Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Οι 33 ώρες που οδήγησαν στη σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον - Το προφίλ του

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ανέφερε ότι ο 22χρονος ζούσε με την οικογένειά του στην κομητεία Ουάσινγκτον. Ήταν ένας μαθητής με υψηλές επιδόσεις, ενώ, δεν είχε καμία κομματική σχέση και δεν ψήφισε στις δύο πιο πρόσφατες εκλογές, όπως μεταδίδει το CNN. Φοίτησε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Γιούτα στο Λόγκαν για ένα εξάμηνο το 2021, επιβεβαίωσε το πανεπιστήμιο στο Reuters. Δεν ήταν άμεσα σαφές γιατί έφυγε από εκεί. Έχει δύο μικρότερους αδελφούς, σύμφωνα με τις αναρτήσεις των γονιών του στο Facebook. Η μητέρα του είναι κοινωνική λειτουργός σε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης, ενώ το επάγγελμα του πατέρα του δεν ήταν άμεσα σαφές.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη, δεν υπάρχουν πληροφορίες για ιστορικό ψυχικής ασθένειας του υπόπτου, ενώ πρόσθεσε ότι οι εισαγγελικές Aρχές αναμένεται να καταθέσουν τα πρώτα έγγραφα κατηγορητηρίου στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Κοξ εξήγησε ότι οι Αρχές εντόπισαν τον ύποπτο παρακολουθώντας το αυτοκίνητό του, το οποίο εντοπίστηκε αρχικά στο πανεπιστήμιο και στη συνέχεια κατευθύνθηκε νότια, στην κομητεία Ουάσιγκτον της Γιούτα.



Εξήγησε ότι όταν «εντοπίστηκε για πρώτη φορά», ο ύποπτος φορούσε ένα σύνολο ρούχων, το οποίο φέρεται να άλλαξε ενώ βρισκόταν στην οροφή ενός κτιρίου. Στη συνέχεια «ξαναφόρεσε εκείνα τα ρούχα σε κάποιο σημείο» - εννοώντας τα πρώτα ρούχα. Όλα αυτά σημαίνουν, σύμφωνα με τον κυβερνήτη, ότι όταν συνελήφθη, ο ύποπτος φορούσε τα ίδια ρούχα που φορούσε πριν από τον πυροβολισμό.

Aκόμα, συμπλήρωσε πως ο Τάιλερ Ρόμπινσον, έδρασε, πιθανότατα, μόνος του. Σχετικά με τη διαδικασία σύλληψης υπογράμμισε πως: «Το βράδυ της 11ης Σεπτεμβρίου, ένα μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσιγκτον ότι ο Ρόμπινσον τους είχε ομολογήσει ή υπονοήσει ότι είχε διαπράξει το έγκλημα».



Σε ερώτηση σχετικά με το αν ο θάνατος του Κερκ αποτελεί «καθοριστικό σημείο» για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κοξ απάντησε: «Πρόκειται για καθοριστικό σημείο, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη τι είδους». Ο ίδιος παρομοίασε την τρέχουσα περίοδο με τη δεκαετία του ’60 και χαρακτήρισε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «καρκίνο», υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι δεν είναι «βιολογικά ικανοί να επεξεργάζονται τόσο βίαιες εικόνες».



Ο κυβερνήτης κάλεσε τους πολίτες «να αποσυνδεθούν, να βγουν στη φύση, να αγκαλιάσουν τις οικογένειές τους και να κάνουν καλό στις κοινότητές τους», σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι το δικό μας κρίσιμο σημείο. Θα κλιμακώσουμε ή θα βρούμε διέξοδο; Είναι επιλογή μας και καθένας από εμάς καλείται να την κάνει». Τα ευρήματα Σύμφωνα με τον Κοξ, οι ερευνητές εντόπισαν ένα τουφέκι, τυλιγμένο σε πετσέτα, στο οποίο υπήρχε τοποθετημένη βάση για διόπτρα. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι πάνω σε κάλυκες που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί είχαν χαραχθεί φράσεις όπως: «Γεια σου φασίστα! Πιάσε!» και «Bella Ciao, Bella Ciao». Επιπλέον, οι Αρχές βρήκαν μηνύματα σε εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων (Discord), τα οποία φέρεται να έστελνε ο Ρόμπινσον στον συγκάτοικό του. Σε αυτά γινόταν αναφορά σε όπλο που είχε κρυφτεί σε θάμνο, στον τρόπο που ήταν τυλιγμένο, στις χαράξεις στους κάλυκες, καθώς και στο γεγονός ότι είχε αλλάξει ρούχα.

Ο Κοξ ευχαρίστησε τις αστυνομικές δυνάμεις, το FBI αλλά και τους πολίτες για τη συμβολή τους, ενώ απέδωσε ιδιαίτερη αναγνώριση στην οικογένεια του υπόπτου, η οποία παρέδωσε τον Ρόμπινσον στις αρχές. «Θέλω να ευχαριστήσω κυρίως την οικογένεια του Τσάρλι Κερκ. Θέλω να τους έχουμε όλους στο μυαλό μας καθώς προχωράμε στην απονομή δικαιοσύνης», είπε. Το χρονικό της σύλληψης του υπόπτου Παράλληλα, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, παρουσίασε στη συνέντευξη Τύπου το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που οδήγησαν στη σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον, τονίζοντας ότι μέσα σε 33 ώρες οι ερευνητές σημείωσαν «ιστορική πρόοδο».



Συγκεκριμένα:



- Στις 12:23 το μεσημέρι - τοπική ώρα - της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου, ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε.

- Μέσα σε 16 λεπτά, στις 12:39, έφτασαν οι πρώτοι πράκτορες και απέκλεισαν τον χώρο.

- Το FBI «άμεσα ανέπτυξε εναέρια μέσα» για τη μεταφορά ειδικού προσωπικού και στοιχείων.

- Χθες στις 10:00 το πρωί - τοπική ώρα - δημοσιοποιήθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες του υπόπτου.

- Στις 10:45 το FBI ανακοίνωσε αμοιβή 100.000 δολαρίων.

- Ο Πατέλ έφτασε στον τόπο του εγκλήματος στις 17:30.

- Στις 20:00 ο κυβερνήτης έδωσε συνέντευξη Τύπου, όπου παρουσιάστηκαν βίντεο και εικόνες του υπόπτου.

- Στις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση.

