Βίντεο - Συγκλονιστική καταγγελία: 62χρονη πέθανε στο ΓΝ Λευκωσίας αφού περίμενε 8 ώρες για πνευμονολόγο

Όπως κατήγγειλε, η αδελφή του μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ στις 8 και κάτι το πρωί. Ωστόσο, πνευμονολόγος την εξέτασε ήρθε μόλις οκτώ ώρες αργότερα και αυτό ύστερα από πιέσεις του αδερφού προς το προσωπικό. Η εισαγωγή στο Πνευμονολογικό Τμήμα έγινε τελικά το απόγευμα της επόμενης ημέρας, όταν η υγεία της είχε φανερά επιδεινωθεί.

Το ίδιο βράδυ, η 62χρονη υπέστη ανακοπή και μεταφέρθηκε στην Εντατική. Εκεί, σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι η ασθενής έμεινε χωρίς οξυγόνο για περισσότερο από 20 λεπτά, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ζωτικά όργανα.

«Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματική αιτία θανάτου ούτε πώς εξελίχθηκε τόσο σοβαρά η κατάσταση, ενώ βρισκόταν ήδη μέσα στο νοσοκομείο», ανέφερε με αγανάκτηση ο αδελφός της εκλιπούσας.

