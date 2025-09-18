Σύλληψη 40χρονου στη Λεμεσό: Τον «τσάκωσαν» με 14χρονη στο αυτοκίνητο – Θετική σε νάρκοτεστ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», «η ανήλικη βρέθηκε θετική σε έλεγχο μετά από την ολοκλήρωση της οπτικογραφημένης κατάθεσης που έδωσε, στη παρουσία λειτουργού του Hope for Children».

Χθες στις 2:00 τα ξημερώματα μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού είχαν ανακόψει το όχημα του 40χρονου από την Συρία με συνοδηγό νεαρή κοπέλα, καθώς θεωρήθηκε ύποπτο.

Ο 40χρονος είχε αναφέρει αρχικά στις Αστυνομικές Αρχές πως το κορίτσι που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού ήταν κόρη του κι όταν ρώτησαν την ίδια ανέφερε πως δεν είναι ο πατέρας της.

Υπενθυμίζεται πως, ανακόπηκε άνδρας ηλικίας 40 ετών, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν δύο βαλιτσάκια εργαλείων και μία τσάντα ώμου, για τα οποία δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις ως προς το νόμιμο της κατοχής τους.

Ο 40χρονος συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι τα βαλιτσάκια με το περιεχόμενό τους (εργαλεία και ρολόγια χειρός) είχαν καταγγελθεί ως κλοπιμαία από όχημα στη Λεμεσό, σε καταγγελία που έγινε την ίδια ημέρα.

Ο 40χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λεμεσού.

