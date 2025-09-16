Ecommbx
Ελεύθερος υπό όρους ο 58χρονος οδηγός λεωφορείου – Παίρνουν πίσω την επαγγελματική άδεια οδήγησης

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας παρουσιάστηκε σήμερα ο 58χρονος οδηγός λεωφορείου που εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας να οδηγεί με υπερβολικό αριθμό επιβατών και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για ακρόαση στις 17 Οκτωβρίου 2025 και διέταξε την αποφυλάκισή του με όρους, περιλαμβανομένης χρηματικής εγγύησης και της υποχρέωσης να παρουσιάζεται σε αστυνομικό σταθμό.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Χειροπέδες σε οδηγό λεωφορείου – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλης – Επέβαιναν και μαθητές

Παράλληλα, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα ενημερωθεί ώστε να προχωρήσει στην αναστολή της επαγγελματικής του άδειας οδήγησης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 58χρονος συνελήφθη χθες το πρωί στον δρόμο Αβδελλερού – Αθηένου, όταν μέλη της Τροχαίας διαπίστωσαν πως στο λεωφορείο δημόσιας χρήσης που οδηγούσε επέβαιναν 54 άτομα αντί των επιτρεπόμενων 50, ενώ ο τελικός έλεγχος αλκοόλης έδειξε 63μg%, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 9μg%.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αθηένου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος προχωρά με σταθερά βήματα στην ενίσχυση της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, με αφορμή τη σημερινή δημοσιοποίηση της Έκθεσης Συμμόρφωσης της Επιτροπής GRECO.

