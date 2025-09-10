Λούης Night Show: Υπερπαραγωγή το νέο τρέιλερ – Ο Λούης σε ρόλους που δεν φαντάζεστε!

Τ/κ ΜΜΕ: Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση οι 3 από τους 5 Ε/κ στα κατεχόμενα
Ελεύθεροι αφέθηκαν τρεις από τους πέντε Ελληνοκύπριους που κρατούνταν παράνομα στα κατεχόμενα από τον περασμένο Αύγουστο.
Η νέα σεζόν προαναγγέλλεται με μια πραγματική υπερπαραγωγή: ο Λούης Πατσαλίδης εμφανίζεται σε μια σειρά εντυπωσιακών μεταμορφώσεων, που κόβουν την ανάσα.
Από Μωυσής με θεϊκή επιβλητικότητα, σε σοφό Κομφούκιο, ανίκητο σαμουράι αλλά και επιβλητικό Φαραώ, ο αγαπημένος παρουσιαστής «μπαίνει» σε διαφορετικούς κόσμους με χιούμορ, φαντασία και εντυπωσιακό στυλ.
Την υπογραφή πίσω από τις μαγικές αυτές μεταμορφώσεις φέρει η ταλαντούχα μακιγιέζ Μαρία Ταβλαντά, η οποία με έμπνευση και τεχνική δεινότητα κατάφερε να δώσει στον Λούη το κατάλληλο πρόσωπο για κάθε ρόλο, κάνοντας το τρέιλερ να μοιάζει με κινηματογραφική παραγωγή.
Το αποτέλεσμα; Ένα trailer που ανεβάζει τον πήχη της σατιρικής ψυχαγωγίας και προϊδεάζει για μια σεζόν γεμάτη εκπλήξεις, γέλιο και ανατροπές.
Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα ξεκίνησε και όλα δείχνουν πως το «Λούης Night Show» έρχεται πιο φαντασμαγορικό από ποτέ!
