ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το νέο spot που «αναστάτωσε» τη Λεμεσό με το αυθεντικό του burger - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

 04.11.2025 - 20:25
Το νέο spot που «αναστάτωσε» τη Λεμεσό με το αυθεντικό του burger - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

Με προδιαγραφές που θυμίζουν τα καλύτερα burger spot της πόλης -και δη της συμπρωτεύουσας-, το The Juicy Burger φέρνει στην ορεινή Λεμεσό (και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Τριμίκλινης) την ουσία του αυθεντικού burger.

Πίσω από τη νόστιμη αυτή ιστορία βρίσκονται ο σεφ Γιάννης -με εμπειρία στις κουζίνες ξενοδοχείων- μαζί με τη σύζυγό του, με καταγωγή από τα γύρω χωριά- oι οποίοι έχουν κοινό πάθος για το καλό φαγητό και την απλότητα. Και οι δυο τους παρόλο που δεν είναι κάτοικοι της περιοχής, εντόπισαν αυτό το κοινό, και θέλησαν να δώσουν μία επιλογή για φαγητό στα ορεινά!

Screenshot_20251028_000246_Instagram.jpg

Έτσι λοιπόν, εφοδίασαν το truck τους με όλα τα απαραίτητα έφτιαξαν το μενού τους, έκαναν τις δοκιμές τους και τώρα είναι πανέτοιμοι να γράψουν τη δική τους ιστορία στη street food σκηνή της πόλης.

Η φιλοσοφία τους είναι ξεκάθαρη και συνοψίζεται στο τρίπτυχο: ποιότητα, απλότητα, σωστοί συνδυασμοί.

Εξ ου και το μενού τους είναι μίνιμαλ (με 4 επιλογές) και ουσιαστικό: Classic cheeseburger, το signature Τhe Juicy Burger με καραμελωμένα κρεμμύδια, τυρί και θεϊκό (όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι!) truffle mayo sauce, πάντα με 100% βοδινό κρέας. Ακόμα, στο μενού θα βρεις ένα χοιρινό burger με bacon, καραμελωμένα κρεμμύδια, cheddar, ντομάτα και μαρούλι iceberg καθώς κι ένα κλασικό burger με κοτόπουλο, ντομάτα και iceberg.

Οι τραγανές πατάτες (κλασικές French fries και γλυκοπατάτες) και οι σπιτικές σος δίνουν την ισορροπία που θες.

IMG-20251031-WA0003.jpg

Αν δεις τη σακούλα τους στον δρόμο, ξέρεις: μέσα κρύβεται ένα burger απλό στη βάση του, μεγάλο στην απόλαυσή του!

Αν περνάς λοιπόν από την Τριμίλινη, εκεί στην είσοδο χωριού (από Λεμεσό θα το δεις στα αριστερά σου), κάνε στάση για juicy μπέργκερ!

Το truck άνοιξε επίσημα στις 31 Οκτωβρίου.

Τηλέφωνο: 94 000925
Ωράριο λειτουργίας: Παρ-Σ 18.30-22.00.

IMG-20251031-WA0000.jpg

 

 
ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

