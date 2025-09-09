Δάγκωσε αστυνομικό και κατάφερε να διαφύγει - Ψάχνουν τέσσερα πρόσωπα οι Αρχές στη Λεμεσό

Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 09.09.2025 - 19:05
Καταδίωξη σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (8/9) στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέλη της εντόπισαν τέσσερα πρόσωπα να κινούνται ύποπτα στην περιοχή των Πολεμιδιών.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον έναν ύποπτο, ο οποίος όμως δάγκωσε το μέλος της Δύναμης και τράπηκε σε φυγή.

Η Αστυνομία αναζητεί τέσσερα πρόσωπα για το περιστατικό. 

