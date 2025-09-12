Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για τον θάνατο της 62χρονης στο ΓΝ Λευκωσίας - Μετά από... μια μέρα έγινε η εισαγωγή

 12.09.2025 - 21:29
Σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο που διαχειριστήκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας το περιστατικό με τετραπληγική γυναίκα ασθενή που κατέληξε διατυπώνει ο αδερφός της.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Βίντεο - Συγκλονιστική καταγγελία: 62χρονη πέθανε στο ΓΝ Λευκωσίας αφού περίμενε 8 ώρες για πνευμονολόγο

Όπως ανέφερε ο αδερφός της στο κανάλι Alpha, «μου είπαν, θα περιμένετε να έρθει πνευμονολόγος για να πάρει απόφαση τι θα γίνει. Σιγά-σιγά άρχισε να χάνει τις αισθήσεις, να χειροτερεύει, φώναζα. Ήρθε 8 ώρες μετά, μια ειδικευομένη πνευμονολόγος. Ήρθε, την είδε απλά, ούτε άγγιξε, ούτε έκανε τίποτα. Είπε να γίνει εισαγωγή», είπε.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο αδερφός της 62χρονης, η εισαγωγή έγινε 24 ώρες μετά την απόφαση της ιατρού, δηλαδή την επόμενη μέρα το απόγευμα.

«Ήταν ήδη σε κωματώδη κατάσταση, σε αθλιότατη κατάσταση, σχεδόν νεκρή. Την έβαλαν σε έναν κρεβάτι, είχε 137 παλμούς και φωνάζω θα πάθει ανακοπή, θα πεθάνει. Μου λένε κύριε να φύγεις, απαγορεύονται επισκέψεις. Να έρθεις αύριο η ώρα 12 και 1 που είναι οι επισκέψεις των ιατρών για να σας πουν τι έχει. Ρωτώ ξέρετε τι έχει, μου απαντούν όχι κύριε δεν ξέρουμε εμείς τι έχει. Θα σας πουν αύριο οι ιατροί», πρόσθεσε.

Δείτε το απόσπασμα:

Ο περαιτέρω εμπλουτισμός και η εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας Λευκωσίας-Βερολίνου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, παραλαμβάνοντας τα διαπιστευτήρια του νέου Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Δρ. Χανς-Πέτερ Γιούγκελ.

