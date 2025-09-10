Στα 21 της νόμιζε ότι τα ούλα της μάτωναν από το βούρτσισμα, αλλά ήταν λευχαιμία - Η συγκλονιστική ιστορία μιας φοιτήτριας

Η χρόνια μυελογενής λευχαιμία είναι μια χρόνια πάθηση, όχι πλήρως ιάσιμη. Οι περισσότεροι ασθενείς παρακολουθούνται σταθερά και τακτικά. Αν και τα ποσοστά επιβίωσης είναι γενικά καλά -περίπου τα 3/4 των ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία έχουν προσδόκιμο επιβίωσης άνω των πέντε ετών – οι αιματολογικοί καρκίνοι, όπως η λευχαιμία, συχνά είναι δύσκολο να εντοπιστούν λόγω των ασαφών συμπτωμάτων τους, τα οποία εύκολα αποδίδονται σε άλλες παθήσεις.

«Δεν είχα τίποτα που να υποδηλώνει καρκίνο, αλλά για χρόνια πήγαινα στον οικογενειακό γιατρό με συμπτώματα που δεν έβγαζαν νόημα. Ιδιαίτερα παράξενη ήταν η αιμορραγία στα ούλα » , δήλωσε η φοιτήτρια. «Οι ακτινογραφίες και οι μαγνητικές τομογραφίες ήταν φυσιολογικές. Ήξερα, όμως, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», συνέχισε.

Παρά τις επανειλημμένες επισκέψεις στον οικογενειακό της γιατρό, τις εξετάσεις αίματος και τις ακτινογραφίες, δεν εντοπίστηκε κανένα παθολογικό αίτιο. Ωστόσο, όταν παραπέμφθηκε στο νοσοκομείο, εξαιτίας των χαμηλών επιπέδων σιδήρου στο αίμα της, οι γιατροί έκαναν μια συγκλονιστική ανακάλυψη: Οι εξετάσεις αποκάλυψαν έναν ασυνήθιστα υψηλό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων, ενώ μια βιοψία επιβεβαίωσε, στη συνέχεια, ότι η Amber είχε χρόνια μυελογενή λευχαιμία (CML), έναν σπάνιο, αργά εξελισσόμενο αιματολογικό καρκίνο, που συνήθως προσβάλλει άτομα άνω των 60 ετών.

Την ίδια περίπου περίοδο, άρχισε να αισθάνεται ασυνήθιστο μούδια σμα και μυρμήγκιασμα στα χέρια και τα πόδια της.

Η διάγνωση της Amber ήρθε μετά την παραπομπή της στο Αιματολογικό Τμήμα του Ninewells Hospital στο Dundee, όπου οι εξετάσεις ρουτίνας αποκάλυψαν ανωμαλίες, όπως έναν ελαφρώς αυξημένο αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων, που οδήγησε σε βιοψία μυελού των οστών. Μόλις μια εβδομάδα αργότερα, εν μέσω της εξεταστικής περιόδου, η Amber έμαθε ότι πάσχει από χρόνια μυελογενή λευχαιμία κι ότι έπρεπε να ξεκινήσει αμέσως θεραπεία.

«Όλοι ήταν σίγουροι ότι, λόγω της ηλικίας μου, δεν θα ήταν κάτι σχετικό με τον καρκίνο», σχολίασε. Η Amber ξεκίνησε καθημερινή στοχευμένη, από του στόματος θεραπεία, αντιμετωπίζοντας ωστόσο σημαντικές παρενέργειες, όπως τριχόπτωση, πόνο στα οστά, ημικρανίες και δερματικά εξανθήματα. Μια περίπτωση ταχυπαλμίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας, μάλιστα, την οδήγησε στα Επείγοντα.

Παρά τις δυσκολίες, η Amber συνέχισε τις σπουδές παράλληλα με τη θεραπεία της. Μετά από 6 μήνες, πέτυχε αυτό που οι γιατροί αποκαλούν «βαθιά μοριακή ανταπόκριση», που σημαίνει ότι παρέμειναν μόνο ίχνη της νόσου, αν και η θεραπεία συνεχίζεται. Εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κόπωση, πόνο στα οστά, πονοκεφάλους και δερματικά προβλήματα.

«Τώρα έχω ελπίδα ότι μια μέρα θα μπορώ να σταματήσω τη θεραπεία», είπε. «Για να γίνει αυτό, η βαθιά μοριακή ανταπόκριση πρέπει να διατηρηθεί σε βάθος χρόνου και όλα πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά. Η διακοπή της θεραπείας δεν έχει να κάνει μόνο με τα φάρμακα, αλλά και με την προσπάθεια να ξανακερδίσω τη ζωή μου», πρόσθεσε.

Ο Colin Dyer, διευθύνων σύμβουλος της Leukaemia Care, εξήρε το θάρρος της Amber και τόνισε τη σημασία της ευαισθητοποίησης. «Η ιστορία της Amber είναι μια ισχυρή υπενθύμιση ότι «η λευχαιμία μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε, σε οποιαδήποτε ηλικία, και τα συμπτώματα είναι συχνά διακριτικά και εύκολο να παραβλεφθούν», είπε. «Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να κάνει τη διαφορά στις επιλογές και την έκβαση της θεραπείας και η ευαισθητοποίηση είναι ζωτικής σημασίας για τη διάσωση ζωών».

Η ιστορία της Amber στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα: Είναι σημαντικό να ακούμε το σώμα μας και να ζητάμε ιατρική συμβουλή, ακόμη και για φαινομενικά ήσσονος σημασίας συμπτώματα, όπως η αιμορραγία των ούλων.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr