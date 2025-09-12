ΠτΔ στον νέο Έλληνα Πρέσβη: Η Ελλάδα κύριος στυλοβάτης των προσπαθειών για επανένωση

Σε αντιφώνηση του κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «το Κυπριακό παραμένει το κορυφαίο εθνικό ζήτημα για τον ελληνισμό, μια ανοικτή πληγή που αφήνει την Κύπρο, μισό αιώνα και περισσότερο, διχοτομημένη, να βιώνει τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και στρατιωτικής κατοχής».

«Είναι με αισθήματα ευγνωμοσύνης που απευθύνω εκ νέου τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες για τη θέση αρχών της Ελλάδας, η οποία παραμένει προσηλωμένη στην ανάγκη για εξεύρεση μιας πραγματικά βιώσιμης, λειτουργικής και οριστικής λύσης, στη βάση των σχετικών Ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και του ευρωπαϊκού κεκτημένου», πρόσθεσε.

Η ανάληψη των καθηκόντων σας, συνέχισε, «σηματοδοτεί τη συνέχιση της στρατηγικής και πολυεπίπεδης σχέσης που έχει οικοδομηθεί μεταξύ των δυο χωρών, βασισμένη στα ισχυρά θεμέλια των κοινών μας αξιών, των διαχρονικών πολιτιστικών μας δεσμών αλλά και των κοινών εθνικών μας επιδιώξεων».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η Ελλάδα υπήρξε και παραμένει ο σταθερότερος συμπαραστάτης και ο πλέον αξιόπιστος εταίρος της Κύπρου σε όλα τα πεδία: από την άμυνα και την ασφάλεια, έως την οικονομία, την παιδεία, την υγεία, την πολιτική προστασία».

Η παρουσία σας στην Κύπρο, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «συμπίπτει με μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για το περιφερειακό και διεθνές γίγνεσθαι, αλλά και με μια εξαιρετικά σημαντική περίοδο για τα εθνικά μας θέματα».

«Είμαι πεπεισμένος ότι θα εργαστούμε από κοινού, ώστε να ενισχύσουμε έτι περαιτέρω τη διμερή, περιφερειακή και ευρωπαϊκή μας συνεργασία, ενδυναμώνοντας τους ακατάλυτους και μακραίωνους δεσμούς που ενώνουν την Κύπρο με την Ελλάδα», υπογράμμισε.

Ανέφερε επίσης ότι η πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, επιβεβαίωσε εκ νέου το βάθος της στρατηγικής μας σχέσης.

Πρόσθεσε ότι ιδιαίτερα σημαντική καθίσταται η θεσμοθέτηση της Διακυβερνητικής Συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας, η οποία «μετατρέπει τη στενή διμερή μας σχέση σε ένα πρόσφορο και απαραίτητο εργαλείο κοινής δράσης προς όφελος των πολιτών μας».

«Η επιτυχής υλοποίηση των αποφάσεων των δύο πρώτων Διακυβερνητικών Συνόδων που έλαβαν χώρα, κατά σειρά, σε Αθήνα και Λευκωσία καταδεικνύει την προστιθέμενη αξία του εν λόγω σχήματος συνεργασίας», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας εκτείνεται και στο πολυμερές επίπεδο, όπου «ο συντονισμός μας παραμένει στρατηγικός και αποτελεσματικός, τόσο εντός της κοινής μας ευρωπαϊκής οικογένειας όσο και στο πλαίσιο των περιφερειακών και διεθνών οργανισμών, όπου η σύμπλευση των δυο χωρών καθορίζεται από τα κοινά μας οράματα και το σταθερό συντονισμό μας».

«Είμαστε σε θέση να συμβάλλουμε ενεργά στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών, από την υποστήριξη της Ουκρανίας και την προώθηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, μέχρι τη δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα την ενίσχυση του ρόλου μας ως πυλώνες ειρήνης και σταθερότητας σε μια εξαιρετικά ταραχώδη περιοχή», υπογράμμισε.

Τέλος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η στενή συνεννόηση Κύπρου και Ελλάδας και «οι κοινές μας προσεγγίσεις σε πλειάδα θεμάτων θα αποτελέσουν ισχυρούς πυλώνες για μια επιτυχή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), την οποία η Κύπρος είναι έτοιμη και με υπερηφάνεια θα αναλάβει σε λιγότερο από τέσσερις μήνες».

Επιδίδοντας τα διαπιστευτήρια του, ο νέος Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο Κωvσταvτίvος Κόλλιας τόνισε ότι πενήντα ένα χρόνια από την τουρκική εισβολή, το Κυπριακό ήταν και παραμένει για την Ελλάδα η «κορυφαία εθνική προτεραιότητα» και πρόσθεσε πως κοινός στόχος Ελλάδας και Κύπρου «είναι η άρση της τουρκικής κατοχής και η επίτευξη βιώσιμης λύσης στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται από τα σχετικά Ψηφίσματα των ΗΕ, με μία διεθνή προσωπικότητα , μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια. Λύση η οποία θα τερματίζει το σύστημα των Εγγυήσεων και τα επεμβατικά δικαιώματα».

«Λύση η οποία θα σέβεται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των νομίμων κατοίκων της νήσου και θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας», υπογράμμισε.

Ανέφερε ότι όπως έχουν δηλώσει, κατ' επανάληψη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, το Κυπριακό βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Για αυτό στηρίζουμε αταλάντευτα, σύμφωνα με τον κ. Κόλλια, «τις δικές σας πρωτοβουλίες και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Γκουτέρες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων». Ευελπιστούμε, συνέχισε, ότι οι πρόσφατες άτυπες διευρυμένες συναντήσεις στη Γενεύη και στη Νέα Υόρκη και οι προσεχείς επαφές που προγραμματίζονται έως το τέλος του έτους θα αποτελέσουν βήματα προς την κατεύθυνση της επανεκκίνησης των συνομιλιών.

Επιπλέον, ο νέος Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο είπε ότι σε όλες τις διεθνείς επαφές, αλλά και από τη θέση του μη Μονίμου Μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα υποστηρίζει ενεργά τις προσπάθειες, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διεκόπησαν στο Κραν Μοντανά.

Ανέφερε επίσης ότι στην εθνική μνήμη βρίσκεται αδιάλειπτα, για πενηνταένα χρόνια, και το συνεχιζόμενο ανθρωπιστικό θέμα των Αγνοουμένων μας.

«Θα συνεχίσουμε να το αναδεικνύουμε μέχρι να διακριβωθεί η τύχη και του τελευταίου εξ αυτών όπως, επίσης, θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε στα διεθνή fora τα δικαιώματα των εγκλωβισμένων», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε ότι η εγγύς και η ευρύτερη γεωγραφική μας περιοχή δοκιμάζεται από πολέμους, κρίσεις και αστάθεια με πολυποίκιλες και άδηλες ακόμη επιπτώσεις και «σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, οι δύο χώρες μας, από κοινού και σε συνεργασία, αποτελούν παγιωμένους και αδιαμφισβήτητους πυλώνες περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας».

Είπε ακόμη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανέδειξαν το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Κύπρος για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα (σχέδιο Αμάλθεια) και την ασφαλή εκκένωση πολιτών τρίτων χωρών (σχέδιο Εστία).

Επίσης, ο κ. Κόλλιας είπε ότι η ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο το ερχόμενο εξάμηνο, θα γίνει σε μία περίοδο σημαντικών περιφερειακών και γεωπολιτικών προκλήσεων.

Τέλος, ανέφερε ότι θα εργαστεί «για την περαιτέρω προώθηση των διμερών μας σχέσεων και την ανάπτυξή τους σε νέους τομείς, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα σημερινών συνθηκών και αναγκών», όπως είναι ο τομέας εκπαίδευσης και επιστημονικής κατάρτισης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ