ΑρχικήΚοινωνίαΒίντεο - Συγκλονιστική καταγγελία: 62χρονη πέθανε στο ΓΝ Λευκωσίας αφού περίμενε 8 ώρες για πνευμονολόγο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βίντεο - Συγκλονιστική καταγγελία: 62χρονη πέθανε στο ΓΝ Λευκωσίας αφού περίμενε 8 ώρες για πνευμονολόγο

 12.09.2025 - 08:29
Βίντεο - Συγκλονιστική καταγγελία: 62χρονη πέθανε στο ΓΝ Λευκωσίας αφού περίμενε 8 ώρες για πνευμονολόγο

Συγκλονίζει η καταγγελία του Χριστάκη Κυριάκου, αδελφού της 62χρονης Θανούσας, η οποία ήταν τετραπληγική και έχασε πρόσφατα τη ζωή της. Μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο, ο κ. Κυριάκου περιέγραψε τα όσα βίωσε η οικογένεια στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, λίγες ώρες πριν τον θάνατό της.

Όπως κατήγγειλε, η αδελφή του μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ στις 8 και κάτι το πρωί. Ωστόσο, πνευμονολόγος την εξέτασε ήρθε μόλις οκτώ ώρες αργότερα και αυτό ύστερα από πιέσεις του αδερφού προς το προσωπικό. Η εισαγωγή στο Πνευμονολογικό Τμήμα έγινε τελικά το απόγευμα της επόμενης ημέρας, όταν η υγεία της είχε φανερά επιδεινωθεί.

Το ίδιο βράδυ, η 62χρονη υπέστη ανακοπή και μεταφέρθηκε στην Εντατική. Εκεί, σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι η ασθενής έμεινε χωρίς οξυγόνο για περισσότερο από 20 λεπτά, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ζωτικά όργανα.

«Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματική αιτία θανάτου ούτε πώς εξελίχθηκε τόσο σοβαρά η κατάσταση, ενώ βρισκόταν ήδη μέσα στο νοσοκομείο», ανέφερε με αγανάκτηση ο αδελφός της εκλιπούσας.

Δείτε βίντεο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Προκλήσεις και προσδοκίες με την επιστροφή της Ολγκίν: Σήμερα η συνάντηση με Χριστοδουλίδη - Εστίαση σε οδοφράγματα και ΜΟΕ

Προκλήσεις και προσδοκίες με την επιστροφή της Ολγκίν: Σήμερα η συνάντηση με Χριστοδουλίδη - Εστίαση σε οδοφράγματα και ΜΟΕ

Στην Κύπρο βρίσκεται από την Πέμπτη το βράδυ, η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.

