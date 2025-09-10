Τ/κ ΜΜΕ: Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση οι 3 από τους 5 Ε/κ στα κατεχόμενα

Σύμφωνα με τα Τ/κ μέσα, οι πέντε ελληνοκύπριοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του «στρατοδικείου».
Η ακροαματική διαδικασία για τους άλλους δύο κατηγορούμενους για την εγγύηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο «Επαρχιακό Δικαστήριο της Αμμοχώστου».
Σύμφωνα με τα Τ/κ μέσα, οι πέντε ελληνοκύπριοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του «στρατοδικείου».
Η ακροαματική διαδικασία για τους άλλους δύο κατηγορούμενους για την εγγύηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο «Επαρχιακό Δικαστήριο της Αμμοχώστου».
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις