Ιστορικό ζαχαροπλαστείο επέστρεψε μετά από κλείσιμο – Σου τρέχουν τα σάλια από τα φημισμένα του γλυκά – Δείτε φωτογραφίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιστορικό ζαχαροπλαστείο επέστρεψε μετά από κλείσιμο – Σου τρέχουν τα σάλια από τα φημισμένα του γλυκά – Δείτε φωτογραφίες

 17.09.2025 - 09:43
Ιστορικό ζαχαροπλαστείο επέστρεψε μετά από κλείσιμο – Σου τρέχουν τα σάλια από τα φημισμένα του γλυκά – Δείτε φωτογραφίες

Ένα θρυλικό ζαχαροπλαστείο άνοιξε ξανά τις πόρτες του στη Λευκωσία.

Ύστερα από μερικούς μήνες σιωπής, το ιστορικό ζαχαροπλαστείο «Μέλισσα» στην Παλιά Λευκωσία ξαναβρίσκει τη θέση του στη ζωή μας. Οι πόρτες του άνοιξαν και πάλι, φέρνοντας πίσω εικόνες, μυρωδιές και γεύσεις που για χρόνια συνόδευσαν τις πιο γλυκές μας στιγμές.

Η «Μέλισσα» δεν είναι απλώς ένας χώρος για να απολαύσεις ένα γλυκό. Είναι το μέρος που μεγάλωσαν γενιές, εκεί όπου το άρωμα της βανίλιας και της σοκολάτας ανακατεύεται με τις αναμνήσεις από τις βόλτες στην παλιά πόλη. Είναι εκείνο το μαγαζί που κουβαλά ιστορίες, χαμόγελα και στιγμές από τότε που η Λευκωσία ήταν αλλιώτικη, πιο αθώα.

Η πρόσφατη ανακαίνιση δεν άλλαξε την ψυχή της «Μέλισσας». Αντίθετα, ήρθε να φωτίσει ακόμη περισσότερο την ταυτότητά της, να την αγκαλιάσει με μια νέα, πιο ζεστή ατμόσφαιρα, χωρίς να σβήσει τη νοσταλγία που την ακολουθεί. Όποιος περνά ξανά το κατώφλι της, θα νιώσει ότι ο χρόνος γυρίζει πίσω και όμως προχωρά μπροστά.

Με τα αγαπημένα παραδοσιακά γλυκά-κυρίως την φημισμένη σαρλότα- να παραμένουν σταθερά και νέες δημιουργίες να δίνουν φρεσκάδα στο μενού, η «Μέλισσα» συνεχίζει να γράφει την ιστορία της γλυκιάς Λευκωσίας. Και αυτή η επιστροφή δεν είναι απλώς άνοιγμα ενός ζαχαροπλαστείου, αλλά η αναβίωση μιας ολόκληρης μνήμης που μας ενώνει.

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: CheckInCyprus

Κρίσιμη είναι η ερχομένη εβδομάδα για την Κύπρο, αφού θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευσή του ΟΗΕ στην οποία θα συμμετέχει και ο Προέδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

