας για τους υποψήφιους του κόμματος

Ο ΔΗΣΥ σε προεκλογική εγρήγορση - Το παρασκήνιο της εσωκομματικής διαδικασίας για τους υποψήφιους του κόμματος

Σε κλίμα αυξημένης κινητικότητας αλλά και εσωκομματικού προβληματισμού, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, εισέρχεται σε φάση τελικών αποφάσεων για τα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο ΔΗΣΥ σε προεκλογική εγρήγορση - Το παρασκήνιο της εσωκομματικής διαδικασίας για τους υποψήφιους του κόμματος

Ο ΔΗΣΥ σε προεκλογική εγρήγορση - Το παρασκήνιο της εσωκομματικής διαδικασίας για τους υποψήφιους του κόμματος

  •  09.09.2025 - 06:30
Ηλεκτρική Διασύνδεση: Πώς σχολιάζει τις εκθέσεις η Κυβέρνηση - «Πρέπει να γίνουν αξιολογήσεις όλων των παραμέτρων»

Ηλεκτρική Διασύνδεση: Πώς σχολιάζει τις εκθέσεις η Κυβέρνηση - «Πρέπει να γίνουν αξιολογήσεις όλων των παραμέτρων»

  •  09.09.2025 - 09:55
Έκθεση – κόλαφος για ΥΠΟΙΚ: Απώλειες εκατομμυρίων, «ρουσφετολογικές» χορηγίες και επικίνδυνες καθυστερήσεις

Έκθεση – κόλαφος για ΥΠΟΙΚ: Απώλειες εκατομμυρίων, «ρουσφετολογικές» χορηγίες και επικίνδυνες καθυστερήσεις

  •  09.09.2025 - 08:59
Πρόστιμα από τη Hermes σε εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης – Αυξημένη κίνηση και έργα επέκτασης στο αεροδρόμιο Πάφου

Πρόστιμα από τη Hermes σε εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης – Αυξημένη κίνηση και έργα επέκτασης στο αεροδρόμιο Πάφου

  •  09.09.2025 - 09:47
Στις φλόγες οικία στη Λάρνακα – Τρέχει η Πυροσβεστική

Στις φλόγες οικία στη Λάρνακα – Τρέχει η Πυροσβεστική

  •  09.09.2025 - 08:58
Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρχιαστυφύλακας Αντώνη Γερμανού - «Υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον»

Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρχιαστυφύλακας Αντώνη Γερμανού - «Υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον»

  •  09.09.2025 - 08:17
Αντιδρούν οι εστιάτορες: «Πολύ κακό» το νομοσχέδιο για τα ωράρια - «Θα αφήσει πολλά νέα παιδιά χωρίς δουλειά» - Προειδοποιούν με μέτρα

Αντιδρούν οι εστιάτορες: «Πολύ κακό» το νομοσχέδιο για τα ωράρια - «Θα αφήσει πολλά νέα παιδιά χωρίς δουλειά» - Προειδοποιούν με μέτρα

  •  09.09.2025 - 06:33
Έρχεται το εμβόλιο για τον RSV – Πότε θα ξεκινήσει να χορηγείται στα παιδιά;

Έρχεται το εμβόλιο για τον RSV – Πότε θα ξεκινήσει να χορηγείται στα παιδιά;

  •  09.09.2025 - 06:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα