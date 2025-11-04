Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΕπίθεση ΥΠΕΞ Τουρκίας κατά ΕΕ - Κάνει λόγο για μεροληπτικές αναφορές υπέρ Αθήνας και Λευκωσίας στην έκθεση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση ΥΠΕΞ Τουρκίας κατά ΕΕ - Κάνει λόγο για μεροληπτικές αναφορές υπέρ Αθήνας και Λευκωσίας στην έκθεση

 04.11.2025 - 20:07
Επίθεση ΥΠΕΞ Τουρκίας κατά ΕΕ - Κάνει λόγο για μεροληπτικές αναφορές υπέρ Αθήνας και Λευκωσίας στην έκθεση

«Μεροληπτική και αβάσιμη», χαρακτηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση προόδου για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, ενώ κατηγορεί τις Βρυξέλλες ότι «υιοθετούν τις θέσεις Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας» σε ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό.

Σε γραπτή ανακοίνωση, το ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι «η Κομισιόν, για ακόμη μία φορά, επαναλαμβάνει τις νομικά αβάσιμες και μαξιμαλιστικές θέσεις της Ελλάδας και των Ελληνοκυπρίων, αγνοώντας τις νόμιμες ανησυχίες της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Κόλαφος» η έκθεση της ΕΕ για την Τουρκία - Οι αναφορές σε Κυπριακό, στρατιωτικές ασκήσεις και παρενοχλήσεις σκαφών

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η στάση αυτή «αποδεικνύει πως η ΕΕ δεν είναι σε θέση να διαδραματίσει αντικειμενικό ρόλο» στην επίλυση του Κυπριακού και «υπονομεύει» τις προοπτικές μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης.

Παράλληλα, το τουρκικό ΥΠΕΞ εκφράζει ικανοποίηση για τις θετικές αναφορές της Έκθεσης σχετικά με την τουρκική οικονομία, τις σταθερές μακροοικονομικές πολιτικές, τη βελτίωση των σχέσεων με την Ελλάδα και τον ενισχυμένο διάλογο με την ΕΕ.

Η Άγκυρα επαναφέρει το αίτημα άρσης των περιοριστικών μέτρων, που αποφάσισε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις 15 Ιουλίου 2019, καλώντας τις Βρυξέλλες να «ενεργήσουν στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της αρχής της καλής πίστης».

Η ανακοίνωση επισημαίνει, επίσης, τη σημασία συμμετοχής της Τουρκίας στις πρωτοβουλίες ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ, καθώς και τη λειτουργία των θεσμικών μηχανισμών εταιρικής σχέσης, αναγνωρίζοντας την Τουρκία ως «στρατηγικό εταίρο για τη σταθερότητα της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής».

Κλείνοντας, η Άγκυρα υπογραμμίζει ότι επιδιώκει μια «ισχυρότερη, θεσμοθετημένη και αμοιβαίας εμπιστοσύνης συνεργασία» με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένει «αντίστοιχη στρατηγική βούληση και εποικοδομητική στάση» από την πλευρά των Βρυξελλών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η πρόταση Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα - Αφοπλισμός της Χαμάς και ανασυγκρότηση
Σοβαρό τροχαίο με δύο μοτοσικλέτες στην Αγία Νάπα - Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ τρία πρόσωπα
Κατεβάζει ρολά γνωστό cafe-bar στην Κακοπετριά – «Δυστυχώς, η ζωή έχει τους δικούς της ρυθμούς…»
Χάος στη διοίκηση των σχολείων: Χωρίς γραμματειακή στήριξη - «Απειλεί» με πειθαρχικά μέτρα το ΥΠΑΝ - «Τηρήστε τα καθήκοντά σας»
Έλαβε εξιτήριο ο Τυχικός: Επιταχύνονται οι διαδικασίες στην Ιερά Σύνοδο – Αποκατάσταση ή πόρτα εξόδου
Το Κυπριακό σε αναμονή ως το 2026 – Αμετακίνητος ο Ερντογάν – Υπομονή από Χριστοδουλίδη
Βίντεο - Φόνος Δημοσθένους: Εντοπίστηκε και φορτιστής στο κελί κρατούμενου - Ποιος φόρτιζε το κινητό και με ποιον μιλούσε;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έντονη αντιπαράθεση Χαρτσιώτη με βουλευτές για τις Κεντρικές Φυλακές - «Προεκλογικές τοποθετήσεις»

 04.11.2025 - 20:02
Επόμενο άρθρο

Το νέο spot που «αναστάτωσε» τη Λεμεσό με το αυθεντικό του burger - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

 04.11.2025 - 20:25
Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Στη συνέντευξή του στο ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου, ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, μιλά ανοιχτά για την επόμενη μέρα στην πολιτική, το μέλλον της παράταξης, τις εκλογές του 2026 και του 2028, τη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, το Κυπριακό, αλλά και τα νέα πολιτικά φαινόμενα που ταράζουν τα νερά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

  •  04.11.2025 - 06:30
ΠτΔ: Στόχος η Κύπρος να μπορεί να καλύψει το 100% των αναγκών ύδρευσης ως το 2028

ΠτΔ: Στόχος η Κύπρος να μπορεί να καλύψει το 100% των αναγκών ύδρευσης ως το 2028

  •  04.11.2025 - 21:18
VIDEO - Φόνος Δημοσθένους: Αρνούνται κάθε ανάμειξη ο 44χρονος και ο 51χρονος - Οι ισχυρισμοί κατά την ανάκριση τους

VIDEO - Φόνος Δημοσθένους: Αρνούνται κάθε ανάμειξη ο 44χρονος και ο 51χρονος - Οι ισχυρισμοί κατά την ανάκριση τους

  •  04.11.2025 - 21:44
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα για ξέπλυμα εκατομμυρίων μέσω κρυπτονομισμάτων - Συλλήψεις και σε Κύπρο

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα για ξέπλυμα εκατομμυρίων μέσω κρυπτονομισμάτων - Συλλήψεις και σε Κύπρο

  •  04.11.2025 - 21:30
Επίθεση ΥΠΕΞ Τουρκίας κατά ΕΕ - Κάνει λόγο για μεροληπτικές αναφορές υπέρ Αθήνας και Λευκωσίας στην έκθεση

Επίθεση ΥΠΕΞ Τουρκίας κατά ΕΕ - Κάνει λόγο για μεροληπτικές αναφορές υπέρ Αθήνας και Λευκωσίας στην έκθεση

  •  04.11.2025 - 20:07
Έντονη αντιπαράθεση Χαρτσιώτη με βουλευτές για τις Κεντρικές Φυλακές - «Προεκλογικές τοποθετήσεις»

Έντονη αντιπαράθεση Χαρτσιώτη με βουλευτές για τις Κεντρικές Φυλακές - «Προεκλογικές τοποθετήσεις»

  •  04.11.2025 - 20:02
Στιγμές τρόμου για 70χρονη: Κατέληξε στο Νοσοκομείο μετά από τραυματισμό κατά τη διάρκεια ληστείας στην Πάφο

Στιγμές τρόμου για 70χρονη: Κατέληξε στο Νοσοκομείο μετά από τραυματισμό κατά τη διάρκεια ληστείας στην Πάφο

  •  04.11.2025 - 18:56
Ελληνικά ΜΜΕ: Παραδόθηκαν τα τρία καταζητούμενα αδέλφια για το μακελειό στα Βορίζια

Ελληνικά ΜΜΕ: Παραδόθηκαν τα τρία καταζητούμενα αδέλφια για το μακελειό στα Βορίζια

  •  04.11.2025 - 18:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα