Βίντεο - Συγκλονιστική καταγγελία: 62χρονη πέθανε στο ΓΝ Λευκωσίας αφού περίμενε 8 ώρες για πνευμονολόγο
12.09.2025 - 08:29
Συγκλονίζει η καταγγελία του Χριστάκη Κυριάκου, αδελφού της 62χρονης Θανούσας, η οποία ήταν τετραπληγική και έχασε πρόσφατα τη ζωή της. Μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο, ο κ. Κυριάκου περιέγραψε τα όσα βίωσε η οικογένεια στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, λίγες ώρες πριν τον θάνατό της.
Όπως κατήγγειλε, η αδελφή του μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ στις 8 και κάτι το πρωί. Ωστόσο, πνευμονολόγος την εξέτασε ήρθε μόλις οκτώ ώρες αργότερα και αυτό ύστερα από πιέσεις του αδερφού προς το προσωπικό. Η εισαγωγή στο Πνευμονολογικό Τμήμα έγινε τελικά το απόγευμα της επόμενης ημέρας, όταν η υγεία της είχε φανερά επιδεινωθεί.
Το ίδιο βράδυ, η 62χρονη υπέστη ανακοπή και μεταφέρθηκε στην Εντατική. Εκεί, σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι η ασθενής έμεινε χωρίς οξυγόνο για περισσότερο από 20 λεπτά, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ζωτικά όργανα.
«Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματική αιτία θανάτου ούτε πώς εξελίχθηκε τόσο σοβαρά η κατάσταση, ενώ βρισκόταν ήδη μέσα στο νοσοκομείο», ανέφερε με αγανάκτηση ο αδελφός της εκλιπούσας.
