VIDEO: Η Coca-Cola «ξαναχτυπά» με AI διαφημιστικό για τα Χριστούγεννα - «Οι γιορτές έφτασαν»

LIKE ONLINE

 04.11.2025 - 22:50
Για ακόμη μια χρονιά, η Coca-Cola δημιούργησε το νέο Χριστουγεννιάτικο διαφημιστικό βίντεό της με τη χρήση της generative AI, για να γιορτάσει την εορταστική περίοδο που ξεκινάει.

Η εταιρία είχε λάβει ανάμικτες αντιδράσεις πέρυσι με το AI βίντεο που είχε κυκλοφορήσει και όπως φαντάζεστε και φέτος, έχει δεχτεί την ίδια κριτική.

Η Wall Street Journal αναφέρει ότι η Coca-Cola συνεργάστηκε με τις εταιρίες Silverside και Secret Level για τη φετινή χριστουγεννιάτικη καμπάνια της, δύο AI στούντιο που είχε συνεργαστεί και πέρυσι μαζί τους. Η εταιρία δεν έχει αποκαλύψει πόσο στοίχησε η φετινή καμπάνια της, αλλά σύμφωνα με δημοσίευμα, εργάστηκαν περίπου 100 άνθρωποι σε αυτό το project.

Όπως λέει και το The Verge, σε αυτούς τους 100 ανθρώπους συμπεριλαμβάνονται και 5 “ειδικοί της AI” από την Silverside, οι οποίοι μέσω prompts βελτίωσαν πάνω από 70.000 βίντεο που δημιουργήθηκαν με την τεχνητή νοημοσύνη

Η Coca-Cola τόνισε τα εξής:

Στην περιγραφή του βίντεο, λέει τα εξής: «οι γιορτές έφτασαν, οπότε πάρε μια Coca-Cola και μοίρασε τη χαρά».

Δείτε το βίντεο παρακάτω:

ΠΗΓΗ: Unboxholics.gr

 

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Στη συνέντευξή του στο ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου, ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, μιλά ανοιχτά για την επόμενη μέρα στην πολιτική, το μέλλον της παράταξης, τις εκλογές του 2026 και του 2028, τη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, το Κυπριακό, αλλά και τα νέα πολιτικά φαινόμενα που ταράζουν τα νερά.

