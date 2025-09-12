Τα επόμενα βήματα της Ολγκίν - Οι συναντήσεις, η ενημέρωση στον ΓΓ ΟΗΕ και το τετ-α-τετ με τον Τατάρ

Ανέφερε ότι θα ενημερώσει τον Γενικό Γραμματέα για το πως έχει η κατάσταση.

Είπε ότι τη Δευτέρα θα συναντηθεί με τον κατοχικό ηγέτη, ενώ θα έχει επίσης επαφές με την διερευνητική επιτροπή για τους αγνοουμένους και με τους διαπραγματευτές.

Θα συναντηθεί, ακόμη, με την δικοινοτική επιτροπή για την νεολαία και τα εμπορικά επιμελητήρια.

Παράλληλα, ανέφερε ότι κατά την παραμονή της στο νησί, θα επισκεφτεί δύο κοιμητήρια, ένα ελληνοκυπριακό και ένα τουρκοκυπριακό, τα οποία έχουν αναστηλωθεί.

Ερωτηθείσα κατά πόσον υπάρχει ρεαλιστική προοπτική εφαρμογής νέων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η κυρία Ολγκίν ανέφερε ότι ο Γενικός Γραμματέας, η ίδια και τα Ηνωμένα Έθνη, κάνουν το καλύτερο που μπορούν, υπογραμμίζοντας πως οι ηγέτες είναι αυτοί που πρέπει να λάβουν τις αποφάσεις.

