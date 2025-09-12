Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Ενώπιον Κακουργιοδικείου οι πέντε ύποπτοι - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν

Σύμφωνα με την Αστυνομία οι ανακριτές της υπόθεσης οδήγησαν σήμερα τους πέντε υπόπτους, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο και τους παρέπεμψε σε απευθείας δίκη.

Η Αστυνομία ζήτησε όπως μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ακροαματικής διαδικασίας, οι πέντε παραμείνουν υπό κράτηση, ωστόσο το Δικαστήριο επεφύλαξε την απόφαση του για την Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου.

Οι ύποπτοι είναι νεαρός ηλικίας 17 ετών, που φέρεται να είναι το πρόσωπο που πυροβόλησε εναντίον του φρουρού ασφαλείας και ένας 23χρονος που είναι ύποπτος για τον εμπρησμό των οχημάτων.

Ακόμα ύποπτοι είναι δεύτερος 17χρονος που πιστεύεται πως οδηγούσε το όχημα διαφυγής, ένας 27χρονος που φέρεται να παρέδωσε το αυτοκίνητο στους δράστες και ένας 44χρονος κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών.

Σημειώνεται ότι στο κατηγορητήριο δεν συμπεριλήφθηκε ένας 18χρονος, ο οποίος παραδέχθηκε ότι έκλεψε το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες της επίθεσης. Ωστόσο κατηγορήθηκε από την Αστυνομία για άλλες υποθέσεις που αφορούν κλοπές οχημάτων στη Λεμεσό και την Πάφο.

Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν οι τέσσερις από τους πέντε ύποπτους είναι συνωμοσία για φόνο, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα φόνου, εμπρησμό, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών και κλεπταποδοχή.

Ο πέμπτος ύποπτος - ο ένας από τους δύο 17χρονους - αντιμετωπίζει αδικήματα για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και κλεπταποδοχή.

Σημειώνεται ότι από τις έρευνες και εξετάσεις της Αστυνομίας εντοπίστηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων στα τέσσερα πιστόλια που βρέθηκαν σε λυόμενο υποστατικό στην επαρχία Λευκωσίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ