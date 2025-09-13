Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή και καχυποψία στην Άγκυρα για το ισραηλινό αντι-αεροπορικό σύστημα στην Κύπρο

 13.09.2025 - 16:47
Οργή και καχυποψία στην Άγκυρα για το ισραηλινό αντι-αεροπορικό σύστημα στην Κύπρο

Η τουρκική αρθρογραφία για την ανάπτυξη του ισραηλινού συστήματος Barak MX στην Κυπριακή Δημοκρατία κινείται σε τόνους καταγγελτικούς και δραματικούς.

Τα φιλοκυβερνητικά και εθνικιστικά μέσα εμφανίζουν την κίνηση ως κομμάτι μιας «αντι-τουρκικής σύμπλευσης» ανάμεσα σε Λευκωσία και Τελ Αβίβ, μιλώντας άλλοτε για «κατοχή» κι άλλοτε για «στρατιωτικοποίηση» της Κύπρου.

«Το Ισραήλ εξοπλίζει τους Ελληνοκύπριους» – Yeni Safak
Η Γενί Σαφάκ παρουσιάζει το Ισραήλ ως «σιωνιστικό κατοχικό καθεστώς» που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, επιτάχυνε τις προσπάθειες να μετατρέψει την ελληνοκυπριακή πλευρά σε «στρατιωτική βάση». Η ρητορική της εφημερίδας θέτει στο επίκεντρο την αίσθηση μιας συμμαχίας που απειλεί την Τουρκία.

«Το Ισραήλ ξεκίνησε de facto κατοχή της Νότιας Κύπρου» – Yeni Akit
Η Γενί Ακίτ χρησιμοποιεί ακόμη πιο αιχμηρή γλώσσα, κάνοντας λόγο για «de facto κατοχή» στη Νότια Κύπρο. Η ανάπτυξη του συστήματος περιγράφεται ως στρατηγική κίνηση που «εγκαθιδρύει παρουσία κατοχικού χαρακτήρα».

«Πολεμική ανάπτυξη στη Νότια Κύπρο» – Aydinlik
Η Αϊντινλίκ, σε πιο «στρατιωτικό» ύφος, κάνει λόγο για «πολεμική ανάπτυξη». Ο χαρακτηρισμός αυτός προσδίδει στο γεγονός διαστάσεις μετωπικής πρόκλησης, σαν να πρόκειται για μεταφορά μετώπου στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Μυστική αποστολή πυραύλων στη Νότια Κύπρο» – Aksam
Η Ακσάμ προβάλλει το θέμα με δραματικό πρωτοσέλιδο, μιλώντας για «μυστική αποστολή πυραύλων» και συνδέοντας την εγκατάσταση του Barak MX με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας να εννοηθεί μια διευρυμένη αντι-τουρκική στρατηγική.

«Αποκαλύφθηκε η μυστική αποστολή» – Turkiye
Η Τουρκιγιέ επιμένει στη γραμμή της «αποκάλυψης», τονίζοντας ότι η αποστολή του συστήματος έγινε μυστικά και στοχευμένα προς την «ελληνοκυπριακή πλευρά». Το ρεπορτάζ εστιάζει στην κρυφή διάσταση του γεγονότος, υπονοώντας παρασκηνιακές συμφωνίες.

«Σύστημα αεροπορικής άμυνας στους Ελληνοκύπριους» – Turkgun
Η Τουργκiούν κινείται στο ίδιο μήκος κύματος, σημειώνοντας απλώς την «εγκατάσταση» του συστήματος, αλλά στο πλαίσιο της συνολικής ρητορικής περί περικύκλωσης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η εικόνα που διαμορφώνεται στον τουρκικό Τύπο είναι ενιαία: το Ισραήλ εμφανίζεται ως στρατηγικός παίκτης που μεθοδικά ενισχύει τους Ελληνοκυπρίους σε βάρος της Τουρκίας. Οι εφημερίδες μιλούν για «κατοχή», «μυστική αποστολή», «στρατιωτικοποίηση», δημιουργώντας αφήγημα απειλής που επιχειρεί να συνδέσει το ζήτημα της Κύπρου με την ευρύτερη γεωπολιτική αντιπαράθεση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: ethnos.gr

Νέο περιστατικό απειλής κατά δημοσιογράφου στα κατεχόμενα - Είχε κάνει ρεπορτάζ για αδειοδότηση νυχτερινού κέντρου

 13.09.2025 - 16:23

 13.09.2025 - 16:23
Χειροπέδες σε γνωστή influencer μόδας - «Πιάστηκε» με ροζ κοκαΐνη στη Ρόδο

 13.09.2025 - 17:10

 13.09.2025 - 17:10

