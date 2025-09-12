Ecommbx
Πασίγνωστο franchise ανοίγει νέο μαγαζί στην Κύπρο - Δείτε που και τι θα προσφέρει

 12.09.2025 - 20:48
Πασίγνωστο franchise ανοίγει νέο μαγαζί στην Κύπρο - Δείτε που και τι θα προσφέρει

Η γνωστή ελληνική αλυσίδα The Big Bad Wolf – Souvlaki & Burger Bar επεκτείνεται στην Κύπρο με νέο κατάστημα στην Αγλαντζιά.

Το brand που έχει αγαπηθεί για τον συνδυασμό παραδοσιακού ελληνικού σουβλακιού και λαχταριστών burgers συνεχίζει τη δυναμική του πορεία, προσφέροντας street food με έμφαση στη γεύση και την ποιότητα.

Με σύγχρονη αισθητική, φιλικό περιβάλλον και μενού που καλύπτει όλες τις προτιμήσεις, το νέο κατάστημα φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του καλού, γρήγορου φαγητού. Από ζουμερά καλαμάκια και γύρο μέχρι burgers με έμπνευση και χαρακτήρα, το The Big Bad Wolf υπόσχεται μια εμπειρία που συνδυάζει την ελληνική παράδοση με τη σύγχρονη street food κουλτούρα.

Η άφιξή του στην Αγλαντζιά σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην παρουσία της αλυσίδας στην Κύπρο, δίνοντας στο κοινό έναν νέο γευστικό προορισμό στην καρδιά της πόλης.

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

ΠτΔ σε Γερμανό Πρέσβη: «Θα συνεχίσουμε τον στενό συντονισμό ενόψει Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ»

ΠτΔ σε Γερμανό Πρέσβη: «Θα συνεχίσουμε τον στενό συντονισμό ενόψει Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ»

Ο περαιτέρω εμπλουτισμός και η εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας Λευκωσίας-Βερολίνου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, παραλαμβάνοντας τα διαπιστευτήρια του νέου Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Δρ. Χανς-Πέτερ Γιούγκελ.

