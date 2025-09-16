Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΥφ. Έρευνας: Aπαντά στην έκθεση για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες - «Όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης με πλήρη διαφάνεια»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υφ. Έρευνας: Aπαντά στην έκθεση για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες - «Όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης με πλήρη διαφάνεια»

 16.09.2025 - 14:07
Υφ. Έρευνας: Aπαντά στην έκθεση για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες - «Όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης με πλήρη διαφάνεια»

Απάντηση στην Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την «Ηλεκτρονική Ταυτότητα» έδωσε το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ).

Στην ανακοίνωση του, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ) εκφράζει τη διαφωνία του με τα συμπεράσματα της Ειδικής Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την «Ηλεκτρονική Ταυτότητα», τα οποία έχουν ήδη τύχει εκτενών, τεκμηριωμένων απαντήσεων μέσω δύο επιστολών, οι οποίες δημοσιεύονται αυτούσιες ως Παράρτημα III της Έκθεσης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σκιές στην απευθείας ανάθεση για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες – Έκθεση-φωτιά της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Προς αποκατάσταση της πραγματικότητας, το Υφυπουργείο υπογραμμίζει ότι ενήργησε σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου με πλήρη διαφάνεια, νομιμότητα και σεβασμό στις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού, και διευκρινίζει τα ακόλουθα επί των κύριων ευρημάτων:

Ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και τον ισχυρισμό ότι το Υφυπουργείο δεν έδωσε την ευκαιρία υποβολής προσφοράς και σε άλλους Οικονομικούς Φορείς (ΟΦ) με έδρα είτε στην Κυπριακή Δημοκρατία είτε σε άλλο Kράτος-Mέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ):

- Το Υφυπουργείο εκφράζει τη λύπη του γιατί όφειλε η Ελεγκτική Υπηρεσία να γνωρίζει ότι το Κανονιστικό και Νομικό Πλαίσιο για τις Εθνικές Ηλεκτρονικές Ταυτότητες, δεν επιτρέπει σε φορείς που δεν έχουν υποδομές στην Κυπριακή Δημοκρατία και δεν έχουν αδειοδοτηθεί αρμοδίως, να συμμετάσχουν, ως εκ τούτου η αναφορά σε άλλους φορείς της ΕΕ είναι παραπλανητική.

- Το Υφυπουργείο προέβη από το 2021 στη δημιουργία ενός ανοικτού, κανονιστικού, ρυθμιστικού και τεχνικού πλαισίου το "Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων" το οποίο τέθηκε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου ΟΦ, χωρίς διακρίσεις. Το πλαίσιο αυτό τέθηκε μάλιστα σε δημόσια διαβούλευση το 2020.

- Δημόσιες αναφορές -από το 2022 και εντεύθεν- έγιναν από τους εκάστοτε αρμόδιους Υφυπουργούς, ως προς την πρόθεση να προχωρήσει η Κυβέρνηση με τη διάθεση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων.

Σημειώνεται ότι παρά τις πιο πάνω ενέργειες, κανένας άλλος ΟΦ δεν προχώρησε στην υλοποίηση της αναγκαίας υποδομής στην Κύπρο και δεν εξασφάλισε την εξουσιοδότηση από την αρμόδια αρχή, ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις έκδοσης των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, παρά το πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

Ως προς την απόφαση για διαδικασία διαπραγμάτευσης:

Αυτή λήφθηκε από το αρμόδιο όργανο, ήτοι το Συμβούλιο Προσφορών του ΥΕΚΨΠ στις 11/10/2024.

Η απόφαση ΥΣ ημερ. 10/10/2024 αφορούσε την πολιτική απόφαση για επιχορήγηση της διάθεσης 100,000 ηλεκτρονικών ταυτοτήτων στους Κύπριους πολίτες.

Σε σχέση με την σύσταση για προσφυγή στη διαδικασία «Εκούσιας Προκήρυξης», η οποία αφορά στην παραχώρηση 10 ημερών σε τρίτους να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις, αυτή αξιολογήθηκε και θεωρήθηκε ως άνευ αντικειμένου, στη βάση των πιο κάτω:

την ύπαρξη ενός και μοναδικού ΟΦ που πληρούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής

τη μη ύπαρξη ενδιαφέροντος από δυνητικούς παρόχους που προσεγγίστηκαν από το Υφυπουργείο

την εκτενή ενημέρωση και γνωστοποίηση που προηγήθηκε του διαγωνισμού.

Ως προς την αναφορά για ιδιάζουσα σχέση του Υφυπουργού με την Ανάδοχο Εταιρεία:

Αναφορές περί «ιδιάζουσας σχέσης» κρίνονται ατυχείς, καθώς ενέχουν τον κίνδυνο δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων και αγνοούν το ιστορικό βάθος του έργου.

Το έργο σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε από το 2017 -υπό την εποπτεία τριών διαδοχικών κυβερνητικών σχημάτων- και ολοκληρώθηκε το 2025.

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών κατά τη θητεία του νυν Υφυπουργού αποτελεί φυσική συνέχεια μιας πολυετούς θεσμικής πορείας και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με προσωπικές σχέσεις ή σκοπιμότητες.

Στη βάση των πιο πάνω, δεν υιοθετούμε ούτε αποδεχόμαστε ισχυρισμούς που αφήνουν ερωτηματικά ή υπονοούμενα ως προς τη νομιμότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πάμε μπουζούκια στην Αθήνα – Δείτε τα καλύτερα νυχτερινά σχήματα του χειμώνα – Από Ρέμο μέχρι Ρουβά
Καλά Χριστούγεννα από τον Σεπτέμβριο - Ακόμη 100 μέρες - Αυτά είναι τα οκτώ χριστουγεννιάτικα χωριά που θα λειτουργήσουν φέτος
Ευχάριστα νέα για όσους ακούν δωρεάν μουσική στο Spotify
Χειροπέδες σε οδηγό λεωφορείου – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλης – Επέβαιναν και μαθητές
VIDEO: Ο κούκλος χορευτής που έγινε viral στη συναυλία της Άννας Βίσση - «TikTok βρες μου τον»
Το απόλυτο κυπριακό φαινόμενο: Όταν μια θέση στάθμευσης δεν είναι… αρκετή – Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εντοπίστηκαν επικίνδυνα προϊόντα - Από λούτρινα παιχνίδια μέχρι παιδικό τρίκυκλο ποδήλατο - Δείτε φωτογραφίες

 16.09.2025 - 14:06
Επόμενο άρθρο

Ελεύθερος υπό όρους ο 58χρονος οδηγός λεωφορείου – Παίρνουν πίσω την επαγγελματική άδεια οδήγησης

 16.09.2025 - 14:07
Ικανοποιημένος ο ΠτΔ: Πέραν του 85% η συμμόρφωση στις συστάσεις GRECO

Ικανοποιημένος ο ΠτΔ: Πέραν του 85% η συμμόρφωση στις συστάσεις GRECO

Σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος προχωρά με σταθερά βήματα στην ενίσχυση της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, με αφορμή τη σημερινή δημοσιοποίηση της Έκθεσης Συμμόρφωσης της Επιτροπής GRECO.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ικανοποιημένος ο ΠτΔ: Πέραν του 85% η συμμόρφωση στις συστάσεις GRECO

Ικανοποιημένος ο ΠτΔ: Πέραν του 85% η συμμόρφωση στις συστάσεις GRECO

  •  16.09.2025 - 10:58
Φορολογική μεταρρύθμιση: Αισιόδοξος για τήρηση χρονοδιαγραμμάτων ο Κεραυνός

Φορολογική μεταρρύθμιση: Αισιόδοξος για τήρηση χρονοδιαγραμμάτων ο Κεραυνός

  •  16.09.2025 - 14:32
Υφ. Έρευνας: Aπαντά στην έκθεση για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες - «Όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης με πλήρη διαφάνεια»

Υφ. Έρευνας: Aπαντά στην έκθεση για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες - «Όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης με πλήρη διαφάνεια»

  •  16.09.2025 - 14:07
Ελεύθερος υπό όρους ο 58χρονος οδηγός λεωφορείου – Παίρνουν πίσω την επαγγελματική άδεια οδήγησης

Ελεύθερος υπό όρους ο 58χρονος οδηγός λεωφορείου – Παίρνουν πίσω την επαγγελματική άδεια οδήγησης

  •  16.09.2025 - 14:07
Οδηγοί προσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα οχήματα και εξαρτήματα - Τι να κάνετε αν τα έχετε - Δείτε λίστα

Οδηγοί προσοχή: Εντοπίστηκαν επικίνδυνα οχήματα και εξαρτήματα - Τι να κάνετε αν τα έχετε - Δείτε λίστα

  •  16.09.2025 - 13:00
Κλείνει δρόμος για δύο βδομάδες - Δείτε σε ποιο σημείο - Ο λόγος

Κλείνει δρόμος για δύο βδομάδες - Δείτε σε ποιο σημείο - Ο λόγος

  •  16.09.2025 - 12:58
Ηράκλειο: Κακώσεις στο στόμα προκάλεσε στο θύμα η έκρηξη του ηλεκτρονικού τσιγάρου – «Έχασα δόντια και γέμισα αίματα»

Ηράκλειο: Κακώσεις στο στόμα προκάλεσε στο θύμα η έκρηξη του ηλεκτρονικού τσιγάρου – «Έχασα δόντια και γέμισα αίματα»

  •  16.09.2025 - 13:07
Πάμε μπουζούκια στην Αθήνα – Δείτε τα καλύτερα νυχτερινά σχήματα του χειμώνα – Από Ρέμο μέχρι Ρουβά

Πάμε μπουζούκια στην Αθήνα – Δείτε τα καλύτερα νυχτερινά σχήματα του χειμώνα – Από Ρέμο μέχρι Ρουβά

  •  16.09.2025 - 12:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα