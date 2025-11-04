Ιστορικό στέκι «αναγεννήθηκε» και επέστρεψε με νέο όνομα - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

Στην Πάφο, ένας από αυτούς είναι το Panais bar, που από το 1960 υπήρξε αγαπημένο σημείο συνάντησης για γενιές ανθρώπων. Ένας χώρος που φιλοξένησε παρέες, χαμόγελα, κουβέντες και βράδια που έμειναν αξέχαστα.

Στις 31 Οκτωβρίου, το Panais επέστρεψε με νέο όνομα και νέα πνοή: Elia & Γεύση. Ένας χώρος πλήρως ανακαινισμένος, επιμελημένος με μεράκι, προσοχή και σεβασμό στην ιστορία του, που διατηρεί τη ζεστασιά του παλιού, ενώ φέρνει μαζί του τη φρεσκάδα του καινούργιου.

Η Ελιά δεν είναι απλώς ένα σύμβολο – είναι φιλοσοφία. Συμβολίζει τη ρίζα, τη συνέχεια, την αυθεντικότητα. Και αυτό ακριβώς εκφράζει και ο νέος χώρος: μια γέφυρα ανάμεσα στο τότε και το τώρα, όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη αισθητική μέσα από ένα προσεγμένο μενού και μια ατμόσφαιρα που αποπνέει ηρεμία, ποιότητα και φυσική κομψότητα.

Η ανακαίνιση του χώρου έγινε με αγάπη για το παρελθόν και όραμα για το μέλλον. Η διακόσμηση, εμπνευσμένη από τη γη και τα χρώματα της ελιάς, παντρεύει μοντέρνες πινελιές με παραδοσιακές αναφορές, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που προσκαλεί σε χαλάρωση, γεύση και συντροφικότητα.

Το μενού ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία: καθαρά υλικά, αυθεντικές συνταγές, και γεύσεις που μιλούν απευθείας στην καρδιά. Από το πρώτο καφεδάκι της μέρας μέχρι το δείπνο με φίλους, το Elia & Γεύση υπόσχεται να γίνει το νέο αγαπημένο σας σημείο στην πόλη.

Η παράδοση συνεχίζεται, πιο όμορφη από ποτέ — με άλλο όνομα, αλλά με την ίδια ψυχή.

(99263403) Φειδία Στόκου 1, Κόνια, Πάφος. Δ-Κ 08.00-00.00. Τετ κλειστό.