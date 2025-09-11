«Έπεσε» η αυλαία: «Άκουσε» την ποινή του ο Γ. Γιαννάκης - Θα εκτελεστεί άμεσα

Ποινή φυλάκισης τριών ετών επιβλήθηκε στον τέως επίτροπο Εθελοντισμού Γιάννη Γιαννάκη για την υπόθεση που αφορά τις συνθήκες πρόσληψής του στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, του επιβλήθηκε συσσωρευτική ποινή 3 ετών χωρίς αναστολή και για τις 3 κατηγορίες, με τις δυο κατηγορίες να είναι διαδοχικές και η τρίτη συντρέχουσα.

Αυτούσια η απόφαση:

«Ο Κατηγορούμενος ενήργησε με προσχεδιασμό και εκμεταλλευόμενος τους καρπούς των παράνομων ενεργειών του, ακολούθησε μια ανελικτική πορεία δεκαετιών η οποία στηρίχθηκε σε πλαστά πτυχία και πιστοποιητικά. Αυτό, χωρίς να κατέχει τα προσόντα των θέσεων για τις οποίες αρχικά προσλήφθηκε και στη συνέχεια προήχθη. Μετά τον αρχικό διορισμό του, διορίστηκε σε θέση προαγωγής με δεδομένο ότι, μεταξύ άλλων, πληρούσε την απαίτηση κατοχής πανεπιστημιακού διπλώματος, ενώ παράλληλα ευνοήθηκε με την απαλλαγή από την υποχρέωση να υπηρετήσει με δοκιμασία. Στη συνέχεια, αποσπάστηκε στο Προεδρικό μέχρι το έτος 2021, ενώ εξακολουθούσε να κατέχει ταυτόχρονα και τη μόνιμη θέση Λειτουργού Νεολαίας στον ΟΝΕΚ. Μόνο όταν υποβλήθηκε η εναντίον του καταγγελία και ξεκίνησε η διερεύνηση τερματίστηκε η απόσπαση του και τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Καταλήγω ότι παρά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, δεν υφίστανται περιστάσεις που να δικαιολογούν την αναστολή των ποινών φυλάκισης που επιβλήθηκαν στον Κατηγορούμενο. Κάτι τέτοιο θα εξουδετέρωνε την απαξία τέτοιων συμπεριφορών και θα έστελνε το μήνυμα σε επίδοξους παραβάτες ότι η εξαπάτηση, η αναξιοκρατία και η φυγοπονία παραμένουν ατιμώρητες αν δεν αποκαλυφθούν έγκαιρα.

Ως εκ τούτου οι ποινές φυλάκισης που επιβλήθηκαν στον Κατηγορούμενο να εκτελεστούν άμεσα.

Λόγω της επιβολής ποινής φυλάκισης, ποσό ύψους 240 ευρώ που αφορά τα έξοδα της διαδικασίας να καταβληθεί από τη Δημοκρατία».

Το ιστορικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι, η υπόθεση ξεκίνησε το 2021, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Γιαννάκη είχε προσκομίσει πλαστά πιστοποιητικά σπουδών και απολυτήριο λυκείου για την πρόσληψή του στον Οργανισμό Νεολαίας. Ακολούθησε παραίτηση, ποινική δίωξη και μια δίκη που κράτησε σχεδόν τριάμισι χρόνια με αλλεπάλληλες αναβολές.

Τον Απρίλιο του 2025, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ενοχή στις σοβαρότερες κατηγορίες, με την υπεράσπιση να ζητά επιείκεια λόγω της παλαιότητας των αδικημάτων και του λευκού ποινικού μητρώου του.