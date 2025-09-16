Υφ. Έρευνας: Aπαντά στην έκθεση για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες - «Όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης με πλήρη διαφάνεια»

Στην ανακοίνωση του, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ) εκφράζει τη διαφωνία του με τα συμπεράσματα της Ειδικής Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την «Ηλεκτρονική Ταυτότητα», τα οποία έχουν ήδη τύχει εκτενών, τεκμηριωμένων απαντήσεων μέσω δύο επιστολών, οι οποίες δημοσιεύονται αυτούσιες ως Παράρτημα III της Έκθεσης.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Προς αποκατάσταση της πραγματικότητας, το Υφυπουργείο υπογραμμίζει ότι ενήργησε σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου με πλήρη διαφάνεια, νομιμότητα και σεβασμό στις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού, και διευκρινίζει τα ακόλουθα επί των κύριων ευρημάτων:

Ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και τον ισχυρισμό ότι το Υφυπουργείο δεν έδωσε την ευκαιρία υποβολής προσφοράς και σε άλλους Οικονομικούς Φορείς (ΟΦ) με έδρα είτε στην Κυπριακή Δημοκρατία είτε σε άλλο Kράτος-Mέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ):

- Το Υφυπουργείο εκφράζει τη λύπη του γιατί όφειλε η Ελεγκτική Υπηρεσία να γνωρίζει ότι το Κανονιστικό και Νομικό Πλαίσιο για τις Εθνικές Ηλεκτρονικές Ταυτότητες, δεν επιτρέπει σε φορείς που δεν έχουν υποδομές στην Κυπριακή Δημοκρατία και δεν έχουν αδειοδοτηθεί αρμοδίως, να συμμετάσχουν, ως εκ τούτου η αναφορά σε άλλους φορείς της ΕΕ είναι παραπλανητική.

- Το Υφυπουργείο προέβη από το 2021 στη δημιουργία ενός ανοικτού, κανονιστικού, ρυθμιστικού και τεχνικού πλαισίου – το "Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων" – το οποίο τέθηκε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου ΟΦ, χωρίς διακρίσεις. Το πλαίσιο αυτό τέθηκε μάλιστα σε δημόσια διαβούλευση το 2020.

- Δημόσιες αναφορές -από το 2022 και εντεύθεν- έγιναν από τους εκάστοτε αρμόδιους Υφυπουργούς, ως προς την πρόθεση να προχωρήσει η Κυβέρνηση με τη διάθεση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων.

Σημειώνεται ότι παρά τις πιο πάνω ενέργειες, κανένας άλλος ΟΦ δεν προχώρησε στην υλοποίηση της αναγκαίας υποδομής στην Κύπρο και δεν εξασφάλισε την εξουσιοδότηση από την αρμόδια αρχή, ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις έκδοσης των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, παρά το πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

Ως προς την απόφαση για διαδικασία διαπραγμάτευσης:

- Αυτή λήφθηκε από το αρμόδιο όργανο, ήτοι το Συμβούλιο Προσφορών του ΥΕΚΨΠ στις 11/10/2024.

- Η απόφαση ΥΣ ημερ. 10/10/2024 αφορούσε την πολιτική απόφαση για επιχορήγηση της διάθεσης 100,000 ηλεκτρονικών ταυτοτήτων στους Κύπριους πολίτες.

Σε σχέση με την σύσταση για προσφυγή στη διαδικασία «Εκούσιας Προκήρυξης», η οποία αφορά στην παραχώρηση 10 ημερών σε τρίτους να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις, αυτή αξιολογήθηκε και θεωρήθηκε ως άνευ αντικειμένου, στη βάση των πιο κάτω:

- την ύπαρξη ενός και μοναδικού ΟΦ που πληρούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής

- τη μη ύπαρξη ενδιαφέροντος από δυνητικούς παρόχους που προσεγγίστηκαν από το Υφυπουργείο

- την εκτενή ενημέρωση και γνωστοποίηση που προηγήθηκε του διαγωνισμού.

Ως προς την αναφορά για ιδιάζουσα σχέση του Υφυπουργού με την Ανάδοχο Εταιρεία:

− Αναφορές περί «ιδιάζουσας σχέσης» κρίνονται ατυχείς, καθώς ενέχουν τον κίνδυνο δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων και αγνοούν το ιστορικό βάθος του έργου.

− Το έργο σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε από το 2017 -υπό την εποπτεία τριών διαδοχικών κυβερνητικών σχημάτων- και ολοκληρώθηκε το 2025.

− Η ολοκλήρωση των διαδικασιών κατά τη θητεία του νυν Υφυπουργού αποτελεί φυσική συνέχεια μιας πολυετούς θεσμικής πορείας και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με προσωπικές σχέσεις ή σκοπιμότητες.

Στη βάση των πιο πάνω, δεν υιοθετούμε ούτε αποδεχόμαστε ισχυρισμούς που αφήνουν ερωτηματικά ή υπονοούμενα ως προς τη νομιμότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας.