ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Υπεξ»: «Παράδειγμα μεροληπτικής στάσης» το ψήφισμα ΕΚ για τους 5 Ε/κ

 12.09.2025 - 23:33
«Υπεξ»: «Παράδειγμα μεροληπτικής στάσης» το ψήφισμα ΕΚ για τους 5 Ε/κ

Για «νέο παράδειγμα της μεροληπτικής και προκατειλημμένης στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στο Κυπριακό κάνει λόγο το «υπουργείο εξωτερικών», σχολιάζοντας το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την παράνομη κράτηση των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, σε σχετική ανακοίνωση το «υπεξ» ισχυρίζεται ότι το ψήφισμα δεν συνάδει με τις νομικές πραγματικότητες, συνιστά απόπειρα παρέμβασης στην ανεξαρτησία της «δικαιοσύνης» του ψευδοκράτους και αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Απορρίπτει, επίσης, τους «αβάσιμους ισχυρισμούς και τις συκοφαντίες» κατά της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, υποστηρίζοντας ότι η μόνη κατοχή στην Κύπρο ήταν ο «σφετερισμός του συνεταιρικού κράτους του 1960 από την ελληνοκυπριακή πλευρά». Παράλληλα, χαρακτηρίζει ως «απαράδεκτη» και ένδειξη απομάκρυνσης από την πραγματικότητα, την αναφορά στο ψήφισμα ότι τα κατεχόμενα αποτελούν «έδαφος της ΕΕ».

Η ανακοίνωση υπερασπίζεται τη λειτουργία της «επιτροπής ακίνητης ιδιοκτησίας», αναφέροντας ότι έχει αναγνωριστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) ως αποτελεσματικό εσωτερικό ένδικο μέσο. Κατηγορεί την Κυπριακή Δημοκρατία ότι προσπαθεί να «απαξιώσει» την «επιτροπή» για πολιτικούς λόγους και ότι χρησιμοποιεί ατομικές υποθέσεις ως «πολιτικό εργαλείο» όπως αναφέρει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠτΔ στον νέο Έλληνα Πρέσβη: Η Ελλάδα κύριος στυλοβάτης των προσπαθειών για επανένωση

 12.09.2025 - 23:13
Σημαντικό βήμα για την Κύπρο - Για πρώτη φορά στη θέση του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου IRENA

 12.09.2025 - 23:58
ΠτΔ σε Γερμανό Πρέσβη: «Θα συνεχίσουμε τον στενό συντονισμό ενόψει Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ»

ΠτΔ σε Γερμανό Πρέσβη: «Θα συνεχίσουμε τον στενό συντονισμό ενόψει Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ»

Ο περαιτέρω εμπλουτισμός και η εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας Λευκωσίας-Βερολίνου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, παραλαμβάνοντας τα διαπιστευτήρια του νέου Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Δρ. Χανς-Πέτερ Γιούγκελ.

