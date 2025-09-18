Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣύλληψη 40χρονου στη Λεμεσό: Τον «τσάκωσαν» με 14χρονη στο αυτοκίνητο – Θετική σε νάρκοτεστ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σύλληψη 40χρονου στη Λεμεσό: Τον «τσάκωσαν» με 14χρονη στο αυτοκίνητο – Θετική σε νάρκοτεστ

 18.09.2025 - 12:21
Σύλληψη 40χρονου στη Λεμεσό: Τον «τσάκωσαν» με 14χρονη στο αυτοκίνητο – Θετική σε νάρκοτεστ

Στη σύλληψη 40χρονου προχώρησε χθες βράδυ η Αστυνομία στη Λεμεσό. Ο άνδρας εντοπίστηκε σε έλεγχο τροχαίας, όπου στο όχημά του επέβαινε ανήλικη κοπέλα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Χειροπέδες σε 40χρονο: Τον ανέκοψαν για έλεγχο και βρήκαν από εργαλεία μέχρι ρολόγια - «Ξάφρισε» όχημα στη Λεμεσό

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», «η ανήλικη βρέθηκε θετική σε έλεγχο μετά από την ολοκλήρωση της οπτικογραφημένης κατάθεσης που έδωσε, στη παρουσία λειτουργού του Hope for Children».

Χθες στις 2:00 τα ξημερώματα μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού είχαν ανακόψει το όχημα του 40χρονου από την Συρία με συνοδηγό νεαρή κοπέλα, καθώς θεωρήθηκε ύποπτο.

Ο 40χρονος είχε αναφέρει αρχικά στις Αστυνομικές Αρχές πως το κορίτσι που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού ήταν κόρη του κι όταν ρώτησαν την ίδια ανέφερε πως δεν είναι ο πατέρας της.

Υπενθυμίζεται πως, ανακόπηκε άνδρας ηλικίας 40 ετών, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν δύο βαλιτσάκια εργαλείων και μία τσάντα ώμου, για τα οποία δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις ως προς το νόμιμο της κατοχής τους.

Ο 40χρονος συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι τα βαλιτσάκια με το περιεχόμενό τους (εργαλεία και ρολόγια χειρός) είχαν καταγγελθεί ως κλοπιμαία από όχημα στη Λεμεσό, σε καταγγελία που έγινε την ίδια ημέρα.

Ο 40χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λεμεσού.

Δείτε το απόσπασμα: 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Γλέντι από το πρωί - Η Αγαπητού αφιέρωσε τραγούδι στον Νάνο με αφορμή την… μαρίνα Πάφου
VIDEO: Πώς τα κατάφερε ο οδηγός... - Αυτοκίνητο «πέτασε» και καρφώθηκε στο πεζοδρόμιο
«Μας άνοιξε η όρεξη»: Το νέο σουβλατζίδικο στη Λευκωσία που κάνει θραύση με τις παφίτικες πίτες του - Δείτε φωτογραφίες
Θρήνος για τον θάνατο του Πανίκου Κυριακίδη - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
iOS 26: Αλλάξτε ringtone στο iPhone σας εύκολα και γρήγορα με αυτή τη νέα λειτουργία
«Πράσινο φως» για κατασκηνωτικό χώρο στην Πόλη Χρυσοχούς – Πέφτουν οι υπογραφές και αρχίζουν τα έργα
Καύσιμα: Πώς κινούνται οι αγορές από το καλοκαίρι - Τα φθηνότερα πρατήρια Παγκύπρια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

 18.09.2025 - 12:09
Επόμενο άρθρο

«ΑΝΕΒΑΣΕ την τιμή για Λοΐζου η Ομόνοια» - Το ΠΟΣΟ που γράφεται

 18.09.2025 - 12:25
TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανοίγει την καρδιά του στον Τάσο Θεοδώρου, μέσα από μια εντελώς διαφορετική συνέντευξη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

  •  18.09.2025 - 12:09
Μετά τις 17:00 το σχέδιο Ασθενοφόρων για τη φονική πυρκαγιά – «Καμία επαφή» Υπ. Γεωργίας και Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Μετά τις 17:00 το σχέδιο Ασθενοφόρων για τη φονική πυρκαγιά – «Καμία επαφή» Υπ. Γεωργίας και Επιτρόπου Περιβάλλοντος

  •  18.09.2025 - 11:36
Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Κατέληξε σε συμπεράσματα η ανακριτική ομάδα – Πότε παραδίδεται ο φάκελος και ποια τα επόμενα βήματα

Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Κατέληξε σε συμπεράσματα η ανακριτική ομάδα – Πότε παραδίδεται ο φάκελος και ποια τα επόμενα βήματα

  •  18.09.2025 - 12:26
Ολοκλήρωσε τις επαφές της και αναχωρεί η Ολγκίν - Ενημερώνει τον Γκουτέρες ενόψει τριμερούς

Ολοκλήρωσε τις επαφές της και αναχωρεί η Ολγκίν - Ενημερώνει τον Γκουτέρες ενόψει τριμερούς

  •  18.09.2025 - 12:45
VIDEO - Σοβαρή καταγγελία Φαίδωνα: Ισχυρίζεται ότι προσπάθησαν να τον αποδομήσουν - «Είχαν πολιτικές οδηγίες»

VIDEO - Σοβαρή καταγγελία Φαίδωνα: Ισχυρίζεται ότι προσπάθησαν να τον αποδομήσουν - «Είχαν πολιτικές οδηγίες»

  •  18.09.2025 - 12:48
Αφόπλισαν άντρα: Κρατούσε κυνηγετικό όπλο και προκάλεσε αναστάτωση στη Λευκωσία

Αφόπλισαν άντρα: Κρατούσε κυνηγετικό όπλο και προκάλεσε αναστάτωση στη Λευκωσία

  •  18.09.2025 - 12:51
Σύλληψη 40χρονου στη Λεμεσό: Τον «τσάκωσαν» με 14χρονη στο αυτοκίνητο – Θετική σε νάρκοτεστ

Σύλληψη 40χρονου στη Λεμεσό: Τον «τσάκωσαν» με 14χρονη στο αυτοκίνητο – Θετική σε νάρκοτεστ

  •  18.09.2025 - 12:21
Σηκώνει το γάντι ο Σιζόπουλος: Πώς απαντά στις κατηγορίες και για την άρση της ασυλίας του

Σηκώνει το γάντι ο Σιζόπουλος: Πώς απαντά στις κατηγορίες και για την άρση της ασυλίας του

  •  18.09.2025 - 11:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα