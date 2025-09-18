Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

TRAILER: Αποκλειστική συνέντευξη: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο ThemaOnline– Μιλά για όλα, μέσα από το αυτοκίνητό του

 18.09.2025 - 12:09
Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανοίγει την καρδιά του στον Τάσο Θεοδώρου, μέσα από μια εντελώς διαφορετική συνέντευξη.

Μία συνάντηση που ξεχωρίζει τόσο για τη θεματολογία όσο και για την ατμόσφαιρά της: η συνέντευξη πραγματοποιείται μέσα στο αυτοκίνητο του Προέδρου.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης απαντά χωρίς περιστροφές για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τον επικείμενο ανασχηματισμό, αλλά και τον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Δεν παραλείπει να αναφερθεί στους δυσαρεστημένους πολίτες, ενώ αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα του, πέρα από την πολιτική του εικόνα.

Σε μια πιο προσωπική διάσταση, ο Πρόεδρος σχολιάζει τις επιθέσεις που έχει δεχτεί: από την υποστήριξή του στην ποδοσφαιρική ομάδα της Πάφου, μέχρι και την παρουσία του στον γάμο της ανιψιάς του, όπου την συνόδευσε στην εκκλησία.

Μια συνέντευξη με ειλικρίνεια, αμεσότητα και στιγμές που θα συζητηθούν.

Μην τη χάσετε, αποκλειστικά στο ThemaOnline.

