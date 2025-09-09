«Μαζί και σε αυτή την μάχη» – Εκ νέου υποψήφιος στη Λευκωσία ο Δημήτρης Δημητρίου

Σε ανάρτησή του, ο κ. Δημητρίου χαρακτήρισε τις επερχόμενες εκλογές ως «ίσως τις πιο κρίσιμες των τελευταίων 45 χρόνων», τονίζοντας ότι διακυβεύονται πολλά για το μέλλον της χώρας.

«Προσωπικά υπόσχομαι πως θα δώσω και αυτή τη μάχη με την ειλικρίνεια και την αυθεντικότητα που με διακρίνει, με τη σοβαρότητα και τον ορθολογισμό που έμαθα να πολιτεύομαι από μικρός», ανέφερε, προσθέτοντας πως στόχος του είναι να επικρατήσουν οι «σοβαρές και υπεύθυνες πολιτικές που η παράταξη πρεσβεύει».

Καταλήγοντας, ο υποψήφιος Βουλευτής κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στη «γιορτή της Δημοκρατίας», όπως χαρακτήρισε τις εκλογές.