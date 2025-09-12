Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΑυθόρμητη στάση εργασίας σε ξενοδοχεία στη Λεμεσό – Ποιος ο λόγος – Δείτε φωτογραφία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυθόρμητη στάση εργασίας σε ξενοδοχεία στη Λεμεσό – Ποιος ο λόγος – Δείτε φωτογραφία

 12.09.2025 - 08:24
Αυθόρμητη στάση εργασίας σε ξενοδοχεία στη Λεμεσό – Ποιος ο λόγος – Δείτε φωτογραφία

Πραγματοποιείται αυτή την ώρα αυθόρμητη ολιγόωρη στάση εργασίας σε τρία ξενοδοχεία του ομίλου Atlantica στη Λεμεσό (Atlantica Miramare, Atlantica Oasis και Atlantica Bay).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της συντεχνίας ΣΕΚ, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την πλήρη εφαρμογή της Συλλογικής τους Σύμβασης και την κατοχύρωση όλων των δικαιωμάτων τους.

Παρά τις επανειλημμένες επαφές που έγιναν με την εταιρεία, δεν υπήρξε καμία πρόοδος, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αντιδράσουν αυθόρμητα, απαιτώντας τον σεβασμό στη Συλλογική τους Σύμβαση.

Η εργοδοσία προχωρεί συστηματικά σε σειρά παραβιάσεων, ενώ το τελευταίο διάστημα αποφεύγει να αποκόπτει τις συνδρομές των εργαζομένων προς την οργάνωσή τους, εμποδίζοντας έτσι την ελεύθερη συνδικαλιστική τους δράση.

Παράλληλα καταγγέλλεται ότι η εργοδοτική πλευρά επιδίδεται σε πρακτικές εκφοβισμού απέναντι στους απεργούς.

Ήδη έχουν γίνει σχετικές καταγγελίες προς το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων.

Δείτε φωτογραφία

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Eurobasket: Από που θα δείτε τον σούπερ ημιτελικό Ελλάδα-Τουρκία - Σε ανοικτή μετάδοση
Αυθόρμητη στάση εργασίας σε ξενοδοχεία στη Λεμεσό – Ποιος ο λόγος – Δείτε φωτογραφία
Έχετε σκύλο; 5 πράγματά του που είναι καλύτερα να πετάξετε
Χρίστος Ορφανίδης στο «Τ» : «Απαράδεκτη η στάση του ΔΗΚΟ απέναντι στην ΕΔΕΚ» - Αποκλείει επανεκλογή και τοποθετείται για Αποστόλου
Σπίτι με... απ' όλα: Από σκούτερ μέχρι... μουσικά όργανα – Χειροπέδες σε 42χρονο για παράνομη κατοχή περιουσίας
Σοβαρή καταγγελία από Σύνδεσμο στο «Τ»: Διαγραμμένο ιδιωτικό σωματείο είναι υπεύθυνο για έκδοση άδειων - Συμμετέχει και στη Βουλή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Έλενα Παπαρίζου μοιράστηκε φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία

 12.09.2025 - 08:16
Επόμενο άρθρο

Βίντεο - Συγκλονιστική καταγγελία: 62χρονη πέθανε στο ΓΝ Λευκωσίας αφού περίμενε 8 ώρες για πνευμονολόγο

 12.09.2025 - 08:29
Προκλήσεις και προσδοκίες με την επιστροφή της Ολγκίν: Σήμερα η συνάντηση με Χριστοδουλίδη - Εστίαση σε οδοφράγματα και ΜΟΕ

Προκλήσεις και προσδοκίες με την επιστροφή της Ολγκίν: Σήμερα η συνάντηση με Χριστοδουλίδη - Εστίαση σε οδοφράγματα και ΜΟΕ

Στην Κύπρο βρίσκεται από την Πέμπτη το βράδυ, η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προκλήσεις και προσδοκίες με την επιστροφή της Ολγκίν: Σήμερα η συνάντηση με Χριστοδουλίδη - Εστίαση σε οδοφράγματα και ΜΟΕ

Προκλήσεις και προσδοκίες με την επιστροφή της Ολγκίν: Σήμερα η συνάντηση με Χριστοδουλίδη - Εστίαση σε οδοφράγματα και ΜΟΕ

  •  12.09.2025 - 06:30
Αίθουσες χωρίς κλιματισμό έστειλαν μαθήτρια στο νοσοκομείο; – Οι γονείς καταγγέλλουν, ο ΟΚΥπΥ απαντά

Αίθουσες χωρίς κλιματισμό έστειλαν μαθήτρια στο νοσοκομείο; – Οι γονείς καταγγέλλουν, ο ΟΚΥπΥ απαντά

  •  12.09.2025 - 08:50
Αυθόρμητη στάση εργασίας σε ξενοδοχεία στη Λεμεσό – Ποιος ο λόγος – Δείτε φωτογραφία

Αυθόρμητη στάση εργασίας σε ξενοδοχεία στη Λεμεσό – Ποιος ο λόγος – Δείτε φωτογραφία

  •  12.09.2025 - 08:24
Σοβαρή καταγγελία από Σύνδεσμο στο «Τ»: Διαγραμμένο ιδιωτικό σωματείο είναι υπεύθυνο για έκδοση άδειων - Συμμετέχει και στη Βουλή

Σοβαρή καταγγελία από Σύνδεσμο στο «Τ»: Διαγραμμένο ιδιωτικό σωματείο είναι υπεύθυνο για έκδοση άδειων - Συμμετέχει και στη Βουλή

  •  12.09.2025 - 06:36
Χρίστος Ορφανίδης στο «Τ» : «Απαράδεκτη η στάση του ΔΗΚΟ απέναντι στην ΕΔΕΚ» - Αποκλείει επανεκλογή και τοποθετείται για Αποστόλου

Χρίστος Ορφανίδης στο «Τ» : «Απαράδεκτη η στάση του ΔΗΚΟ απέναντι στην ΕΔΕΚ» - Αποκλείει επανεκλογή και τοποθετείται για Αποστόλου

  •  12.09.2025 - 06:34
Δολοφονία Κερκ: Νέες φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου στη δημοσιότητα – Πάνω από 7.000 μαρτυρίες και πληροφορίες

Δολοφονία Κερκ: Νέες φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου στη δημοσιότητα – Πάνω από 7.000 μαρτυρίες και πληροφορίες

  •  12.09.2025 - 08:11
Βίντεο - Συγκλονιστική καταγγελία: 62χρονη πέθανε στο ΓΝ Λευκωσίας αφού περίμενε 8 ώρες για πνευμονολόγο

Βίντεο - Συγκλονιστική καταγγελία: 62χρονη πέθανε στο ΓΝ Λευκωσίας αφού περίμενε 8 ώρες για πνευμονολόγο

  •  12.09.2025 - 08:29
Eurobasket: Από που θα δείτε τον σούπερ ημιτελικό Ελλάδα-Τουρκία - Σε ανοικτή μετάδοση

Eurobasket: Από που θα δείτε τον σούπερ ημιτελικό Ελλάδα-Τουρκία - Σε ανοικτή μετάδοση

  •  12.09.2025 - 08:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα