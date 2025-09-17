2:22 A ghost story- Το θεατρικό φαινόμενο του Λονδίνου και της Αθήνας για πρώτη φορά στην Κύπρο

Στην Ελλάδα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο ΑΛΑΜΠΡΑ και μετά στη Θεσσαλονίκη τη θεατρική σεζόν 2024-2025 σε σκηνοθεσία του Φάνη Μουρατίδη.

Η ALPHA BANK παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κύπρο το έργο “2:22 – A Ghost Story” του Danny Robbins, ένα σύγχρονο υπερφυσικό θρίλερ που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές στο West End του Λονδίνου, υποψηφιότητες για 3 βραβεία Laurence Olivier, καθώς και το βραβείο «Καλύτερου Νέου Έργου» στα Βραβεία WhatsOnStage, το 2022.

Το «2:22 – A Ghost Story» ήταν το μεγάλο θεατρικό στοίχημα που κέρδισε ο Φάνης Μουρατίδης μετά την τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό της σειράς MAESTRO του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, στην οποία πρωταγωνιστεί.

Στη σκηνή μαζί του στους υπόλοιπους πρωταγωνιστικούς ρόλους οι δημοφιλείς ηθοποιοί Ναταλία Δραγούμη, Φαίη Ξυλά, Βασίλης Κούκουρας. Στο ρόλο του αστυνόμου ο Γιώργος Ζαφειιρόπουλους.

Το θρίλερ που συνδυάζει ίντριγκα, χιούμορ και τρόμο, γραμμένο από τον Danny Robins, δημιουργό του διάσημου BBC podcast “The Battersea Poltergeist”, μεταφέρει το κοινό σε μια νύχτα γεμάτη αγωνία, όπου αποκαλύπτονται μυστικά και το υπερφυσικό κάνει αισθητή την παρουσία του, γεγονός που οδηγεί τους ήρωες να αντιμετωπίσουν τις εσωτερικές συγκρούσεις τους και να αναζητήσουν την αλήθεια για τους ίδιους και τους άλλους.

Κωμικές και τρομακτικές στιγμές εμπλέκονται περίτεχνα καθώς παρακολουθούμε μια ιστορία της διπλανής πόρτας που θα μπορούσε να συμβεί και σε εμάς τους ίδιους! Καθώς όλοι αναρωτιόμαστε αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον, το έργο θέτει το ερώτημα: «Τι πιστεύετε πραγματικά; Και είστε αρκετά θαρραλέοι για να ανακαλύψετε την αλήθεια;».

Στην παράσταση, η Τζεν είναι πεπεισμένη ότι το νέο της σπίτι είναι στοιχειωμένο, αλλά ο σύζυγός της, Σαμ, παραμένει σκεπτικιστής. Κατά τη διάρκεια του δείπνου με τους παλιούς τους φίλους, τη Λορίν και τον νέο της σύντροφο, Μπεν, οι εντάσεις αυξάνονται καθώς συζητούν για την ύπαρξη φαντασμάτων. Καθώς η βραδιά προχωρά, μια ανησυχητική παρουσία πλησιάζει όλο και περισσότερο, αναγκάζοντας την παρέα να μείνει ξύπνια μέχρι τις 2:22 π.μ. για να ανακαλύψει τι κρύβεται πέρα από το προφανές…

Το έργο ξεκινά με έναν αέρα μυστηρίου και ασάφειας, όπου η αλήθεια είναι άπιαστη και καλυμμένη. Καθώς η ιστορία εξελίσσεται, οι χαρακτήρες ξεκινούν ένα ταξίδι αυτο-ανακάλυψης, όπου βγαίνουν στην επιφάνεια άγνωστες πτυχές του εαυτού τους και μυστικά που όλοι μπορεί να έχουμε βαθιά κρυμμένα… Σε μια νύχτα γεμάτη αστείες στιγμές και έντονη αδρεναλίνη, τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται… ή μήπως όχι;

Ο συγγραφέας αναρωτιέται αν θα μπορούσαν να υπάρχουν φαντάσματα στον σύγχρονο κόσμο του Facebook, του Spotify και της Amazon Alexa. Μπορούμε πλέον να ελέγξουμε τα πάντα μέσα από μικρές συσκευές εξελιγμένης τεχνολογίας αλλά ταυτόχρονα γινόμαστε ολοένα πιο μοναχικοί και ευάλωτοι… Σε μια εποχή Covid, κλιματικής αλλαγής και νέων πολέμων, όλα μας θυμίζουν τη θνητότητα μας και πάντα θα σκεφτόμαστε αν υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούμε να δούμε και να κατανοήσουμε γύρω μας.

Αρκεί να είμαστε αρκετά τολμηροί για να το ανακαλύψουμε!

«Ένα γλαφυρό, έξυπνο έργο… Ένα σύγχρονο θρίλερ στοιχειωμένου σπιτιού που παίζει

έξυπνα με όλα τα παλιά τροπάρια και αφήνει το δωμάτιο ηλεκτρισμένο με φόβο. Το

κείμενο είναι καλά δομημένο και κρατά το κοινό σε συνεχή εγρήγορση»

The Guardian

«Έξυπνο, αστείο και τρομακτικό»

Daily Mail

«Ο Robins γνωρίζει καλά τι κάνει τις τρομακτικές ιστορίες πιο τρομακτικές και το

χρησιμοποιεί για εκπληκτικό αποτέλεσμα εδώ. Η πλοκή του είναι συναρπαστική και

καλά αναπτυγμένη»

The Independent

«Το έργο προσφέρει μια μοναδική θεατρική εμπειρία, με καλή ισορροπία μεταξύ του

τρόμου και του χιούμορ. Εξαιρετική η ερμηνεία των ηθοποιών και η σκηνοθετική

προσέγγιση»

Evening Standard

«Πηδούσα από τη θέση μου κάθε φορά… Το 2:22 είναι ένα σπάνιο και πολύτιμο

παράδειγμα ενός καλού θεατρικού έργου φαντασμάτων στο West End»

Time Out

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 9 μ.μ- ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 6 μ.μ (απογευματινή) και στις 9 μ.μ βραδινή

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 6 μ.μ (απογευματινή) και στις 9 μ.μ βραδινή

ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 9 μ.μ

Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στις 6 μ.μ απογευματινή και στις 9 μ.μ βραδινή

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 9 μ.μ

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:

Ο Danny Robins, γεννημένος τον Σεπτέμβριο του 1976, ζει στο Walthamstow

του Λονδίνου, και είναι βραβευμένος Βρετανός συγγραφέας, κωμικός (stand up),

ραδιοτηλεοπτικός φορέας και δημοσιογράφος.

Το ενδιαφέρον του για το υπερφυσικό τον οδήγησε στο να γράψει

αρκετές ραδιοφωνικές σειρές και podcast. Δημιούργησε το “The Battersea

Poltergeist”, μια σειρά podcast για το BBC που συνδύαζε δράμα και ντοκιμαντέρ για

να αφηγηθεί μια πραγματική ιστορία φαντασμάτων και έγινε παγκόσμιο φαινόμενο –

το Νο 1 Drama Podcast σε ολόκληρο τον κόσμο, με περισσότερες από 4

εκατομμύρια λήψεις. Η σειρά κέρδισε το Χρυσό Βραβείο Καλύτερου Σειριακού

Podcast στα Βραβεία Ραδιοφώνου του Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης.

Έχει δημιουργήσει διάφορες εκπομπές για την τηλεόραση και το

ραδιόφωνο, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχημένης σειράς “Young Dracula” για το

BBC1 ( υποψήφια για BAFTA ), της σειράς “Rudy's Rare Records” και του “The Cold

Swedish Winter” για το BBC Radio 4.

Το έργο του, “2:22 - A Ghost Story”, με πρωταγωνίστρια τη Lily Allen, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο West End τον Αύγουστο του 2021 και περιγράφηκε ως το θεατρικό γεγονός της χρονιάς.

Παίζουν:

Φάνης Μουρατίδης

Φαίη Ξυλά

Ναταλία Δραγούμη

Βασίλης Κούκουρας

Γιώργος Ζαφειρόπουλος

Ταυτότητα παράστασης:

Κείμενο: Danny Robins

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Φάνης Μουρατίδης

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Γιώργος Σεγρεδάκης

Μουσική επιμέλεια: Ηλίας Παπαχαραλάμπους

Sound design: Φώτης Παπαθεοδώρου

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης

Βοηθός σκηνοθέτη: Χριστιάννα Μαριόλη

Artwork: Νίκος Καρανικόλας