Αυθόρμητη στάση εργασίας σε ξενοδοχεία στη Λεμεσό – Ποιος ο λόγος – Δείτε φωτογραφία

Σύμφωνα με ανακοίνωση της συντεχνίας ΣΕΚ, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την πλήρη εφαρμογή της Συλλογικής τους Σύμβασης και την κατοχύρωση όλων των δικαιωμάτων τους.

Παρά τις επανειλημμένες επαφές που έγιναν με την εταιρεία, δεν υπήρξε καμία πρόοδος, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αντιδράσουν αυθόρμητα, απαιτώντας τον σεβασμό στη Συλλογική τους Σύμβαση.

Η εργοδοσία προχωρεί συστηματικά σε σειρά παραβιάσεων, ενώ το τελευταίο διάστημα αποφεύγει να αποκόπτει τις συνδρομές των εργαζομένων προς την οργάνωσή τους, εμποδίζοντας έτσι την ελεύθερη συνδικαλιστική τους δράση.

Παράλληλα καταγγέλλεται ότι η εργοδοτική πλευρά επιδίδεται σε πρακτικές εκφοβισμού απέναντι στους απεργούς.

Ήδη έχουν γίνει σχετικές καταγγελίες προς το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων.

Δείτε φωτογραφία