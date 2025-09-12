Χαλάει ο καιρός: Πότε να αναμένουμε βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν - Αναλυτική πρόγνωση

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αυξημένη χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, αναμένονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Την Τρίτη, ασταθής αέρια μάζα αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή, δίνοντας το απόγευμα μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και περιοχές του εσωτερικού.

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ μέχρι την Τρίτη θα σημειώσει αισθητή πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.