Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΚλινικά νεκρή για 24 λεπτά: Η γυναίκα που επέστρεψε από τον θάνατο και αποκαλύπτει την αλήθεια
LIKE ONLINE

Κλινικά νεκρή για 24 λεπτά: Η γυναίκα που επέστρεψε από τον θάνατο και αποκαλύπτει την αλήθεια

 09.09.2025 - 19:27
Κλινικά νεκρή για 24 λεπτά: Η γυναίκα που επέστρεψε από τον θάνατο και αποκαλύπτει την αλήθεια

Μια γυναίκα από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ περιγράφει τη συγκλονιστική εμπειρία της, αφού έμεινε κλινικά νεκρή για 24 ολόκληρα λεπτά και, κόντρα σε κάθε πιθανότητα, επανήλθε στη ζωή.

 

Η 40χρονη Lauren Canaday υπέστη ξαφνική καρδιακή ανακοπή έπειτα από μια σοβαρή κρίση που την άφησε αναίσθητη στο πάτωμα του σπιτιού της. Ο σύζυγός της άκουσε την τελευταία φράση που ψέλλισε και έσπευσε να τη βρει ήδη μπλε, χωρίς σφυγμό. Χάρη στην άμεση επέμβασή του με ΚΑΡΠΑ και την έγκαιρη άφιξη των διασωστών, η γυναίκα κρατήθηκε στη ζωή μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο.

«Ήμουν νεκρή για 24 λεπτά»

Οι γιατροί χρειάστηκαν τέσσερα ηλεκτροσόκ και σχεδόν μισή ώρα για να επαναφέρουν τον χτύπο της καρδιάς της. Στο νοσοκομείο, διαγνώστηκε με μυοκαρδίτιδα, μια φλεγμονή του καρδιακού μυ που, σύμφωνα με τους ειδικούς, είχε προκληθεί από λοίμωξη Covid-19.

Η Lauren παρέμεινε εννέα ημέρες στη ΜΕΘ, αλλά κόντρα στις προβλέψεις βγήκε «γνωστικά άθικτη» χωρίς εμφανείς εγκεφαλικές βλάβες. Ωστόσο, όπως περιγράφει η ίδια, η ζωή της άλλαξε για πάντα.

Η σκληρή πραγματικότητα μετά το θαύμα

Σε μια ανάρτησή της στο Reddit, μίλησε για τις δυσκολίες της ανάρρωσης:
«Όταν σε στέλνουν σπίτι, νομίζεις πως υπάρχει κάποιο κοινωνικό δίχτυ προστασίας. Κι όμως, δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ και ο σύζυγός μου έπρεπε να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας. Κανείς δεν με καθοδήγησε για το πώς να ζητήσω βοήθεια, ενώ οι γιατροί είχαν μόνο 10 λεπτά για μένα κάθε φορά».

Η ίδια δηλώνει πως ζει με καρδιακή ανεπάρκεια, ψυχολογικά τραύματα και ένα εμφυτευμένο απινιδωτή, ενώ νιώθει ότι η ζωή της χωρίστηκε σε δύο: «Η πρώτη μου ζωή τελείωσε τον Φεβρουάριο. Όταν με βλέπουν να περπατάω ή να χαμογελάω, νομίζουν ότι είμαι καλά. Αλλά μέσα μου ξέρω πως δεν είμαι πια η ίδια».

Μια δεύτερη ευκαιρία ζωής

Παρά τις δυσκολίες, η Lauren δηλώνει αποφασισμένη να μιλήσει για την εμπειρία της ώστε να βοηθήσει άλλους επιζώντες καρδιακής ανακοπής:
«Κάποιες φορές νιώθω ότι ο κόσμος θα προτιμούσε να μην είχα επιστρέψει. Αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να μη νιώσει κανένας άλλος έτσι».

Σύμφωνα με στοιχεία του British Heart Foundation, μόλις το 8% όσων παθαίνουν καρδιακή ανακοπή εκτός νοσοκομείου καταφέρνει να επιβιώσει πέραν των 30 ημερών. Η περίπτωση της Lauren είναι, επομένως, ένα από τα σπάνια παραδείγματα όπου η ζωή νικά τον θάνατο.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Alpha-Alpha πρωτιές με…διαστημικά νούμερα- «Σαρώνει» η Αγαπητού, «πετάει» η Κάτια Σάββα, «εκτοξεύθηκε» η Μακρυγιάννη
Το «χάος» στη Βουλή: Ένταση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής Παιδείας - Τι συνέβη
VIDEO: Σοκαριστικό περιστατικό στη Λεμεσό - Έριξαν αναμμένο γκαζάκι σε φύλακα δημοτικού
Δύσκολες στιγμές για την Γιώτα Κρος: Πήγε στις Πρώτες Βοήθειες - Τι συνέβη - Δείτε φωτογραφία
Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αρχιαστυφύλακας Αντώνη Γερμανού - «Υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον»
Apple: Πόσο θα κοστίζει το νέο iPhone 17 - Τι αλλάζει - Σήμερα η παρουσίαση
Θλίψη στον ΔΗΣΥ: «Έφυγε» ο πρώην βουλευτής και Έπαρχος Λευκωσίας Ανδρέας Παπαπολυβίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δάγκωσε αστυνομικό και κατάφερε να διαφύγει - Ψάχνουν τέσσερα πρόσωπα οι Αρχές στη Λεμεσό

 09.09.2025 - 19:05
Επόμενο άρθρο

Live video: Παρουσιάζεται το νέο iPhone: Το «17» με τις περισσότερες καινοτομίες από το 2017

 09.09.2025 - 20:00
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επάρκεια και προσιτές τιμές ηλεκτρισμού για όλους, νέα εποχή με άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επάρκεια και προσιτές τιμές ηλεκτρισμού για όλους, νέα εποχή με άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού»

Κύριος στόχος της Κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσουμε επάρκεια και προσιτές τιμές ηλεκτρισμού για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, στηρίζοντας έτσι έμπρακτα την κοινωνία μας ειδικά σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και προκλήσεων, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στην ομιλία του κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Λευκωσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επάρκεια και προσιτές τιμές ηλεκτρισμού για όλους, νέα εποχή με άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επάρκεια και προσιτές τιμές ηλεκτρισμού για όλους, νέα εποχή με άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού»

  •  09.09.2025 - 20:04
Ντόχα: Το μυστικό σχέδιο των Ισραηλινών, οι στόχοι και οι αντιδράσεις

Ντόχα: Το μυστικό σχέδιο των Ισραηλινών, οι στόχοι και οι αντιδράσεις

  •  09.09.2025 - 20:29
Video: Καταβάλλονται προσπάθειες για να αποφύγουν τις εσωκομματικές εκλογές στον ΔΗΣΥ

Video: Καταβάλλονται προσπάθειες για να αποφύγουν τις εσωκομματικές εκλογές στον ΔΗΣΥ

  •  09.09.2025 - 20:55
Αιχμές Κύπριων ευρωβουλευτών στην ΕΕ για τη φονική πυρκαγιά στη Λεμεσό - «Δεν είδαμε την αλληλεγγύη σας»

Αιχμές Κύπριων ευρωβουλευτών στην ΕΕ για τη φονική πυρκαγιά στη Λεμεσό - «Δεν είδαμε την αλληλεγγύη σας»

  •  09.09.2025 - 18:47
Live video: Παρουσιάζεται το νέο iPhone: Το «17» με τις περισσότερες καινοτομίες από το 2017

Live video: Παρουσιάζεται το νέο iPhone: Το «17» με τις περισσότερες καινοτομίες από το 2017

  •  09.09.2025 - 20:00
Δάγκωσε αστυνομικό και κατάφερε να διαφύγει - Ψάχνουν τέσσερα πρόσωπα οι Αρχές στη Λεμεσό

Δάγκωσε αστυνομικό και κατάφερε να διαφύγει - Ψάχνουν τέσσερα πρόσωπα οι Αρχές στη Λεμεσό

  •  09.09.2025 - 19:05
Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Αποποιούμαι τη σύνταξη αν εκλεγώ» - Τι απαντά στα περί συνεργασίας με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Αποποιούμαι τη σύνταξη αν εκλεγώ» - Τι απαντά στα περί συνεργασίας με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου

  •  09.09.2025 - 14:52
Δύο ανεμοστρόβιλοι «χτύπησαν» τη Λευκωσία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Δύο ανεμοστρόβιλοι «χτύπησαν» τη Λευκωσία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

  •  09.09.2025 - 16:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα