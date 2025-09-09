Δάγκωσε αστυνομικό και κατάφερε να διαφύγει - Ψάχνουν τέσσερα πρόσωπα οι Αρχές στη Λεμεσό

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επάρκεια και προσιτές τιμές ηλεκτρισμού για όλους, νέα εποχή με άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού»
Κύριος στόχος της Κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσουμε επάρκεια και προσιτές τιμές ηλεκτρισμού για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, στηρίζοντας έτσι έμπρακτα την κοινωνία μας ειδικά σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και προκλήσεων, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στην ομιλία του κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Λευκωσία.