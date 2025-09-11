Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βροντερό «όχι» στη διάλυση της ΑΤΑ – Ένωσαν δυνάμεις εργαζόμενοι και συντεχνίες στη Λεμεσό

 11.09.2025 - 16:27
Βροντερό «όχι» στη διάλυση της ΑΤΑ – Ένωσαν δυνάμεις εργαζόμενοι και συντεχνίες στη Λεμεσό

Ένωσαν δυνάμεις συντεχνίες και εργαζόμενοι στη Λεμεσό, στο πλαίσιο της τρίωρης παγκύπριας παναπεργίας για την πλήρη απόδοση και προστασία της ΑΤΑ.

Κρατώντας πανό και σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Κάτω τα χέρια από την ΑΤΑ» και «ΑΤΑ για όλους τους εργαζομένους», πλήθος εργαζομένων συγκεντρώθηκε στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου, έξω από την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού.

Στην απεργιακή συγκέντρωση, στην οποία συμμετείχαν και συνταξιούχοι, εκπρόσωποι από όλες τις συντεχνίες έστειλαν το μήνυμα ότι ενώνουν τις φωνές τους, για να προστατεύσουν το θεσμό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αύξησης και πως θα συνεχίσουν τον αγώνα για την πλήρη και καθολική απόδοση της, σε όλους τους εργαζομένους, στη βάση της φιλοσοφίας της.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Βίντεο - Παναπεργία για την ΑΤΑ: «Διεκδικούμε αποκατάσταση και επέκταση για όλους τους εργαζομένους - Είμαστε έτοιμοι»

Η Επαρχιακή Γραμματέας της ΠΕΟ Μαρία Συγγέρη ανέφερε πως «στόχος των εργοδοτών είναι η κατάργηση εκείνων των στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται στις συλλογικές συμβάσεις και διαμορφώνουν τους μισθούς», ενώ σημείωσε ότι, ενώ οι εργοδότες δεν μιλάνε για κατάργηση της, «με τις απαιτήσεις τους οδηγούν σε απογύμνωση του θεσμού».

Ανέφερε, επίσης, ότι ευθύνη φέρει και η Κυβέρνηση, καθώς «το Υπουργείο Εργασίας όφειλε να μην επιτρέψει να μπουν θέσεις έξω από τη φιλοσοφία της ΑΤΑ και να πάρει θέση έναντι των απαιτήσεων των εργοδοτών».

Ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΣΕΚ, Γιώργος Οδυσσέως, ανέφερε ότι «η ΑΤΑ είναι μια και ο ρόλος της ένας και πολύ συγκεκριμένος» και κάλεσε όλους να επικεντρωθούν στην ουσία και να αφήσουν κατά μέρος «τις στείρες αρνήσεις και την επικοινωνιακή θεώρηση των πραγμάτων».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Λετυμπιώτης για παναπεργία: «Η θετική κατάληξη περνά μέσα από τον υπεύθυνο διάλογο και την κοινή βούληση όλων των πλευρών»

«Σεβαστείτε τους εργαζόμενους που καλύπτονται από την ΑΤΑ και ελάτε να δώσουμε μαζί την πραγματική προοπτική στο σύνολο των εργαζομένων, επεκτείνοντας σωστά το θεσμό προς όλους τους εργαζόμενους», είπε και πρόσθεσε ότι «οι εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν κτίζονται μέσα από επικοινωνιακές και χωρίς σαφές περιεχόμενο διακηρύξεις».

Εξάλλου, ο Οργανωτικός Γραμματέας της ΔΕΟΚ Λεμεσού, Πάμπος Χαραλάμπους ανέφερε ότι «σήμερα, από κάθε γωνιά της Κύπρου, στέλνουμε ένα δυνατό και ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ότι είμαστε εδώ, στην πρώτη γραμμή της αντίστασης, ενάντια σε πολιτικές απορρύθμισης της εργασίας και σε προσπάθειες αποδόμησης του κοινωνικού κράτους, της υπονόμευσης και της διάλυσης των συλλογικών συμβάσεων».

«Με λύπη διαπιστώνουμε πως κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν συνθήκες για να έρθουν οι εργαζόμενοι σε αντιπαράθεση μεταξύ τους», πρόσθεσε και υπογράμμισε πως οι εργαζόμενοι θα τους απογοητεύσουν σε αυτήν τους την προσπάθεια.

Χαιρετισμούς απηύθυναν εκπρόσωποι και άλλων συντεχνιών και ακολούθησε ανάγνωση του κοινού ψηφίσματος των συντεχνιών. Στο πλαίσιο της συγκέντρωσης πραγματοποιήθηκε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη του μέλους της Επαρχιακής Επιτροπής της ΣΕΚ Λεμεσού, Στέφανου Στεφάνου, ο οποίος απεβίωσε το πρωί.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

