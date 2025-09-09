Δάγκωσε αστυνομικό και κατάφερε να διαφύγει - Ψάχνουν τέσσερα πρόσωπα οι Αρχές στη Λεμεσό

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέλη της εντόπισαν τέσσερα πρόσωπα να κινούνται ύποπτα στην περιοχή των Πολεμιδιών.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον έναν ύποπτο, ο οποίος όμως δάγκωσε το μέλος της Δύναμης και τράπηκε σε φυγή.

Η Αστυνομία αναζητεί τέσσερα πρόσωπα για το περιστατικό.