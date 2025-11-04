Έντονη αντιπαράθεση Χαρτσιώτη με βουλευτές για τις Κεντρικές Φυλακές - «Προεκλογικές τοποθετήσεις»

Έντονη ήταν η αντιπαράθεση στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, μεταξύ του Υπουργού, Μάριου Χαρτσιώτη και των βουλευτών του ΑΚΕΛ, Άριστου Δαμιανού και Αντρέα Πασιουρτίδη.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας Πασιουρτίδης, επέκρινε τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τις καθυστερήσεις στη δημιουργία των Φυλακών Ανηλίκων. «Εγώ θα ντρεπόμουν να το φέρω (το νομοσχέδιο για παράταση της λειτουργίας). Σας συγχαίρω που το φέρατε», ανέφερε, προσθέτοντας πως ο Υπουργός «προσπαθεί από το 2021 για τη δημιουργία τους».

Αναφερόμενος στις Κεντρικές Φυλακές, ο κ. Πασιουρτίδης έκανε λόγο για «διευθυντήριο εγκλημάτων», αναφέροντας ότι το νέο σύστημα απενεργοποίησης κινητών δεν έχει ακόμα εγκατασταθεί γιατί κάποιοι το έσπασαν, ενώ ζήτησε εξηγήσεις για τον νόμο περί παρακολουθήσεων.

Απαντώντας, ο κ. Χαρτσιώτης έκανε λόγο για «προεκλογικές καθαρά τοποθετήσεις» των δύο βουλευτών του ΑΚΕΛ, προσθέτοντας ότι δεν προτίθεται να τις σχολιάσει.

Για τον Χώρο Κράτησης Ανηλίκων εξήγησε ότι κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, θα μεταφερθεί στο υφιστάμενο Κέντρο της Μενόγειας, το οποίο θα αναδιαμορφωθεί, ώστε να πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Το έργο, είπε, συνδέεται άμεσα με το Προαναχωρησιακό Κέντρο των Λιμνών, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026.

«Έχουμε προβλέψει στον προϋπολογισμό του 2026 μισό εκατομμύριο ευρώ για τις αλλαγές στη Μενόγεια. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2026, μετά τη μεταφορά των ατόμων στο νέο Κέντρο των Λιμνών», ανέφερε.

Επίσης, είπε πως αν περίμεναν να βρουν ιδιώτη επενδυτή, ακόμα θα περίμεναν να γίνει πραγματικότητα ο χώρος κράτησης ανηλίκων.

Σύστημα απενεργοποίησης κινητών

Απαντώντας στις επικρίσεις του ΑΚΕΛ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ξεκαθάρισε ότι το σύστημα απενεργοποίησης τηλεφώνων στις φυλακές λειτουργεί κανονικά.

Όπως είπε «δεν έχει υποστεί καμία ζημιά», για να προσθέσει ότι «ήταν απλά ένας αισθητήρας, αξίας 10 ευρώ, που καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε».

«Δεν ξέρω από πού τα διαβάζετε αυτά», είπε απευθυνόμενος στον Πασιουρτίδη, προσθέτοντας: «Μιλήσατε με υπερβολικό τρόπο, περιγράψατε ένα περιστατικό που δεν ισχύει επουδενί».

Ο κ. Πασιουρτίδης αντέτεινε λέγοντας ότι «αν υποβαθμίζετε τη σοβαρότητα των ζητημάτων, δεν θα τα λύσετε ποτέ», με τον Υπουργό να ανταπαντά: «Και εσείς δεν μπορείτε να πατήσετε στην πραγματικότητα λόγω της υπερβολής που σας διακατέχει. Όλα τα θέματα που θίξατε ανάγονται στο επίπεδο της υπερβολής».

Δαμιανού: « Είστε ο πρώτος Υπουργός που δεν σέβεται το ΑΚΕΛ »

Ο βουλευτής Άριστος Δαμιανού πήρε στη συνέχεια τον λόγο, διαμαρτυρόμενος για τη στάση του Υπουργού. «Μετράτε πόσες φορές μας έχετε θίξει; Είπατε δημόσια ότι το ΑΚΕΛ είναι βιομηχανία λάσπης! Είστε ο πρώτος Υπουργός που δεν σέβεται το ΑΚΕΛ».

Ο κ. Χαρτσιώτης απάντησε: «Έχετε χρησιμοποιήσει και εσείς χαρακτηρισμούς για μένα».

Ο κ. Δαμιανού ανταπάντησε ότι το μόνο που είπαν είναι πως είναι «πολιτικά ανεπαρκής».

«Νομίζω την ανεπάρκεια να την αναζητήσετε στο κόμμα σας, κύριε Δαμιανού. Η ανεπάρκεια βρίσκεται στη συμπεριφορά σας και στο επίπεδο που φέρνετε σε αυτό το Κοινοβούλιο», δήλωσε ο κ. Χαρτσιώτης.

Η ένταση με τον Τρυφωνίδη και η παρέμβαση Ερωτοκρίτου - « Οι βουλευτές δεν είναι θεατές ή γλάστρες »

Η συνεδρία συνεχίστηκε με παράπονα από τον βουλευτή της ΔΗΠΑ, Αλέκο Τρυφωνίδη, που επέκρινε τον Υπουργό επειδή αποχώρησε πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση.

«Κύριε Υπουργέ, είπατε να φύγετε πιο νωρίς. Οι βουλευτές δεν είναι θεατές ή γλάστρες εδώ. Αν είναι να απαντούν μόνο τα δύο μεγάλα κόμματα, να το ξέρουμε».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, παρενέβη διαβεβαιώνοντας ότι θα προγραμματιστεί νέα συνεδρία με την παρουσία του Υπουργού, ώστε να απαντηθούν τα ερωτήματά όσων βουλευτών δεν πρόλαβαν.

Καμία θεσμική κρίση στη Νομική Υπηρεσία

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης απέρριψε τις αναφορές περί θεσμικής κρίσης στη Νομική Υπηρεσία.

«Ουδεμία κρίση έχει επέλθει. Υπάρχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις, αλλά ο στόχος της Κυβέρνησης είναι αμετάθετος — η προώθηση των μεταρρυθμίσεων που επιτάσσουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί», είπε.

Σημείωσε ότι «μετά από 65 χρόνια δεν μπορούμε να μένουμε στάσιμοι», για να προσθέσει ότι δεν βλέπει καμία θεσμική κρίση, όπως το ΑΚΕΛ την αντιλαμβάνεται.

Από πλευράς του ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, συμφώνησε, δηλώνοντας ότι «το ΔΗΚΟ δεν διαπιστώνει καμία θεσμική κρίση στη Νομική Υπηρεσία».

