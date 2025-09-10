Ecommbx
VIDEO: Έκανε 3.000 αιτήσεις και δεν πήρε ούτε μία δουλειά - Το viral TikTok που δείχνει πόσο εφιαλτική είναι η αγορά εργασίας

 10.09.2025 - 15:50
Όλοι έχουμε μέρες που η σκέψη να σηκωθούμε για δουλειά μοιάζει αβάσταχτη, ειδικά Δευτέρα πρωί. Όμως ένας άνδρας από το Λος Άντζελες μας θυμίζει ότι, όσο κι αν γκρινιάζουμε, το να έχεις δουλειά είναι προνόμιο – ειδικά σήμερα.

Ο Dean Lin, γνωστός στο Tiktok ως @deanwlin, αποκάλυψε σε ένα viral βίντεο ότι έχει καταθέσει «3.000 αιτήσεις για δουλειά» χωρίς καμία επιτυχία. «Κορίτσι, αν έχεις δουλειά, κράτησέ τη. Η αγορά είναι τόσο κακή αυτή τη στιγμή που είμαι έτοιμος να κάνω έγκλημα», είπε με χιούμορ, προκαλώντας αμέσως καταιγισμό σχολίων από χιλιάδες χρήστες.

«Κρατήστε τη δουλειά σας, ακόμα κι αν κλαίτε στην τουαλέτα»

Ο Lin περιέγραψε με ωμό αλλά ειλικρινή τρόπο την πραγματικότητα που βιώνουν εκατομμύρια εργαζόμενοι και άνεργοι: «Αν πρέπει να κλάψεις στο μπάνιο στη δουλειά σου, κάν’ το. Αν πρέπει να κλάψεις στο διάλειμμα, κάν’ το. Αλλά μην αφήσεις τη δουλειά σου. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο εκεί έξω».

Η ατάκα του έγινε σύνθημα, καθώς εκατοντάδες χρήστες μοιράστηκαν τις δικές τους αποτυχημένες προσπάθειες αναζήτησης εργασίας.

«Ναι, κράτησέ τη δουλειά ακόμα κι αν είσαι σε κατάθλιψη. Εγώ ούτε συνέντευξη δεν μπορώ να βρω εδώ και έξι μήνες» έγραψε μία χρήστρια.

Άλλος σχολίασε: «Η αγορά είναι τόσο χάλια που θα αναγκαστούμε να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας στ’ αλήθεια».

Ένας τρίτος αποκάλυψε: «Γιόρτασα έναν χρόνο σε μια δουλειά που είχα πάρει ως προσωρινή, με τον κατώτατο μισθό».

Όταν η αγορά εργασίας σπάει τα νεύρα

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που παραδέχτηκαν ότι έχουν δεχθεί θέσεις με τον χαμηλότερο μισθό που είχαν ποτέ στην καριέρα τους, μόνο και μόνο για να μη μείνουν άνεργοι. Ένας χρήστης είπε χαρακτηριστικά ότι, μετά από 83 αιτήσεις, τελικά δέχθηκε την «πιο χαμηλά αμειβόμενη δουλειά της ενήλικης ζωής» του.

Παράλληλα, άλλοι βρήκαν στο βίντεο μια ευκαιρία να κάνουν αυτοκριτική. «Εγώ, που δουλεύω στο Δημόσιο, τρώω το φαγητό μου στην τηλεργασία και χαζεύω TikTok. Να μάθω να εκτιμώ τι έχω», παραδέχτηκε μια γυναίκα.

Οι recruiters βλέπουν αλλιώς την κατάσταση

Φυσικά, δεν έλειψαν και οι αντιδράσεις από την πλευρά των εργοδοτών. Ένας recruiter σχολίασε: «Δεν μπορεί να είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Προσπαθώ να κανονίσω συνεντεύξεις και κανείς δεν μου απαντάει. Είχαμε πάνω από 500 αιτήσεις και τώρα κανείς δεν θέλει να δουλέψει; Και μιλάμε για καλή δουλειά».

Το σχόλιο αυτό άνοιξε νέο γύρο συζητήσεων, με πολλούς να επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν θέσεις, αλλά ότι οι περισσότερες προσφέρουν χαμηλούς μισθούς ή κακές συνθήκες εργασίας.

Γιατί έγινε viral;

Η επιτυχία του συγκεκριμένου βίντεο οφείλεται στο ότι έβαλε σε λέξεις την απογοήτευση μιας ολόκληρης γενιάς. Απόφοιτοι πανεπιστημίων, επαγγελματίες με εμπειρία και εργαζόμενοι που έχασαν πρόσφατα τη δουλειά τους βρίσκουν ελάχιστες ευκαιρίες και συχνά αναγκάζονται να δεχτούν δουλειές που δεν επιθυμούν.

Όταν κάποιος παραδέχεται δημόσια ότι έχει στείλει χιλιάδες αιτήσεις χωρίς κανένα αποτέλεσμα, αυτό γίνεται η πιο ωμή απόδειξη του πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στην αγορά εργασίας – και γι’ αυτό εκατομμύρια θεατές πάτησαν το share.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

 

