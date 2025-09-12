ΠτΔ: Εξαιρετικές οι σχέσεις ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην Κίνα - «Συνεχώς αναβαθμίζονται»

Σε χαιρετισμό του κατά τη δεξίωση που παρέθεσε η Πρεσβεία της Κίνας με την ευκαιρία της 76ης επετείου από την ανακήρυξη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στα οικονομικά, επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα της χώρας, υπογραμμίζοντας την ισχύ της διεθνώς

Αναφέρθηκε, επίσης, σε κοινά στοιχεία ανάμεσα στις δύο χώρες, όπως ο σεβασμός στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία των κρατών, καθώς και στους αγώνες και τις προκλήσεις των δύο λαών μέσα από τα χρόνια.

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις Κύπρου – Κίνας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι η συνεργασία στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων έχουν αποκτήσει μια άλλη δυναμική και έχουν επεκταθεί δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, ενώ η συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού έχουν ενισχυθεί οικοδομώντας γέφυρες ανάμεσα στις νέες γενιές των δύο λαών.

Πρόσθεσε ότι η συνεργασία στον τομέα του τουρισμού συνεχίζει να ανθεί, ενώ η διμερής συνεργασία σε τομείς, όπως η ναυτιλία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ψηφιακή τεχνολογία είναι πολλά υποσχόμενη.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ακόμη τη συνεργασία των δύο χωρών σε διεθνή φόρα αλλά και στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη σταθερή στήριξη της Κίνας στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι η Κύπρος εκτιμά τα μέγιστα τη θέση αρχών της Κίνας στο κυπριακό πρόβλημα και τη στάση της ως Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ αναφορικά με τις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με στόχο την εξεύρεση βιώσιμης και διαρκούς λύσης.

Υπογράμμισε, επίσης, την προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Πολιτική της Μιας Κίνας που παραμένει, όπως είπε, βασική αρχή της εξωτερικής πολιτικής της Κύπρου, προσθέτοντας παράλληλα πως η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει ενεργά την ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στην ΕΕ και στην Κίνα.

Σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα αναλάβει σε λίγους μήνες μια μεγάλη εθνική αποστολή, την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι θα δοθεί η ευκαιρία για προώθηση διαλόγου και εποικοδομητικής συνεργασίας, οικοδομώντας επί ενός θετικού μομέντουμ περιλαμβανομένης της Κοινής Δήλωσης για το Κλίμα κατά την 25η Σύνοδο ΕΕ-Κίνας τον περασμένο Ιούλιο.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την πεποίθηση ότι στα χρόνια που έρχονται, η Κυπριακή Δημοκρατία και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας θα ενισχύσουν περαιτέρω την ήδη εξαιρετική συνεργασία τους.