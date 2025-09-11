Βίντεο - Νέα εποχή στην ενέργεια: Ποιους θα ευνοήσει πραγματικά η ανταγωνιστική αγορά;

Με το νέο καθεστώς, παραγωγοί, προμηθευτές και τελικοί πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες για τον τρόπο διαχείρισης και αποζημίωσης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται και διοχετεύεται στο δίκτυο.

Ωστόσο, όπως τόνισε ο Σύμβουλος επιχειρήσεων στον τομέα ΑΠΕ, Χρήστος Τσίγκης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», η μετάβαση αυτή δεν θα ωφελήσει άμεσα τα νοικοκυριά:

«Από την 1η Οκτωβρίου όχι, δεν θα ωφελήσει… Είναι για τις επιχειρήσεις. Όταν ανοίξει η αγορά και λειτουργήσει σωστά, ίσως τότε δούμε οφέλη και για τα νοικοκυριά».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ενδέχεται να δοθεί παράταση για το net metering μέχρι το τέλος του έτους, τονίζοντας πως η Κύπρος αντί να προοδεύει στον τομέα της ενέργειας, «κάνει βήματα πίσω».

«Κάποτε σχολιάζαμε την Ελλάδα για τις καθυστερήσεις της. Σήμερα η Κύπρος πάει πιο πίσω, αντί να είναι πιο προοδευτική».

Επικριτικός για το μοντέλο που επιλέχθηκε, ο κ. Τσίγκης σημείωσε:

«Ακολουθήσαμε το μοντέλο “Στόχος”, που όμως είναι λανθασμένο για την Κύπρο. Εμείς βραχυκυκλώσαμε ένα σύστημα».

Κατά τον ίδιο, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αποτελεί σήμερα τη μοναδική ουσιαστική λύση για τον πολίτη που θέλει να μειώσει το κόστος του ρεύματος. Όσο για το πότε θα υπάρξει πραγματική μείωση στην τιμή του ηλεκτρισμού, απάντησε:

«Ο ηλεκτρισμός θα είναι πιο φθηνός όταν έχουμε φθηνό καύσιμο για παραγωγή ενέργειας και όταν οι προμηθευτές μπορέσουν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές».

Δείτε το βίντεο: