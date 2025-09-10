Σαρωτικοί έλεγχοι στη Λευκωσία: 13 συλλήψεις για παράνομη απασχόληση σε εργοτάξιο

Η επιχείρηση ελέγχων διενεργήθηκε στις 9.30 το πρωί της Τετάρτης, σε υπό ανέγερση κτίριο στη Λευκωσία, όπου εντοπίστηκαν και ελέγχθηκαν 340 πρόσωπα. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, εντοπίστηκαν 13 πρόσωπα, υπήκοοι τρίτων χωρών, να εργάζονται παράνομα στην οικοδομή, χωρίς άδεια από την αρμόδια Αρχή και συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης απασχόλησης. Έξι από τα 13 πρόσωπα βρίσκονται παράνομα στην Κύπρο και συνελήφθησαν και για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Από τις εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι τα 13 πρόσωπα που συνελήφθησαν, εργοδοτούνταν από έξι πρόσωπα. Εναντίον των έξι εργοδοτών τους, διερευνώνται υποθέσεις παράνομης εργοδότησης.

Τις έξι υποθέσεις παράνομης εργοδότησης, παράνομης απασχόλησης, και παράνομης παραμονής, διερευνούν οι Αστυνομικοί Σταθμοί Λακατάμιας, Στροβόλου, Αγίου Δομετίου και ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λευκωσίας.

Στη σημερινή αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης – (Κλιμάκια ΥΑΜ Αρχηγείου, ΥΑΜ Λευκωσίας, ΥΑΜ Λεμεσού, ΥΑΜ Αμμοχώστου και ΥΑΜ Πάφου), καθώς και μέλη της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής και Αντιμετώπισης Μεταναστευτικών Ροών. Συμμετείχαν επίσης λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο των δράσεων για αντιμετώπιση

φαινομένων αδήλωτης εργασίας, καθώς και παραβάσεων σχετικά με την νομοθεσία που αφορά στο Ταμείο Προνοίας.

Οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, διαπίστωσαν παραβάσεις σχετικά με την νομοθεσία για την αδήλωτη εργασία και το Ταμείο Προνοίας, για τις οποίες επέδωσαν 17 ειδοποιήσεις επιβολής διοικητικού προστίμου.