Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΙστορικό στέκι «αναγεννήθηκε» και επέστρεψε με νέο όνομα - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστορικό στέκι «αναγεννήθηκε» και επέστρεψε με νέο όνομα - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

 04.11.2025 - 20:50
Ιστορικό στέκι «αναγεννήθηκε» και επέστρεψε με νέο όνομα - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

Κάθε πόλη έχει τους χώρους της – εκείνους που κουβαλούν μνήμες, στιγμές, ιστορίες.

Στην Πάφο, ένας από αυτούς είναι το Panais bar, που από το 1960 υπήρξε αγαπημένο σημείο συνάντησης για γενιές ανθρώπων. Ένας χώρος που φιλοξένησε παρέες, χαμόγελα, κουβέντες και βράδια που έμειναν αξέχαστα.

Στις 31 Οκτωβρίου, το Panais επέστρεψε με νέο όνομα και νέα πνοή: Elia & Γεύση. Ένας χώρος πλήρως ανακαινισμένος, επιμελημένος με μεράκι, προσοχή και σεβασμό στην ιστορία του, που διατηρεί τη ζεστασιά του παλιού, ενώ φέρνει μαζί του τη φρεσκάδα του καινούργιου.

WhatsApp Image 2025-11-01 at 14.13.23_cf16df58.jpg

Η Ελιά δεν είναι απλώς ένα σύμβολο – είναι φιλοσοφία. Συμβολίζει τη ρίζα, τη συνέχεια, την αυθεντικότητα. Και αυτό ακριβώς εκφράζει και ο νέος χώρος: μια γέφυρα ανάμεσα στο τότε και το τώρα, όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη αισθητική μέσα από ένα προσεγμένο μενού και μια ατμόσφαιρα που αποπνέει ηρεμία, ποιότητα και φυσική κομψότητα.

WhatsApp Image 2025-11-01 at 14.14.53_5a251d40.jpg

Η ανακαίνιση του χώρου έγινε με αγάπη για το παρελθόν και όραμα για το μέλλον. Η διακόσμηση, εμπνευσμένη από τη γη και τα χρώματα της ελιάς, παντρεύει μοντέρνες πινελιές με παραδοσιακές αναφορές, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που προσκαλεί σε χαλάρωση, γεύση και συντροφικότητα.

WhatsApp Image 2025-11-01 at 14.14.53_150f0011.jpg

Το μενού ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία: καθαρά υλικά, αυθεντικές συνταγές, και γεύσεις που μιλούν απευθείας στην καρδιά. Από το πρώτο καφεδάκι της μέρας μέχρι το δείπνο με φίλους, το Elia & Γεύση υπόσχεται να γίνει το νέο αγαπημένο σας σημείο στην πόλη.

Η παράδοση συνεχίζεται, πιο όμορφη από ποτέ — με άλλο όνομα, αλλά με την ίδια ψυχή.

(99263403) Φειδία Στόκου 1, Κόνια, Πάφος. Δ-Κ 08.00-00.00. Τετ κλειστό.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η πρόταση Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα - Αφοπλισμός της Χαμάς και ανασυγκρότηση
Σοβαρό τροχαίο με δύο μοτοσικλέτες στην Αγία Νάπα - Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ τρία πρόσωπα
Κατεβάζει ρολά γνωστό cafe-bar στην Κακοπετριά – «Δυστυχώς, η ζωή έχει τους δικούς της ρυθμούς…»
Χάος στη διοίκηση των σχολείων: Χωρίς γραμματειακή στήριξη - «Απειλεί» με πειθαρχικά μέτρα το ΥΠΑΝ - «Τηρήστε τα καθήκοντά σας»
Έλαβε εξιτήριο ο Τυχικός: Επιταχύνονται οι διαδικασίες στην Ιερά Σύνοδο – Αποκατάσταση ή πόρτα εξόδου
Το Κυπριακό σε αναμονή ως το 2026 – Αμετακίνητος ο Ερντογάν – Υπομονή από Χριστοδουλίδη
Βίντεο - Φόνος Δημοσθένους: Εντοπίστηκε και φορτιστής στο κελί κρατούμενου - Ποιος φόρτιζε το κινητό και με ποιον μιλούσε;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το νέο spot που «αναστάτωσε» τη Λεμεσό με το αυθεντικό του burger - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

 04.11.2025 - 20:25
Επόμενο άρθρο

VIDEO - Ουάσινγκτον: Διακοπή κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο «Ρόναλντ Ρίγκαν» λόγω ζητήματος ασφαλείας

 04.11.2025 - 21:03
Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Στη συνέντευξή του στο ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου, ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, μιλά ανοιχτά για την επόμενη μέρα στην πολιτική, το μέλλον της παράταξης, τις εκλογές του 2026 και του 2028, τη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, το Κυπριακό, αλλά και τα νέα πολιτικά φαινόμενα που ταράζουν τα νερά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

  •  04.11.2025 - 06:30
ΠτΔ: Στόχος η Κύπρος να μπορεί να καλύψει το 100% των αναγκών ύδρευσης ως το 2028

ΠτΔ: Στόχος η Κύπρος να μπορεί να καλύψει το 100% των αναγκών ύδρευσης ως το 2028

  •  04.11.2025 - 21:18
VIDEO - Φόνος Δημοσθένους: Αρνούνται κάθε ανάμειξη ο 44χρονος και ο 51χρονος - Οι ισχυρισμοί κατά την ανάκριση τους

VIDEO - Φόνος Δημοσθένους: Αρνούνται κάθε ανάμειξη ο 44χρονος και ο 51χρονος - Οι ισχυρισμοί κατά την ανάκριση τους

  •  04.11.2025 - 21:44
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα για ξέπλυμα εκατομμυρίων μέσω κρυπτονομισμάτων - Συλλήψεις και σε Κύπρο

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα για ξέπλυμα εκατομμυρίων μέσω κρυπτονομισμάτων - Συλλήψεις και σε Κύπρο

  •  04.11.2025 - 21:30
Επίθεση ΥΠΕΞ Τουρκίας κατά ΕΕ - Κάνει λόγο για μεροληπτικές αναφορές υπέρ Αθήνας και Λευκωσίας στην έκθεση

Επίθεση ΥΠΕΞ Τουρκίας κατά ΕΕ - Κάνει λόγο για μεροληπτικές αναφορές υπέρ Αθήνας και Λευκωσίας στην έκθεση

  •  04.11.2025 - 20:07
Έντονη αντιπαράθεση Χαρτσιώτη με βουλευτές για τις Κεντρικές Φυλακές - «Προεκλογικές τοποθετήσεις»

Έντονη αντιπαράθεση Χαρτσιώτη με βουλευτές για τις Κεντρικές Φυλακές - «Προεκλογικές τοποθετήσεις»

  •  04.11.2025 - 20:02
Στιγμές τρόμου για 70χρονη: Κατέληξε στο Νοσοκομείο μετά από τραυματισμό κατά τη διάρκεια ληστείας στην Πάφο

Στιγμές τρόμου για 70χρονη: Κατέληξε στο Νοσοκομείο μετά από τραυματισμό κατά τη διάρκεια ληστείας στην Πάφο

  •  04.11.2025 - 18:56
Ελληνικά ΜΜΕ: Παραδόθηκαν τα τρία καταζητούμενα αδέλφια για το μακελειό στα Βορίζια

Ελληνικά ΜΜΕ: Παραδόθηκαν τα τρία καταζητούμενα αδέλφια για το μακελειό στα Βορίζια

  •  04.11.2025 - 18:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα