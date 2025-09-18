Ecommbx
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Toyota Κύπρου: Επείγουσα υπενθύμιση για την ανάκληση TAKATA – Το Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης κλείνει στις 28 Νοεμβρίου 2025

 18.09.2025 - 12:04
Toyota Κύπρου: Επείγουσα υπενθύμιση για την ανάκληση TAKATA – Το Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης κλείνει στις 28 Νοεμβρίου 2025

Η Toyota Κύπρου συνεχίζει με αμείωτη ένταση την εκστρατεία ανακλήσεων TAKATA για μεταχειρισμένα οχήματα Toyota από τρίτες χώρες χωρίς Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου (EU-WVTA).  Tα οχήματα αυτά δεν τα εισήγαγε στην Κύπρο η Εταιρεία μας, ούτε και τα επώλησε στην Κύπρο.  Ως εκ τούτου η πρωτοβουλία αυτή παραμένει αποκλειστικά εθελοντική, με στόχο τη μέγιστη δυνατή προστασία των κατόχων και τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας.

Μέχρι σήμερα, έχει επιτευχθεί πρόοδος στα ανωτέρω μεταχειρισμένα οχήματα χωρίς Ευρωπαϊκή έγκριση τύπου. Αυτά τα αποτελέσματα αντανακλούν τη σταθερή μας δέσμευση στην ασφάλεια και την υπευθυνότητα, καθώς και τις σημαντικές επενδύσεις που έχουμε πραγματοποιήσει σε προσωπικό, υποδομές και προμήθεια ανταλλακτικών, χωρίς να έχουμε πραγματική ή Νομική ευθύνη.

Το ειδικό Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης που εγκαταστήσαμε στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας θα παραμείνει σε λειτουργία έως και την 28η Νοεμβρίου 2025. Η λειτουργία του είναι αυστηρά προσωρινή, καθώς η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει ορίσει ως τελικό χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της ανάκλησης TAKATA την 3η Οκτωβρίου 2025.

Ήδη βρίσκεται στη διάθεσή μας μεγάλος αριθμός αερόσακων, πολλοί εκ των οποίων κατασκευάστηκαν ειδικά στην Ιαπωνία. Μάλιστα, αρκετά ανταλλακτικά στάλθηκαν αεροπορικώς, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη άφιξή τους και η άμεση εξυπηρέτηση των κατόχων.

Ωστόσο, εάν τα διαθέσιμα ανταλλακτικά δεν χρησιμοποιηθούν εγκαίρως, δηλαδή μέχρι λήξεως της προθεσμίας μέρος του αποθέματος ενδέχεται να επιστραφεί στην Toyota Motor Corporation (TMC) για να διατεθεί σε άλλες χώρες ή για άλλα οχήματα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα υπάρξει ξανά διαθεσιμότητα για τα ίδια οχήματα, ειδικά για παλαιότερα.

Για να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχουμε εργοδοτήσει σε προσωρινή βάση εξειδικευμένους τεχνικούς από το εξωτερικό, ώστε να ενισχύσουμε την ταχύτητα και την ποιότητα των ανακλήσεων. Αυτό μας επιτρέπει να προγραμματίζουμε ραντεβού μέσα σε λίγες ημέρες και να ολοκληρώνουμε την αντικατάσταση χωρίς καθυστερήσεις.

Καλούμε τους κατόχους οχημάτων που ενδέχεται να επηρεάζονται να προγραμματίσουν άμεσα την αντικατάσταση του αερόσακου τους. Η καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε ταλαιπωρία, ενδεχόμενο πρόσθετο κόστος ή ακόμα και σε αδυναμία εξυπηρέτησης εάν τα διαθέσιμα ανταλλακτικά επιστραφούν.

Την ίδια στιγμή, επισημαίνουμε ότι ορισμένες ιστοσελίδες τρίτων χωρών, ακόμη και αν προβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, ενδέχεται να μην διαθέτουν πλήρως επικαιροποιημένες πληροφορίες. Για την αποφυγή παρεξηγήσεων, συστήνουμε στους κατόχους να εμπιστεύονται αποκλειστικά τις επίσημες ειδοποιήσεις που αποστέλλονται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και από την Toyota Κύπρου, καθώς και τους αριθμούς VIN που είναι αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος (https://www.gov.cy/mtcw/toyota/)

Πληροφορίες και αιτήσεις:
https://www.toyota.com.cy/forms/recall-enquiry
• Τηλέφωνο Κέντρου Πληροφόρησης Ανακλήσεων Toyota: +357 22285700

Η Toyota Κύπρου παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ασφάλεια και την αξιόπιστη ενημέρωση, ενεργώντας πάντοτε με υπευθυνότητα και σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανοίγει την καρδιά του στον Τάσο Θεοδώρου, μέσα από μια εντελώς διαφορετική συνέντευξη.

