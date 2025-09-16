Ελεύθερος υπό όρους ο 58χρονος οδηγός λεωφορείου – Παίρνουν πίσω την επαγγελματική άδεια οδήγησης

Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για ακρόαση στις 17 Οκτωβρίου 2025 και διέταξε την αποφυλάκισή του με όρους, περιλαμβανομένης χρηματικής εγγύησης και της υποχρέωσης να παρουσιάζεται σε αστυνομικό σταθμό.
Παράλληλα, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα ενημερωθεί ώστε να προχωρήσει στην αναστολή της επαγγελματικής του άδειας οδήγησης.
Υπενθυμίζεται ότι ο 58χρονος συνελήφθη χθες το πρωί στον δρόμο Αβδελλερού – Αθηένου, όταν μέλη της Τροχαίας διαπίστωσαν πως στο λεωφορείο δημόσιας χρήσης που οδηγούσε επέβαιναν 54 άτομα αντί των επιτρεπόμενων 50, ενώ ο τελικός έλεγχος αλκοόλης έδειξε 63μg%, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 9μg%.
Ο Αστυνομικός Σταθμός Αθηένου συνεχίζει τις εξετάσεις.