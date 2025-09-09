Αιχμές Κύπριων ευρωβουλευτών στην ΕΕ για τη φονική πυρκαγιά στη Λεμεσό - «Δεν είδαμε την αλληλεγγύη σας»

Από την πλευρά της Δανέζικης προεδρίας, η Υπουργός Ευρωπαϊκών υποθέσεων, η Μαρία Μπγιέρ τόνισε πως πια «οι φωτιές ξεπερνάνε κατά πολύ τη Μεσόγειο. Είναι μια νέα κανονικότητα, δεν είναι σύμπτωση ότι το 2025 ήταν το πιο θερμό καλοκαίρι που καταγράφηκε στην Ευρώπη. Με την κλιματική αλλαγή οι πυρκαγιές δασών είναι πιο συνηθισμένες και πιο οξείες, ωστόσο μιλάμε λιγότερο γι’αυτήν από όσο μιλάγαμε πριν από 5 χρόνια». Όσον αφορά τις προτεραιότητες της προεδρίας, η κα Μπγιέρ τόνισε ότι η Δανία «θέλει μέχρι το τέλος του μήνα να πετύχει μια συμφωνία για τους κλιματικούς στόχους μέχρι το 2040. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη δεσμεύονται ότι πρέπει να ενισχύσουν την ετοιμότητα τους, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι».

Η Ευρωπαία Επίτροπος για την Ετοιμότητα και Διαχείρισης Κρίσεων και Ισότητας, Χάτζα Λαμπίμπ, αναγνώρισε ότι το φετινό ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι με τις πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη, ωστόσο ανέφερε πως ήταν επίσης ένα καλοκαίρι δράσης και αλληλεγγύης. «Η Κομισιόν είχε δεσμεύσει πάνω από 165 πυροσβέστες από Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Γαλλία, υπήρχε και στόλος έτοιμος και η σχετική υπηρεσία Copernicus ήταν έτοιμη στο να παρέχει δορυφορικές εικόνες στα κράτη μέλη. Ωστόσο πάνω από 1 εκατ. εκτάρια κάηκαν και αυτό είναι τριπλάσιο από το μέσο όρο που είχαμε για τέτοια εποχή, μιλάμε για μια περιοχή μεγαλύτερη από την Κύπρο, σχεδόν ίση με το Βέλγιο». Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης ενεργοποιήθηκε από την Ελλάδα, την Αλβανία και τη Β. Μακεδονία από τρεις φορές, ενώ και η Κύπρος, η Βοσνία, η Βουλγαρία το Μαυροβούνιο, η Ισπανία και η Πορτογαλία επίσης ζήτησαν βοήθεια από το Μηχανισμό.

«Οι φετινές πυρκαγιές δείχνουν κάτι σαφές, βελτιωνόμαστε, προβλέπουμε καλύτερα, προλαμβάνουμε καλύτερα, ανταποκρινόμαστε καλύτερα και ταχύτερα, αλλά πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα για την πρόληψη και την ετοιμότητα, γι’ αυτό την άνοιξη η Κομισιόν θα υιοθετήσει τη στρατηγική ετοιμότητας, ένα έργο που θα βοηθήσει να είναι καλύτερα προετοιμασμένη Ευρώπη για τις κρίσεις του αύριο», είπε. Σύμφωνα με την Επίτροπο, «χρειάζεται μία προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη όλους τους κινδύνους να βάζουμε την ετοιμότητα σε κάθε πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης ενισχύεται η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και της κοινωνίας».

Από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP), ο Ραούλ Ντε λα Χοζ Κιντάνο, τόνισε ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα στο να δείχνουν αλληλεγγύη στο μέλλον σε αυτούς που θα έχουν ανάγκη, ενώ παράλληλα «να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε κι εκείνους που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν για πολιτικούς λόγους την καταστροφή αυτή. Εμείς δεν θα πέσουμε στην παγίδα, να σας πούμε ότι ισπανική κυβέρνηση ή άλλες κυβερνήσεις τα κάνουν καλύτερα ή χειρότερα», καλώντας για περισσότερη ετοιμότητα για το μέλλον.

Η Λέιρε Παχίν από την Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (S&D), κάλεσε την Επιτροπή να κάνει περισσότερα. «Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάτι περισσότερο και κυρίως να γνωρίζουμε ότι ζούμε σε μία κλιματική κατεπείγουσα ανάγκη όπως είπε και η επίτροπος που αυξάνει έως και 40 φορές τις πιθανότητες εμφάνισης πυρκαγιών, κατολισθήσεων και πλημμυρών», σημείωσε. Έκανε λόγο για περισσότερη πρόληψη και προετοιμασία με σχέδια διαχείρισης των δασικών εκτάσεων κατά όλη τη διάρκεια του έτους, υποδομές τελευταίας γενιάς και ανθρώπους που θα πληρώνονται καλά και θα έχουν κατάλληλο εξοπλισμό. «Πρέπει να εφαρμόσουμε τους νόμους για την διατήρηση της υπαίθρου και να σταματήσουμε την δημαγωγία. Όποιος αρνείται την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής αλλαγής παραπληροφορεί και πολλαπλασιάζει την οδύνη», τόνισε.

Ο Αντόνιο Τάνγκερ Κορέα από την Ομάδα Πατριώτες για την Ευρώπη (PfE), εξέφρασε την άποψη ότι «δεν είναι όλα κλιματική αλλαγή, μερικά πράγματα είναι αποτέλεσμα εμπρησμού», ενώ ζήτησε περισσότερη αλληλεγγύη και περισσότερα μέσα ώστε να σβήνονται οι πυρκαγιές εν τω γεννάσθαι. «Ας φυτέψουμε δέντρα με τεχνικές για να προλάβουμε τις φωτιές, δεν μπορούμε να καθόμαστε μέχρι να εκδηλωθεί πυρκαγιά», είπε.

Οι φοβερές βροχοπτώσεις είναι «βενζίνη για πυρκαγιές το καλοκαίρι», τόνισε ο Ντιέγκο Σολιέρ από την Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), ενώ συμπλήρωσε πως «ενόσω οι περιφερειακές και εθνικές αρχές στο μεταξύ ρίχνουν το φταίξιμο η μία στην άλλη, ακόμα μια φορά η κοινωνία των πολιτών πληρώνει τη νύφη», καλώντας σε επενδύσεις όλο το χρόνο.

«Ως πυροσβέστης όλη μου την καριέρα ποτέ μου δεν είδα καλοκαίρι τόσο καταστροφικό. Οι πυρκαγιές στην Ευρώπη με αφήνουν άφωνο ωστόσο δεν έχουμε την πολυτέλεια να σωπαίνουμε», τόνισε ο Γκρέγκορι Αλλιόν του Renew Europe Group. «Εκατομμύρια εκτάρια χάθηκαν, ένα σωρό κόσμος πέθανε από αυτές τις εξωφρενικές πυρκαγιές», παρόλα αυτά «εξακολουθούμε να έχουμε την ακροδεξιά να με το σκεπτικισμό της. Η άρνηση αυτή δε θα μας προστατεύσει από τις φλόγες».

Η Τέρι Ράιντκε εκ μέρους της Ομάδας των Πρασίνων (Greens/EFA), ευχαρίστησε θερμά όλους όσους ρίσκαραν τη ζωή τους από την Ευρώπη για να βοηθήσουν τους γείτονές τους. «Αυτό σημαίνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και πρέπει λοιπόν να την αυξήσουμε στο μέλλον, αλλά επίσης πρέπει και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του», είπε. Η Ευρωβουλευτής απευθύνθηκε στην Επιτροπή, διερωτώμενη πώς θα έχουμε πρόληψη χωρίς λύσεις που βασίζονται στη φύση, όταν η Κομισιόν καταργεί το Πρόγραμμα Life στην πρότασή της για το ερχόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. «Δεν χρειαζόμαστε το Παρίσι να δολοφονεί τη συμφωνία των Παρισίων, πρέπει να περιοριστούν οι εκπομπές, θέλουμε αυστηρή νομοθεσία, πρέπει να αντιδράσουμε τώρα», σημείωσε.

Εκ μέρους της Ομάδας της Αριστεράς (GUE/NGL), ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου τόνισε την αρνητική πρωτιά της δεκαετίας για την Κύπρο, με βάση το συνολικό της έδαφος. «Καήκανε 104 km², δεν είδαμε την αλληλεγγύη σας, ζητήσαμε αεροπλάνο από την Ισπανία, μετά από τρεις μήνες δεν έχουν έρθει ακόμη. Οι ευθύνες της κυπριακής Κυβέρνησης βέβαια είναι τεράστιες και παραμένουν ορφανές, αφού δεν παραιτήθηκε κανείς από τους αρμόδιους Υπουργούς», είπε. Πρόσθεσε πως από το 2016 «εμείς ως αριστερά ζητάμε να εγκαθιδρυθεί στην Κύπρο μια ευρωπαϊκή βάση αεροπυρόσβεσης και μας αγνοείτε επιδεικτικά. Αντί για κοινωνική πολιτική τα ρίχνετε όλα στην κλιματική αλλαγή και στην ατομική ευθύνη, ο Μηχανισμός rescEU διαιωνίζει τις ελλείψεις των χωρών της EE ανακυκλώνοντας τα λειψά μέσα μας. Δώστε από τα δισ. των εξοπλισμών και αφήστε τους υπόλοιπους ομίλους να κερδίζουν λιγότερα επιτέλους», πρόσθεσε.

Ο Στάνισλαβ Στογιάνοφ από την Ομάδα της Ευρώπης των Κυρίαρχων Εθνών (ESN) εξέφρασε την άποψη ότι η κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας δεν είναι πανάκεια και δεν αρκεί, αλλά ότι χρειάζεται εξοπλισμός και ισχυρότερα εθνικά μέσα.

Ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ (EPP) Μιχάλης Χατζηπαντέλα, τόνισε ότι η Κύπρος «για μία ακόμη φορά πληρώνει ακριβά το τίμημα της κλιματικής αλλαγής όπως και άλλες χώρες του νότου, οι οποίες πλήττονται από ακραίες θερμοκρασίες. Από την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε τον περασμένο Ιούλιο στην ορεινή Λεμεσό, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 120 km² γης σπίτια περιουσίες και καλλιέργειες έγιναν στάχτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΕ δεν μπορεί να θεωρεί ότι έπραξε το καθήκον της με μερικά λόγια συμπάθειας. Δεν χρειαζόμαστε συμπάθεια, χρειαζόμαστε πράξεις», είπε. Ο κ. Χατζηπαντέλα υπογράμμισε πως «σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης κανένα κράτος-μέλος δεν πρέπει να είναι αβοήθητο, αν ξαναζήσουμε ανάλογες στιγμές χωρίς δυνατότητα και σχέδιο αντίδρασης, η ευθύνη θα βαραίνει εσάς προσωπικά».

«Το χρώμα της στάχτηςς από τις πυρκαγιές αποδεικνύει τις τεράστιες ελλείψεις του rescEU που άφησε έρμαιο της πύρινης λαίλαπας την Ευρώπη από την Ισπανία μέχρι την Κύπρο», είπε ο Ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ (ECR), Γεαδής Γεάδη. «Είχα προειδοποιήσει προτείνοντας μία σειρά μέτρων όπως η δημιουργία ισχυρού πανευρωπαϊκού πυροσβεστικού σώματος και μηχανισμούς συνεργασίας των κρατών μελών και αυστηροποίηση ποινών για εμπρησμούς, καθώς και αύξηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για πυρόπληκτους και ουσιαστική αξιοποίηση των εθελοντών», πρόσθεσε. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Ιταλό ευρωβουλευτή Νικόλα Προκατσίνι, καθώς και την κυβέρνηση του Ισραήλ που ανταποκρίθηκε άμεσα στέλνοντας αεροσκάφη. Απαντώντας στην πρόκληση με μπλε κάρτα από τον Αλλιόν, όπου τον κάλεσε να διευκρινίσει εάν ο μηχανισμός προστασίας της ΕΕ δεν χρησιμεύει σε τίποτα, όταν την ίδια ώρα ζητά την ενίσχυση του μηχανισμού με μέσα, ο κ. Γεαδή απάντησε: «είδα τις ελλείψεις, είδα ότι υπάρχουν τεράστια κενά γι’ αυτό υπογράμμισα την αναγκαιότητα αυτός ο μηχανισμός να ισχυροποιηθεί για να μπορέσει να καταστεί επιτέλους η Ευρώπη ασφαλής».

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, τόνισε ότι η Κύπρος αντιμετώπισε «τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που είχε βιώσει τα τελευταία 50 χρόνια και η ΕΕ δεν έκανε σχεδόν τίποτα να μας βοηθήσει, αν δείτε πού βρίσκεται η Κύπρος στο χάρτη, θα καταλάβετε ποιο είναι το βασικό μας πρόβλημα είμαστε πολύ μακριά από την ηπειρωτική Ευρώπη, αυτό σημαίνει ότι όλη η βοήθεια που στέλνετε από την ΕΕ δεν φτάνει σε εμάς εγκαίρως,» επισημαίνοντας ότι η Κύπρος έλαβε περισσότερη βοήθεια από τρίτες χώρες, από τη Γεωργία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, το Λίβανο από όχι από τις χώρες της ΕΕ. «Αυτό δεν είναι καλό, και ως Κύπριοι νιώθουμε ότι μας έχει εγκαταλείψει η ΕΕ […] Η ΕΕ δεν ήταν στην Κύπρο όταν την χρειαστήκαμε περισσότερο και αυτό θα πρέπει να αλλάξει», είπε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ