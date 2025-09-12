VIDEO: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για τον θάνατο της 62χρονης στο ΓΝ Λευκωσίας - Μετά από... μια μέρα έγινε η εισαγωγή

Όπως ανέφερε ο αδερφός της στο κανάλι Alpha, «μου είπαν, θα περιμένετε να έρθει πνευμονολόγος για να πάρει απόφαση τι θα γίνει. Σιγά-σιγά άρχισε να χάνει τις αισθήσεις, να χειροτερεύει, φώναζα. Ήρθε 8 ώρες μετά, μια ειδικευομένη πνευμονολόγος. Ήρθε, την είδε απλά, ούτε άγγιξε, ούτε έκανε τίποτα. Είπε να γίνει εισαγωγή», είπε.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο αδερφός της 62χρονης, η εισαγωγή έγινε 24 ώρες μετά την απόφαση της ιατρού, δηλαδή την επόμενη μέρα το απόγευμα.

«Ήταν ήδη σε κωματώδη κατάσταση, σε αθλιότατη κατάσταση, σχεδόν νεκρή. Την έβαλαν σε έναν κρεβάτι, είχε 137 παλμούς και φωνάζω θα πάθει ανακοπή, θα πεθάνει. Μου λένε κύριε να φύγεις, απαγορεύονται επισκέψεις. Να έρθεις αύριο η ώρα 12 και 1 που είναι οι επισκέψεις των ιατρών για να σας πουν τι έχει. Ρωτώ ξέρετε τι έχει, μου απαντούν όχι κύριε δεν ξέρουμε εμείς τι έχει. Θα σας πουν αύριο οι ιατροί», πρόσθεσε.

Δείτε το απόσπασμα: