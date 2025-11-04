Ecommbx
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣτιγμές τρόμου για 70χρονη: Κατέληξε στο Νοσοκομείο μετά από τραυματισμό κατά τη διάρκεια ληστείας στην Πάφο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στιγμές τρόμου για 70χρονη: Κατέληξε στο Νοσοκομείο μετά από τραυματισμό κατά τη διάρκεια ληστείας στην Πάφο

 04.11.2025 - 18:56
Στιγμές τρόμου για 70χρονη: Κατέληξε στο Νοσοκομείο μετά από τραυματισμό κατά τη διάρκεια ληστείας στην Πάφο

Στο ΓΝ Πάφου διακομίσθηκε η 70χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα ληστείας την Τρίτη στην Πάφο καθώς φέρεται να υπέστη κάταγμα κατά την διάρκεια του συμβάντος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 10.45 σήμερα το πρωί, ενώ 70χρονη βρισκόταν δίπλα από το αυτοκίνητο της το οποίο ήταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο στην Πάφο, δεύτερο όχημα στάθμευσε δίπλα από αυτό.

Από το δεύτερο αυτοκίνητο και συγκεκριμένα από τη θέση του οδηγού, κατέβηκε άγνωστο πρόσωπο το οποίο αφού άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού του αυτοκινήτου της 70χρονης, φέρεται να πήρε το κινητό της τηλέφωνο και τη τσάντα της που περιείχε το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ, καθώς και διάφορα προσωπικά της αντικείμενα.

Ακολούθως, ο φερόμενος δράστης επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο με σκοπό να αναχωρήσει, ενώ η 70χρονη προσπάθησε να τον εμποδίσει με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την ρίξει στο έδαφος.

Η 70χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα δεξιού ώμου και εκδορές τριβής στο δεξί χέρι και γόνατο. Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

