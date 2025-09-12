«Υπεξ»: «Παράδειγμα μεροληπτικής στάσης» το ψήφισμα ΕΚ για τους 5 Ε/κ

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, σε σχετική ανακοίνωση το «υπεξ» ισχυρίζεται ότι το ψήφισμα δεν συνάδει με τις νομικές πραγματικότητες, συνιστά απόπειρα παρέμβασης στην ανεξαρτησία της «δικαιοσύνης» του ψευδοκράτους και αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Απορρίπτει, επίσης, τους «αβάσιμους ισχυρισμούς και τις συκοφαντίες» κατά της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, υποστηρίζοντας ότι η μόνη κατοχή στην Κύπρο ήταν ο «σφετερισμός του συνεταιρικού κράτους του 1960 από την ελληνοκυπριακή πλευρά». Παράλληλα, χαρακτηρίζει ως «απαράδεκτη» και ένδειξη απομάκρυνσης από την πραγματικότητα, την αναφορά στο ψήφισμα ότι τα κατεχόμενα αποτελούν «έδαφος της ΕΕ».

Η ανακοίνωση υπερασπίζεται τη λειτουργία της «επιτροπής ακίνητης ιδιοκτησίας», αναφέροντας ότι έχει αναγνωριστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) ως αποτελεσματικό εσωτερικό ένδικο μέσο. Κατηγορεί την Κυπριακή Δημοκρατία ότι προσπαθεί να «απαξιώσει» την «επιτροπή» για πολιτικούς λόγους και ότι χρησιμοποιεί ατομικές υποθέσεις ως «πολιτικό εργαλείο» όπως αναφέρει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ