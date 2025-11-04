VIDEO: Η Coca-Cola «ξαναχτυπά» με AI διαφημιστικό για τα Χριστούγεννα - «Οι γιορτές έφτασαν»

Η εταιρία είχε λάβει ανάμικτες αντιδράσεις πέρυσι με το AI βίντεο που είχε κυκλοφορήσει και όπως φαντάζεστε και φέτος, έχει δεχτεί την ίδια κριτική.

Η Wall Street Journal αναφέρει ότι η Coca-Cola συνεργάστηκε με τις εταιρίες Silverside και Secret Level για τη φετινή χριστουγεννιάτικη καμπάνια της, δύο AI στούντιο που είχε συνεργαστεί και πέρυσι μαζί τους. Η εταιρία δεν έχει αποκαλύψει πόσο στοίχησε η φετινή καμπάνια της, αλλά σύμφωνα με δημοσίευμα, εργάστηκαν περίπου 100 άνθρωποι σε αυτό το project.

Όπως λέει και το The Verge, σε αυτούς τους 100 ανθρώπους συμπεριλαμβάνονται και 5 “ειδικοί της AI” από την Silverside, οι οποίοι μέσω prompts βελτίωσαν πάνω από 70.000 βίντεο που δημιουργήθηκαν με την τεχνητή νοημοσύνη

Η Coca-Cola τόνισε τα εξής:

Πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά και να δοκιμάζουμε τα όριά μας. Το «τζίνι» έχει βγει από το μπουκάλι και δεν πρόκειται να το ξαναβάλεις μέσα.

Στην περιγραφή του βίντεο, λέει τα εξής: «οι γιορτές έφτασαν, οπότε πάρε μια Coca-Cola και μοίρασε τη χαρά».

Δείτε το βίντεο παρακάτω: