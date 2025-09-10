Πρόγραμμα SAFE: Πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας η εξάντληση του €1,1 δις σε βάθος πενταετίας

Προσέθεσε ότι η εν λόγω χρηματοδότηση θα προστεθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, αυξάνοντας τις δυνατότητες για εξοπλιστικά προγράμματα, ενώ θα δοθεί περαιτέρω ώθηση και στις κυπριακές αμυντικές βιομηχανίες.

Ερωτηθείς αρχικά πότε αναμένεται να βρεθεί ειδική κυπριακή αποστολή στις ΗΠΑ για την επιθεώρηση εξοπλιστικών προγραμμάτων, ο κ. Πάλμας είπε πρόκειται για ένα καθαρά τεχνικό θέμα και αναμένεται ο συγχρονισμός των προγραμμάτων των στελεχών της ΕΦ με ειδικότητα σε αυτά τα θέματα σε συνεννόηση με τον αμερικανικό στρατό ώστε να γίνει η επίσκεψη και να δουν επιτόπου τα εξοπλιστικά προγράμματα που έχουν προταθεί ότι είναι διαθέσιμα για την Κυπριακή Δημοκρατία.

«Αφορούν και πτητικά μέσα, ασφαλώς όχι μαχητικά αεροσκάφη, αλλά μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης. Την ίδια ώρα υπάρχουν και κάποια άλλα εξοπλιστικά τα οποία μας ενδιαφέρουν αλλά θέλουμε να πάμε επιτόπου να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται και αν είναι κατάλληλα να τα πάρουμε ως Εθνική Φρουρά και θα ενεργήσουμε αναλόγως», επεσήμανε.

Σε ερώτηση για το πρόγραμμα SAFE και την έγκριση ποσού €1 δισ. για την Κυπριακή Δημοκρατία, ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι έχει εγκριθεί ένα ποσό €1,1 δισ. για έναν ορίζοντα πενταετίας.

«Αντιλαμβάνεστε, αν θεωρήσουμε περίπου ότι θα παίρνουμε 200 εκατομμύρια τον χρόνο για να ενισχυθούμε αμυντικά, σημαίνει ότι στην πενταετία θα αγγίξουμε το 1,1 δισ», ανέφερε.

«Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου αυτού του χρόνου είμαστε υποχρεωμένοι να καταθέσουμε μία λίστα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ανάγκες τις οποίες έχουμε και για τα εξοπλιστικά για τα οποία ενδιαφερόμαστε, ούτως ώστε να γίνει ο τελικός έλεγχος από μέρους τους αν προβλέπονται αυτά τα οποία θα τους υποδείξουμε μέσα στο πρόγραμμα SAFE, δηλαδή τον κανονισμό SAFE, και από εκεί και πέρα εξαρτάται από εμάς αν θα εξαντλήσουμε αυτό το ποσό σε βάθος πενταετίας ή αν θα πάρουμε λιγότερα χρήματα με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους δανειοδότησης», εξήγησe.

Προσέθεσε ότι την ίδια ώρα υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη, το γεγονός ότι αυτά τα χρήματα, επειδή είναι και με τη μορφή δανείου, θα πιστώνονται στο δημόσιο χρέος κάθε κράτους-μέλους της Ένωσης.

«Άρα, λοιπόν, δεν μπορεί ανεξέλεγκτα, για παράδειγμα, το Υπουργείο Άμυνας να πει “θα πάρω όλα τα λεφτά και θα πάρω τον πρώτο χρόνο 300 εκατομμύρια και τον δεύτερο 200” χωρίς να δίνει λογαριασμό στο Υπουργείο Οικονομικών. Πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση, ούτως ώστε να περιορίζουμε το ποσοστό αύξησης του δημόσιου χρέους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να έχουμε έναν αυτοέλεγχο ως Κυπριακή Κυβέρνηση, ως Κυπριακή Δημοκρατία, και σε συνεργασία με τα δύο Υπουργεία, για να μην εκτροχιάσουμε άλλους δείκτες τις οικονομίες», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για την αξιοποίηση αυτού του ποσού, ο κ. Πάλμας είπε ότι το Υπουργείο διαθέτει κατάλογο προτεραιοτήτων. «Ακόμα δεν είμαστε 100% έτοιμοι για να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε με αυτό το εξοπλιστικό και θα καταλήξουμε με το άλλο, διότι καθημερινά οι συνθήκες αλλάζουν, τα δεδομένα διαφοροποιούνται. Ως εκ τούτου, θέλουμε να αφήσουμε στον εαυτό μας ελευθερία κινήσεων», προσέθεσε.

«Σε βάθος πενταετίας η πρόθεσή μας είναι το ποσό αυτό να εξαντληθεί. Είναι το ποσοστό που αναλογεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, με βάση το μέγεθος του κράτους και τις δυνατότητες του κράτους. Θεωρώ ότι είναι αρκετά ικανοποιητικό ποσό, αν λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου θα συνεχίσει να υφίσταται και κάθε χρόνο θα προβλέπει κονδύλια για εξοπλιστικά προγράμματα. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι σε συνδυασμό ο προϋπολογισμός, ο κανονικός, ο κυπριακός του Υπουργείου, μαζί με αυτές τις δυνατότητες που μας δίνονται από το SAFE, σημαίνει ότι αυξάνουμε τις δυνατότητες που έχουμε ως Υπουργείο Άμυνας για εξοπλιστικά προγράμματα», σημείωσε.

Σε ερώτηση για πιθανές συνεργασίες με άλλες χώρες για εισαγωγή τεχνογνωσίας με σκοπό την ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι μία προτεραιότητα της εφαρμογής του κανονισμού SAFE έχει να κάνει και με την ώθηση που θέλει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις βιομηχανίες αμυντικού εξοπλισμού πανευρωπαϊκά.

«Για την κυβέρνησή μας είναι πρώτης προτεραιότητας η ανάπτυξη της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας. Υπάρχουν αρκετές καινοτόμες εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας στην Κύπρο και θεωρώ ότι με αυτήν την δανειοδότηση που θα κάνουμε από το SAFE θα μπορέσουμε και εμείς να δώσουμε περαιτέρω ώθηση σε αυτές τις κυπριακές αμυντικές βιομηχανίες», τόνισε.

«Μπορούν να γίνουν συνέργειες, είτε με αμυντικές βιομηχανίες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε, όταν για παράδειγμα η ΕΦ θα παραγγείλει έναν εξοπλιστικό πρόγραμμα από μια συγκεκριμένη χώρα, εμείς πλέον θέτουμε προϋπόθεση, εάν μπορεί και έχει τις προϋποθέσεις μια κυπριακή αμυντική βιομηχανία, να συμμετέχει και αυτή στην παροχή αυτού του εξοπλιστικού προγράμματος», κατέληξε.