Live video: Παρουσιάζεται το νέο iPhone: Το «17» με τις περισσότερες καινοτομίες από το 2017

Εκτός από το highlight, δηλαδή την έκδοση Air, το iPhone 17 δεν θα διαθέτει θέση για «φυσική» SIM κάρτα, αλλά μόνο για ψηφιακή e-SIM.



Επίσης, το iPhone 17 θα διατίθεται με διαφοροποιημένα μεγέθη οθόνης σε σχέση με τους προκατόχους του, διαφορετική χωροθέτηση και σχηματοποίηση της κάμερας -μεταξύ πολλών άλλων αλλαγών και αναβαθμίσεων.

Δείτε ζωντανά την παρουσίασή του: