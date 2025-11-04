Βορίζια: Πώς έφτασε η αστυνομία στα ίχνη των τριών αδελφών - «Αδύναμος κρίκος» ο 19χρονος που είναι φαντάρος

Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

 04.11.2025 - 22:30
Ο μικρότερος από τα τρία αδέλφια που κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στο μακελειό των Βοριζίων αποδείχθηκε ο αδύναμος κρίκος για να φτάσει η αστυνομία στα ίχνη των τριών.

Τα αδέλφια βρίσκονται πλέον στα χέρια της Αστυνομίας αφού παραδόθηκαν και συνελήφθησαν, ωστόσο, ο μικρότερος από τους τρεις, που είναι 19 ετών και υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία είχε τηλεφωνήσει ήδη από το Σάββατο στον διοικητή του και του είχε ζητήσει άδεια, επικαλούμενος μια δικαιολογία- ότι του είχε πάρει η αστυνομία το μηχανάκι του στην κατ' οίκον έρευνα.

Οταν έγινε αντιληπτή η εμπλοκή του στην υπόθεση η αστυνομία κατάφερε να φτάσει στα ίχνη του εντοπίζοντας το τηλέφωνο που είχε χρησιμοποιήσει.

Ετσι, χθες διαπίστωσαν ότι ο 19χρονος κρυβόταν σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Ενώ ετοιμαζόταν επιχείρηση, ξαφνικά χθες το βράδυ το τηλέφωνο έκλεισε ο ο καταζητούμενος εξαφανίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά από το ξενοδοχείο. Η αστυνομία προχώρησε τότε στην προσαγωγή των δύο ιδιοκτητών του ξενοδοχείου (πατέρας και γιος). Παράλληλα, από την πρώτη στιγμή η αστυνομία είχε θέσει υπό παρακολούθηση πρόσωπο κοντινό στον 19χρονο, για την πιθανότητα να τον συναντούσε.

Τελικά, τα τρία αδέλφια παραδόθηκαν και συνελήφθησαν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Ακολούθως οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου. Εις βάρος των τριών είχαν εκδοθεί εντάλματα και μετά την παράδοσή τους συνελήφθησαν. Αύριο αναμένεται να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις και ακολούθως να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθούν.

Στα τρία αδέρφια συγκαταλέγεται ο 27χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα, ένας ακόμα αδερφός, ηλικίας 29 ετών, και ο μικρότερος αδερφός, μόλις 19 ετών, που είναι φαντάρος. Ο τέταρτος αδελφός τους νοσηλεύεται φρουρούμενος καθώς είχε τραυματισθεί στη συμπλοκή, όπως και ο ξάδελφός τους, που επίσης κατηγορείται.

Την ίδια ώρα, στο χωριό των 500 κατοίκων υπάρχουν 400 πάνοπλοι αστυνομικοί. Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο αιματηρό επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

