ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί του Τζόκερ - Μάθε αν κέρδισες 1.000.000 ευρώ

 09.09.2025 - 22:05
Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί του Τζόκερ - Μάθε αν κέρδισες 1.000.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (9/9) η κλήρωση 2960 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 8, 14, 20, 43, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 15.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

 

