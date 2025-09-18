Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοκαριστικό περιστατικό: Ανήλικος επιτέθηκε σε λειτουργό δομής φιλοξενίας - Καταδικάζει η ΠΑΣΥΔΥ

 18.09.2025 - 17:56
Σοκαριστικό περιστατικό: Ανήλικος επιτέθηκε σε λειτουργό δομής φιλοξενίας - Καταδικάζει η ΠΑΣΥΔΥ

Ένα νέο περιστατικό επίθεσης εναντίον κοινωνικού λειτουργού που υπηρετεί σε δομή φιλοξενίας ανήλικων στη Λευκωσία, δημοσιοποιεί η ΠΑΣΥΔΥ.

Όπως αναφέρεται, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρα εναντίον Ιδρυματικού Λειτουργού από ένοικο, που διαμένει σε χώρο φιλοξενίας ανήλικων παιδιών στη Λευκωσία.

Σε ανακοίνωση τόσο η ΠΑΣΥΔΥ όσο και ο Κλάδος Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών εκφράζεται η έντονη ανησυχία τους για τα όσα απαράδεκτα έχουν συμβεί.

«Το τραγικό αυτό συμβάν αναδεικνύει με τον πλέον παραστατικό τρόπο το σοβαρότατο ζήτημα έλλειψης ασφάλειας, που παρατηρείται στις δομές φροντίδας, τόσο για τα ίδια τα παιδιά όσο και για το προσωπικό. Οι Ιδρυματικοί Λειτουργοί καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν ιδιαίτερα απαιτητικές και επικίνδυνες καταστάσεις σε ακατάλληλες δομές που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις και χωρίς να έχουν την αναγκαία στήριξη».

Ως ΠΑΣΥΔΥ και Κλάδος Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών, αναφέρεται, «καταδικάζουμε απερίφραστα το περιστατικό βίας εις βάρος των συναδέλφων μας και εκφράζουμε παράλληλα την αμέριστη συμπαράστασή μας προς όλους τους συναδέλφους που εργάζονται καθημερινά κάτω από αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες και αντίξοες συνθήκες.»

Ταυτόχρονα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια και την υγεία τόσο του προσωπικού όσο και των παιδιών που βρίσκονται υπό την Ευθύνη του Κράτους και καλούν την Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να προχωρήσει άμεσα με:

  • Τη δημιουργία και λειτουργία κατάλληλων, σύγχρονων και επαρκών σε αριθμό Δομών Φροντίδας με εξειδικευμένη προσέγγιση.
  • Τη στελέχωση τους με το αναγκαίο και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύνθετες ανάγκες των παιδιών.
  • Τη λήψη μέτρων, που θα αναβαθμίσουν συνολικά το πλαίσιο παροχής φροντίδας και στήριξης, διασφαλίζοντας την προστασία, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα όλων.

«Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ, η ΥΓΕΙΑ και η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» εξηγούν «δεν αποτελούν έννοιες αόριστες ή επουσιώδεις και η διασφάλισή τους δεν είναι διαπραγματεύσιμη!»

«Συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους εργαζόμενους και στα παιδιά που έχει αναλάβει να προστατεύει.»

Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανοίγει την καρδιά του στον Τάσο Θεοδώρου, μέσα από μια εντελώς διαφορετική συνέντευξη.

